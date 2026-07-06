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Yuta Tokuma

【7月8日】アルゼンチンvsエジプトのキックオフ時間・メンバー・放送予定

ワールドカップ
アルゼンチン 対 エジプト
アルゼンチン
エジプト

【FIFAワールドカップ2026】FIFAワールドカップ2026ラウンド16（決勝トーナメント2回戦）のアルゼンチン代表vsエジプト代表のキックオフ時間、試合会場、放送・配信予定を紹介。

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FIFAワールドカップ2026のラウンド16（決勝トーナメント2回戦）でアルゼンチン代表とエジプト代表が激突する。前回大会王者で世界最高の選手リオネル・メッシ擁するアルゼンチンにエースのモハメド・サラーを中心としたエジプトが挑む。

本記事では、アルゼンチン代表vsエジプト代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。

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    アルゼンチンvsエジプトの開催日・キックオフ時刻は？

    FIFAワールドカップ2026ラウンド16（決勝トーナメント2回戦）のアルゼンチン代表vsエジプト代表は、現地時間7月7日(火)に開催。キックオフは現地時間午後0時に予定されており、日本との時差は13時間あるため、日本時間7月8日(水)午前1時に試合開始の予定だ。

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  • atlanta stadiumGetty Images

    アルゼンチンvsエジプトの開催スタジアムは？

    7月8日(水)開催のFIFAワールドカップ2026ラウンド16のアルゼンチン代表vsエジプト代表は、アメリカのジョージア州アトランタにある「アトランタ・スタジアム（メルセデス・ベンツ・スタジアム）」で開催される。

    アトランタ・スタジアムは、7万人を超える収容人数を誇るドーム型スタジアムで、アメリカンフットボールNFLのアトランタ・ファルコンズやメジャーリーグ・サッカーのアトランタ・ユナイテッドが本拠地として使用している。

    昨年のFIFAクラブワールドカップの開催地にもなった同スタジアムは、今大会でもグループステージの5試合、ラウンド32の1試合，ラウンド16のアルゼンチンvsエジプト、そして準決勝の1試合、計8試合が開催される。

    なお、アルゼンチン、エジプトともに今大会で同スタジアムでプレーしていない。

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    アルゼンチンvsエジプトのテレビ放送/ネット配信予定

    FIFAワールドカップ2026ラウンド16のアルゼンチン代表vsエジプト代表は、テレビ放送は、BS「NHK BSP4K」で録画放送、ネット『DAZN』でライブ配信が予定されている。

    チャンネル形態中継開始
    DAZNネット午前1:00
    NHK BSP4KBS午後9:00(録画)

    ※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各公式サイトよりご確認ください。

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    アルゼンチン代表の基本情報・FIFAランク

    ■基本情報

    W杯出場：19回目(14大会連続)
    最高成績：優勝(1978,1986,2022)
    FIFAランキング：2位

    ■メンバー・背番号

    ▼GK
    1　ファン・ムッソ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
    12　ヘロニモ・ルジ（マルセイユ／フランス）
    23　エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ／イングランド）

    ▼DF
    2　マルコス・セネシ（トッテナム／イングランド）
    3　ニコラス・タグリアフィコ（リヨン／フランス）
    4　ゴンサロ・モンティエル（リーベルプレート）
    6　リサンドロ・マルティネス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
    13　クリスティアン・ロメロ（トッテナム／イングランド）
    19　ニコラス・オタメンディ（ベンフィカ／ポルトガル）
    25　ファクンド・メディナ（マルセイユ／フランス）
    26　ナウエル・モリーナ（アトレティコ・マドリード／スペイン）

    ▼MF
    5　レアンドロ・パレデス（ボカ・ジュニアーズ）
    7　ロドリゴ・デ・パウル（インテル・マイアミ／アメリカ）
    8　バレンティン・バルコ（ストラスブール／フランス）
    11　ジオヴァニ・ロ・チェルソ（ベティス／スペイン）
    14　エセキエル・パラシオス（レヴァークーゼン／ドイツ）
    20　アレクシス・マック・アリスター（リヴァプール／イングランド）
    24　エンソ・フェルナンデス（チェルシー／イングランド）

    FW
    9　フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリード／スペイン）
    10　リオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ）
    15　ニコ・ゴンサレス（ユヴェントス／イタリア）
    16　ティアゴ・アルマダ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
    17　ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
    18　ニコラス "ニコ"・パス（コモ／イタリア）
    21　ホセ・マヌエル・ロペス（パルメイラス／ブラジル）
    22　ラウタロ・マルティネス（インテル／イタリア）

    監督
    リオネル・スカローニ

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    エジプト代表の基本情報・FIFAランク

    ■基本情報

    W杯出場：4回目(2大会ぶり)
    最高成績：ラウンド16(1934)
    FIFAランキング：24位

    ■メンバー・背番号

    ▼GK
    1　モハメド・エル・シェナウィ（アル・アハリ）
    16　エル・マフディ・ソリマン（ザマレク）
    23　モスタファ・ショベイル（アル・アハリ）
    26　モハメド・アラー（エル・グーナ）

    ▼DF
    2　ヤセル・イブラヒム（アル・アハリ）
    3　モハメド・ハニー（アル・アハリ）
    4　ホッサム・アブデルマギド（ザマレク）
    5　ラミー・ラビア（アル・アイン／アラブ首長国連邦）
    6　モハメド・アブデルモネイム（ニース／フランス）
    13　アーメド・ファトウー（ザマレク）
    15　カリム・ハフェズ（ピラミッズ）
    24　タレク・アラー（ZED）

    ▼MF
    8　エマム・アシュール（アル・アハリ）
    11　モスタファ・ズィーコ（ピラミッズ）
    14　ハムディ・ファティ（アル・ワクラ／カタール）
    17　モハナド・ラシーン（ピラミッズ）
    18　ナビル・エマド・"ドンガ"（アル・ナジマ／サウジアラビア）
    19　マルワン・アチア（アル・アハリ）
    21　マハムード・サベル（ZED）

    FW
    7　トレゼゲ（アル・アハリ）
    9　ハムザ・アブデルカリム（バルセロナ／スペイン）
    10　モハメド・サラー（リヴァプール／イングランド）
    12　ハイセム・ハッサン（オビエド／スペイン）
    20　イブラヒム・アデル（ノアシェラン／デンマーク）
    22　オマル・マーモウシュ（マンチェスター・シティ／イングランド）
    25　ジゾ（アル・アハリ）

    監督
    ホサーム・ハサン

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