【7月12日】アルゼンチンvsスイスのキックオフ時間・メンバー・放送予定

7月12日(日)開催のFIFAワールドカップ2026準々決勝のアルゼンチン代表vsスイス代表は、アメリカのミズーリ州カンザスシティにある「カンザスシティ・スタジアム（GEHAフィールド・アット・アローヘッド・スタジアム）」で開催される。

カンザスシティ・スタジアムは、約7万人の収容人数を誇る大型スタジアム。アメリカンフットボールNFLの強豪カンザスシティ・チーフスの本拠地として使用されている。

今大会では、日本が所属したグループFのチュニジアvsオランダをはじめとしたグループステージの4試合、コロンビアがガーナを1-0で下したラウンド32の1試合、そしてアルゼンチンvsスイスのラウンド161試合、計6試合が開催される。

なお、アルゼンチンが同スタジアムでグループステージ初戦のアルジェリア戦をプレーした一方、スイスは同スタジアムでプレーしていない。