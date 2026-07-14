【7月16日】イングランドvsアルゼンチンのキックオフ時間・メンバー・放送予定

7月16日(木)開催のFIFAワールドカップ2026準決勝のイングランド代表vsアルゼンチン代表は、アメリカのジョージア州アトランタにある「アトランタ・スタジアム（メルセデス・ベンツ・スタジアム）」で開催される。

アトランタ・スタジアムは、6万8000人を超える収容人数を誇るドーム型のスタジアムだ。メジャーリーグ・サッカー（MLS）のアトランタ・ユナイテッドやアメリカンフットボールNFLのアトランタ・ファルコンズのの本拠地として使用されている。また、2019年のスーパーボウルや昨夏のFIFAクラブワールドカップなどのビッグイベントも開催されてきた。

今大会では、グループステージの5試合、イングランドがコンゴ民主共和国に逆転勝利したラウンド32やアルゼンチンがエジプト代表に大逆転勝利を収めたラウンド16、そしてイングランドvsアルゼンチンの準決勝の計8試合が開催される。

なお、イングランド、アルゼンチンともにノックアウトステージで1試合ずつ同スタジアムでプレーした。