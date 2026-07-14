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Yuta Tokuma

【7月16日】イングランドvsアルゼンチンのキックオフ時間・メンバー・放送予定

ワールドカップ
イングランド 対 アルゼンチン
イングランド
アルゼンチン

【FIFAワールドカップ2026】FIFAワールドカップ2026準決勝のイングランド代表vsアルゼンチン代表のキックオフ時間、試合会場、放送・配信予定を紹介。

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FIFAワールドカップ2026の準決勝でイングランド代表とアルゼンチン代表が激突する。1966年大会以来の優勝を目指すイングランドと、エースのリオネル・メッシ擁する王者アルゼンチンの宿敵同士による大一番だ。

本記事では、イングランド代表vsアルゼンチン代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。

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    イングランドvsアルゼンチンの開催日・キックオフ時刻は？

    FIFAワールドカップ2026準決勝のイングランド代表vsアルゼンチン代表は、現地時間7月15日(水)に開催。キックオフは現地時間午後3時に予定されており、日本との時差は13時間あるため、日本時間7月16日(木)午前4時に試合開始の予定だ。

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  • atlanta stadiumGetty Images

    イングランドvsアルゼンチンの開催スタジアムは？

    7月16日(木)開催のFIFAワールドカップ2026準決勝のイングランド代表vsアルゼンチン代表は、アメリカのジョージア州アトランタにある「アトランタ・スタジアム（メルセデス・ベンツ・スタジアム）」で開催される。

    アトランタ・スタジアムは、6万8000人を超える収容人数を誇るドーム型のスタジアムだ。メジャーリーグ・サッカー（MLS）のアトランタ・ユナイテッドやアメリカンフットボールNFLのアトランタ・ファルコンズのの本拠地として使用されている。また、2019年のスーパーボウルや昨夏のFIFAクラブワールドカップなどのビッグイベントも開催されてきた。

    今大会では、グループステージの5試合、イングランドがコンゴ民主共和国に逆転勝利したラウンド32やアルゼンチンがエジプト代表に大逆転勝利を収めたラウンド16、そしてイングランドvsアルゼンチンの準決勝の計8試合が開催される。

    なお、イングランド、アルゼンチンともにノックアウトステージで1試合ずつ同スタジアムでプレーした。

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    イングランドvsアルゼンチンのテレビ放送/ネット配信予定

    FIFAワールドカップ2026準決勝のイングランド代表vsアルゼンチン代表は、テレビ放送は地上波「NHK総合」とBS「NHK BSP4K」で生中継、ネット『DAZN』、『NHK ONE』でライブ配信が予定されている。

    チャンネル形態中継開始
    DAZNネット午前4:00
    NHK総合地上波午前3:45
    NHK BSP4KBS午前3:45
    NHK ONEネット午前3:45

    ※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各公式サイトよりご確認ください。

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    イングランド代表の基本情報・FIFAランク

    ■基本情報

    W杯出場：17回目(8大会連続)
    最高成績：優勝(1966)
    FIFAランキング：4位

    ■メンバー・背番号

    ▼GK
    1　ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）
    13　ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）
    23　ジェームズ・トラッフォード（マンチェスター・シティ）

    ▼DF
    2　エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）
    3　ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）
    5　ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）
    6　マーク・グエイ（マンチェスター・シティ）
    12　ティノ・リヴラメント（ニューカッスル）
    15　ダン・バーン（ニューカッスル）
    24　リース・ジェームズ（チェルシー）
    25　ジェド・スペンス（トッテナム）
    26　ジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン／ドイツ）

    ▼MF
    4　デクラン・ライス（アーセナル）
    8　エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）
    10　ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／スペイン）
    14　ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）
    16　コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）
    17　モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）
    21　エベレチ・エゼ（アーセナル）

    FW
    7　ブカヨ・サカ（アーセナル）
    9　ハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
    11　マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ／スペイン）
    18　アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）
    19　オリー・ワトキンス（アストン・ヴィラ）
    20　ノニ・マドゥエケ（アーセナル）
    22　イヴァン・トニー（アル・アハリ／サウジアラビア）

    監督
    トーマス・トゥヘル

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    アルゼンチン代表の基本情報・FIFAランク

    ■基本情報

    W杯出場：19回目(14大会連続)
    最高成績：優勝(1978,1986,2022)
    FIFAランキング：2位

    ■メンバー・背番号

    ▼GK
    1　ファン・ムッソ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
    12　ヘロニモ・ルジ（マルセイユ／フランス）
    23　エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ／イングランド）

    ▼DF
    2　マルコス・セネシ（トッテナム／イングランド）
    3　ニコラス・タグリアフィコ（リヨン／フランス）
    4　ゴンサロ・モンティエル（リーベルプレート）
    6　リサンドロ・マルティネス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
    13　クリスティアン・ロメロ（トッテナム／イングランド）
    19　ニコラス・オタメンディ（ベンフィカ／ポルトガル）
    25　ファクンド・メディナ（マルセイユ／フランス）
    26　ナウエル・モリーナ（アトレティコ・マドリード／スペイン）

    ▼MF
    5　レアンドロ・パレデス（ボカ・ジュニアーズ）
    7　ロドリゴ・デ・パウル（インテル・マイアミ／アメリカ）
    8　バレンティン・バルコ（ストラスブール／フランス）
    11　ジオヴァニ・ロ・チェルソ（ベティス／スペイン）
    14　エセキエル・パラシオス（レヴァークーゼン／ドイツ）
    20　アレクシス・マック・アリスター（リヴァプール／イングランド）
    24　エンソ・フェルナンデス（チェルシー／イングランド）

    FW
    9　フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリード／スペイン）
    10　リオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ）
    15　ニコ・ゴンサレス（ユヴェントス／イタリア）
    16　ティアゴ・アルマダ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
    17　ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
    18　ニコラス "ニコ"・パス（コモ／イタリア）
    21　ホセ・マヌエル・ロペス（パルメイラス／ブラジル）
    22　ラウタロ・マルティネス（インテル／イタリア）

    監督
    リオネル・スカローニ

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  • World Cup 2026 Power Rankings GFXGOAL

    FIFAワールドカップ2026 関連情報

    【大会情報・日程】

    【視聴方法】

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