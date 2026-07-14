【7月16日】イングランドvsアルゼンチンのキックオフ時間・メンバー・放送予定

FIFAワールドカップ2026の準決勝でイングランド代表とアルゼンチン代表が激突する。1966年大会以来の優勝を目指すイングランドと、エースのリオネル・メッシ擁する王者アルゼンチンの宿敵同士による大一番だ。
本記事では、イングランド代表vsアルゼンチン代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。
FIFAワールドカップ2026の準決勝でイングランド代表とアルゼンチン代表が激突する。1966年大会以来の優勝を目指すイングランドと、エースのリオネル・メッシ擁する王者アルゼンチンの宿敵同士による大一番だ。
本記事では、イングランド代表vsアルゼンチン代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。
FIFAワールドカップ2026準決勝のイングランド代表vsアルゼンチン代表は、現地時間7月15日(水)に開催。キックオフは現地時間午後3時に予定されており、日本との時差は13時間あるため、日本時間7月16日(木)午前4時に試合開始の予定だ。
7月16日(木)開催のFIFAワールドカップ2026準決勝のイングランド代表vsアルゼンチン代表は、アメリカのジョージア州アトランタにある「アトランタ・スタジアム（メルセデス・ベンツ・スタジアム）」で開催される。
アトランタ・スタジアムは、6万8000人を超える収容人数を誇るドーム型のスタジアムだ。メジャーリーグ・サッカー（MLS）のアトランタ・ユナイテッドやアメリカンフットボールNFLのアトランタ・ファルコンズのの本拠地として使用されている。また、2019年のスーパーボウルや昨夏のFIFAクラブワールドカップなどのビッグイベントも開催されてきた。
今大会では、グループステージの5試合、イングランドがコンゴ民主共和国に逆転勝利したラウンド32やアルゼンチンがエジプト代表に大逆転勝利を収めたラウンド16、そしてイングランドvsアルゼンチンの準決勝の計8試合が開催される。
なお、イングランド、アルゼンチンともにノックアウトステージで1試合ずつ同スタジアムでプレーした。
FIFAワールドカップ2026準決勝のイングランド代表vsアルゼンチン代表は、テレビ放送は地上波「NHK総合」とBS「NHK BSP4K」で生中継、ネット『DAZN』、『NHK ONE』でライブ配信が予定されている。
|チャンネル
|形態
|中継開始
|DAZN
|ネット
|午前4:00
|NHK総合
|地上波
|午前3:45
|NHK BSP4K
|BS
|午前3:45
|NHK ONE
|ネット
|午前3:45
※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各公式サイトよりご確認ください。
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▼GK
1 ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）
13 ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）
23 ジェームズ・トラッフォード（マンチェスター・シティ）
▼DF
2 エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）
3 ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）
5 ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）
6 マーク・グエイ（マンチェスター・シティ）
12 ティノ・リヴラメント（ニューカッスル）
15 ダン・バーン（ニューカッスル）
24 リース・ジェームズ（チェルシー）
25 ジェド・スペンス（トッテナム）
26 ジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン／ドイツ）
▼MF
4 デクラン・ライス（アーセナル）
8 エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）
10 ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／スペイン）
14 ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）
16 コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）
17 モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）
21 エベレチ・エゼ（アーセナル）
▼FW
7 ブカヨ・サカ（アーセナル）
9 ハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
11 マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ／スペイン）
18 アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）
19 オリー・ワトキンス（アストン・ヴィラ）
20 ノニ・マドゥエケ（アーセナル）
22 イヴァン・トニー（アル・アハリ／サウジアラビア）
▼監督
トーマス・トゥヘル
▼GK
1 ファン・ムッソ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
12 ヘロニモ・ルジ（マルセイユ／フランス）
23 エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ／イングランド）
▼DF
2 マルコス・セネシ（トッテナム／イングランド）
3 ニコラス・タグリアフィコ（リヨン／フランス）
4 ゴンサロ・モンティエル（リーベルプレート）
6 リサンドロ・マルティネス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
13 クリスティアン・ロメロ（トッテナム／イングランド）
19 ニコラス・オタメンディ（ベンフィカ／ポルトガル）
25 ファクンド・メディナ（マルセイユ／フランス）
26 ナウエル・モリーナ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
▼MF
5 レアンドロ・パレデス（ボカ・ジュニアーズ）
7 ロドリゴ・デ・パウル（インテル・マイアミ／アメリカ）
8 バレンティン・バルコ（ストラスブール／フランス）
11 ジオヴァニ・ロ・チェルソ（ベティス／スペイン）
14 エセキエル・パラシオス（レヴァークーゼン／ドイツ）
20 アレクシス・マック・アリスター（リヴァプール／イングランド）
24 エンソ・フェルナンデス（チェルシー／イングランド）
▼FW
9 フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリード／スペイン）
10 リオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ）
15 ニコ・ゴンサレス（ユヴェントス／イタリア）
16 ティアゴ・アルマダ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
17 ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
18 ニコラス "ニコ"・パス（コモ／イタリア）
21 ホセ・マヌエル・ロペス（パルメイラス／ブラジル）
22 ラウタロ・マルティネス（インテル／イタリア）
▼監督
リオネル・スカローニ