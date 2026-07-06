【7月8日】アルゼンチンvsエジプトのキックオフ時間・メンバー・放送予定

FIFAワールドカップ2026のラウンド16（決勝トーナメント2回戦）でアルゼンチン代表とエジプト代表が激突する。前回大会王者で世界最高の選手リオネル・メッシ擁するアルゼンチンにエースのモハメド・サラーを中心としたエジプトが挑む。
本記事では、アルゼンチン代表vsエジプト代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。
FIFAワールドカップ2026のラウンド16（決勝トーナメント2回戦）でアルゼンチン代表とエジプト代表が激突する。前回大会王者で世界最高の選手リオネル・メッシ擁するアルゼンチンにエースのモハメド・サラーを中心としたエジプトが挑む。
本記事では、アルゼンチン代表vsエジプト代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。
FIFAワールドカップ2026ラウンド16（決勝トーナメント2回戦）のアルゼンチン代表vsエジプト代表は、現地時間7月7日(火)に開催。キックオフは現地時間午後0時に予定されており、日本との時差は13時間あるため、日本時間7月8日(水)午前1時に試合開始の予定だ。
7月8日(水)開催のFIFAワールドカップ2026ラウンド16のアルゼンチン代表vsエジプト代表は、アメリカのジョージア州アトランタにある「アトランタ・スタジアム（メルセデス・ベンツ・スタジアム）」で開催される。
アトランタ・スタジアムは、7万人を超える収容人数を誇るドーム型スタジアムで、アメリカンフットボールNFLのアトランタ・ファルコンズやメジャーリーグ・サッカーのアトランタ・ユナイテッドが本拠地として使用している。
昨年のFIFAクラブワールドカップの開催地にもなった同スタジアムは、今大会でもグループステージの5試合、ラウンド32の1試合，ラウンド16のアルゼンチンvsエジプト、そして準決勝の1試合、計8試合が開催される。
なお、アルゼンチン、エジプトともに今大会で同スタジアムでプレーしていない。
FIFAワールドカップ2026ラウンド16のアルゼンチン代表vsエジプト代表は、テレビ放送は、BS「NHK BSP4K」で録画放送、ネット『DAZN』でライブ配信が予定されている。
|チャンネル
|形態
|中継開始
|DAZN
|ネット
|午前1:00
|NHK BSP4K
|BS
|午後9:00(録画)
※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各公式サイトよりご確認ください。
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W杯出場：19回目(14大会連続)
最高成績：優勝(1978,1986,2022)
FIFAランキング：2位
▼GK
1 ファン・ムッソ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
12 ヘロニモ・ルジ（マルセイユ／フランス）
23 エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ／イングランド）
▼DF
2 マルコス・セネシ（トッテナム／イングランド）
3 ニコラス・タグリアフィコ（リヨン／フランス）
4 ゴンサロ・モンティエル（リーベルプレート）
6 リサンドロ・マルティネス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
13 クリスティアン・ロメロ（トッテナム／イングランド）
19 ニコラス・オタメンディ（ベンフィカ／ポルトガル）
25 ファクンド・メディナ（マルセイユ／フランス）
26 ナウエル・モリーナ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
▼MF
5 レアンドロ・パレデス（ボカ・ジュニアーズ）
7 ロドリゴ・デ・パウル（インテル・マイアミ／アメリカ）
8 バレンティン・バルコ（ストラスブール／フランス）
11 ジオヴァニ・ロ・チェルソ（ベティス／スペイン）
14 エセキエル・パラシオス（レヴァークーゼン／ドイツ）
20 アレクシス・マック・アリスター（リヴァプール／イングランド）
24 エンソ・フェルナンデス（チェルシー／イングランド）
▼FW
9 フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリード／スペイン）
10 リオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ）
15 ニコ・ゴンサレス（ユヴェントス／イタリア）
16 ティアゴ・アルマダ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
17 ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
18 ニコラス "ニコ"・パス（コモ／イタリア）
21 ホセ・マヌエル・ロペス（パルメイラス／ブラジル）
22 ラウタロ・マルティネス（インテル／イタリア）
▼監督
リオネル・スカローニ
W杯出場：4回目(2大会ぶり)
最高成績：ラウンド16(1934)
FIFAランキング：24位
▼GK
1 モハメド・エル・シェナウィ（アル・アハリ）
16 エル・マフディ・ソリマン（ザマレク）
23 モスタファ・ショベイル（アル・アハリ）
26 モハメド・アラー（エル・グーナ）
▼DF
2 ヤセル・イブラヒム（アル・アハリ）
3 モハメド・ハニー（アル・アハリ）
4 ホッサム・アブデルマギド（ザマレク）
5 ラミー・ラビア（アル・アイン／アラブ首長国連邦）
6 モハメド・アブデルモネイム（ニース／フランス）
13 アーメド・ファトウー（ザマレク）
15 カリム・ハフェズ（ピラミッズ）
24 タレク・アラー（ZED）
▼MF
8 エマム・アシュール（アル・アハリ）
11 モスタファ・ズィーコ（ピラミッズ）
14 ハムディ・ファティ（アル・ワクラ／カタール）
17 モハナド・ラシーン（ピラミッズ）
18 ナビル・エマド・"ドンガ"（アル・ナジマ／サウジアラビア）
19 マルワン・アチア（アル・アハリ）
21 マハムード・サベル（ZED）
▼FW
7 トレゼゲ（アル・アハリ）
9 ハムザ・アブデルカリム（バルセロナ／スペイン）
10 モハメド・サラー（リヴァプール／イングランド）
12 ハイセム・ハッサン（オビエド／スペイン）
20 イブラヒム・アデル（ノアシェラン／デンマーク）
22 オマル・マーモウシュ（マンチェスター・シティ／イングランド）
25 ジゾ（アル・アハリ）
▼監督
ホサーム・ハサン