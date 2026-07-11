【7月12日】アルゼンチンvsスイスのキックオフ時間・メンバー・放送予定

FIFAワールドカップ2026の準々決勝でアルゼンチン代表とスイス代表が激突する。前回大会優勝国のアルゼンチンに対して72年ぶりに準々決勝進出を決めた古豪スイスが挑戦する注目の一戦だ。
本記事では、アルゼンチン代表vsスイス代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。
FIFAワールドカップ2026の準々決勝でアルゼンチン代表とスイス代表が激突する。前回大会優勝国のアルゼンチンに対して72年ぶりに準々決勝進出を決めた古豪スイスが挑戦する注目の一戦だ。
本記事では、アルゼンチン代表vsスイス代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。
FIFAワールドカップ2026準々決勝のアルゼンチン代表vsスイス代表は、現地時間7月11日(土)に開催。キックオフは現地時間午後8時に予定されており、日本との時差は14時間あるため、日本時間7月12日(日)午前10時に試合開始の予定だ。
7月12日(日)開催のFIFAワールドカップ2026準々決勝のアルゼンチン代表vsスイス代表は、アメリカのミズーリ州カンザスシティにある「カンザスシティ・スタジアム（GEHAフィールド・アット・アローヘッド・スタジアム）」で開催される。
カンザスシティ・スタジアムは、約7万人の収容人数を誇る大型スタジアム。アメリカンフットボールNFLの強豪カンザスシティ・チーフスの本拠地として使用されている。
今大会では、日本が所属したグループFのチュニジアvsオランダをはじめとしたグループステージの4試合、コロンビアがガーナを1-0で下したラウンド32の1試合、そしてアルゼンチンvsスイスのラウンド161試合、計6試合が開催される。
なお、アルゼンチンが同スタジアムでグループステージ初戦のアルジェリア戦をプレーした一方、スイスは同スタジアムでプレーしていない。
FIFAワールドカップ2026準々決勝のアルゼンチン代表vsスイス代表は、テレビ放送はBS「NHK BSP4K」で録画放送、ネット『DAZN』でライブ配信が予定されている。
|チャンネル
|形態
|中継開始
|DAZN
|ネット
|午前6:00
|NHK BSP4K
|BS
|午後7:30(録画)
※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各公式サイトよりご確認ください。
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。
FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
▼GK
1 ファン・ムッソ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
12 ヘロニモ・ルジ（マルセイユ／フランス）
23 エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ／イングランド）
▼DF
2 マルコス・セネシ（トッテナム／イングランド）
3 ニコラス・タグリアフィコ（リヨン／フランス）
4 ゴンサロ・モンティエル（リーベルプレート）
6 リサンドロ・マルティネス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
13 クリスティアン・ロメロ（トッテナム／イングランド）
19 ニコラス・オタメンディ（ベンフィカ／ポルトガル）
25 ファクンド・メディナ（マルセイユ／フランス）
26 ナウエル・モリーナ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
▼MF
5 レアンドロ・パレデス（ボカ・ジュニアーズ）
7 ロドリゴ・デ・パウル（インテル・マイアミ／アメリカ）
8 バレンティン・バルコ（ストラスブール／フランス）
11 ジオヴァニ・ロ・チェルソ（ベティス／スペイン）
14 エセキエル・パラシオス（レヴァークーゼン／ドイツ）
20 アレクシス・マック・アリスター（リヴァプール／イングランド）
24 エンソ・フェルナンデス（チェルシー／イングランド）
▼FW
9 フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリード／スペイン）
10 リオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ）
15 ニコ・ゴンサレス（ユヴェントス／イタリア）
16 ティアゴ・アルマダ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
17 ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
18 ニコラス "ニコ"・パス（コモ／イタリア）
21 ホセ・マヌエル・ロペス（パルメイラス／ブラジル）
22 ラウタロ・マルティネス（インテル／イタリア）
▼監督
リオネル・スカローニ
▼GK
1 グレゴール・コベル（ドルトムント／ドイツ）
12 イボン・ムボゴ（ロリアン／フランス）
21 マルビン・ケラー（ヤングボーイズ）
▼DF
2 ミロ・ミュハイム（ハンブルガーSV／ドイツ）
3 シルバン・ヴィドマー（マインツ／ドイツ）
4 ニコ・エルヴェディ（ボルシアMG／ドイツ）
5 マヌエル・アカンジ（インテル／イタリア）
13 リカルド・ロドリゲス（ベティス／スペイン）
18 エライ・キュマルト（バレンシア／スペイン）
24 オーレル・アメンダ（フランクフルト／ドイツ）
25 ルカ・ジャケス（シュトゥットガルト／ドイツ）
▼MF
6 デニス・ザカリア（モナコ／フランス）
8 レモ・フロイラー（ボローニャ／イタリア）
9 ヨハン・マンザンビ（フライブルク／ドイツ）
10 グラニト・ジャカ（サンダーランド／イングランド）
14 アルドン・ヤシャリ（ミラン／イタリア）
15 ジブリル・ソウ（セビージャ／スペイン）
16 クリスティアン・ファスナハト（ヤングボーイズ）
17 ルベン・バルガス（セビージャ／スペイン）
20 ミシェル・アエビシェール（ボローニャ／イタリア）
22 ファビアン・リーダー（アウクスブルク／ドイツ）
▼FW
7 ブレール・エンボロ（レンヌ／フランス）
11 ダン・エンドイェ（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
19 ノア・オカフォー（リーズ・ユナイテッド／イングランド）
23 ゼキ・アムドゥニ（バーンリー／イングランド）
26 セドリック・ヤン・イッテン （ウェルダー・ブレーメン／ドイツ）
▼監督
ムラト・ヤキン