【7月8日】アルゼンチンvsエジプトのキックオフ時間・メンバー・放送予定

7月8日(水)開催のFIFAワールドカップ2026ラウンド16のアルゼンチン代表vsエジプト代表は、アメリカのジョージア州アトランタにある「アトランタ・スタジアム（メルセデス・ベンツ・スタジアム）」で開催される。

アトランタ・スタジアムは、7万人を超える収容人数を誇るドーム型スタジアムで、アメリカンフットボールNFLのアトランタ・ファルコンズやメジャーリーグ・サッカーのアトランタ・ユナイテッドが本拠地として使用している。

昨年のFIFAクラブワールドカップの開催地にもなった同スタジアムは、今大会でもグループステージの5試合、ラウンド32の1試合，ラウンド16のアルゼンチンvsエジプト、そして準決勝の1試合、計8試合が開催される。

なお、アルゼンチン、エジプトともに今大会で同スタジアムでプレーしていない。