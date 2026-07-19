閉会式では、開催国であるアメリカ、カナダ、メキシコによる大会の締めくくりに加え、決勝を前にした華やかな演出やパフォーマンスにも注目が集まる。

本記事では、ワールドカップ閉会式の地上波テレビ中継、BS・CS放送、ネット配信予定を紹介できる。

ワールドカップ閉会式の日程は？

FIFAワールドカップ2026の閉会式は、日本時間2026年7月20日(月・祝)2:30から開催される予定だ。

会場は、決勝戦と同じアメリカ・ニュージャージー州イーストラザフォードのメットライフ・スタジアム。閉会式はスペイン代表vsアルゼンチン代表の決勝戦キックオフに先立って行われる。

決勝戦は日本時間4:00キックオフ予定となっており、閉会式から試合開始まで約1時間30分のスケジュールとなる。大会のフィナーレを飾るセレモニーを見たい場合は、決勝戦の放送開始時間より早めに視聴準備をしておきたい。

項目 内容 イベント FIFAワールドカップ2026 閉会式 開催日 2026年7月20日(月・祝) 開始時間 2:30(日本時間) 現地日程 2026年7月19日(日) 現地開始時間 13:30(米東部時間) 会場 メットライフ・スタジアム 開催地 アメリカ合衆国ニュージャージー州イーストラザフォード 備考 決勝戦のキックオフ前に開催予定

ワールドカップ閉会式の地上波中継・BS・CS配信予定は？

FIFAワールドカップ2026の閉会式は、日本時間2026年7月20日(月・祝)2:30から実施される予定だ。決勝戦は同日4:00キックオフ予定となっており、閉会式は試合開始前のセレモニーとして行われる見込みとなっている。

地上波では『NHK総合』が3:00から決勝戦を生中継予定。放送開始時間は閉会式の開始後となるため、番組内で閉会式の一部が紹介される可能性がある。BSでは『NHK BSプレミアム4K』でも3:00から生中継が予定されており、高精細な4K映像で決勝戦前の雰囲気を楽しめる見込みだ。

ネット配信では『DAZN』が2:45から決勝戦をライブ配信予定。閉会式の開始直後からすべて視聴できるかは未発表だが、試合前中継内でセレモニーの様子が扱われる可能性がある。CSでの放送予定は現時点で確認されていない。

視聴方法 放送・配信サービス 開始時間 ネット配信 DAZN 2026年7月20日(月・祝)2:45～ 地上波 NHK総合 2026年7月20日(月・祝)3:00～ BS NHK BSプレミアム4K 2026年7月20日(月・祝)3:00～

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