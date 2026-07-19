閉会式では、開催国であるアメリカ、カナダ、メキシコによる大会の締めくくりに加え、決勝を前にした華やかな演出やパフォーマンスにも注目が集まる。
本記事では、ワールドカップ閉会式の地上波テレビ中継、BS・CS放送、ネット配信予定を紹介できる。
ワールドカップ閉会式の日程は？
FIFAワールドカップ2026の閉会式は、日本時間2026年7月20日(月・祝)2:30から開催される予定だ。
会場は、決勝戦と同じアメリカ・ニュージャージー州イーストラザフォードのメットライフ・スタジアム。閉会式はスペイン代表vsアルゼンチン代表の決勝戦キックオフに先立って行われる。
決勝戦は日本時間4:00キックオフ予定となっており、閉会式から試合開始まで約1時間30分のスケジュールとなる。大会のフィナーレを飾るセレモニーを見たい場合は、決勝戦の放送開始時間より早めに視聴準備をしておきたい。
|項目
|内容
|イベント
|FIFAワールドカップ2026 閉会式
|開催日
|2026年7月20日(月・祝)
|開始時間
|2:30(日本時間)
|現地日程
|2026年7月19日(日)
|現地開始時間
|13:30(米東部時間)
|会場
|メットライフ・スタジアム
|開催地
|アメリカ合衆国ニュージャージー州イーストラザフォード
|備考
|決勝戦のキックオフ前に開催予定
ワールドカップ閉会式の地上波中継・BS・CS配信予定は？
FIFAワールドカップ2026の閉会式は、日本時間2026年7月20日(月・祝)2:30から実施される予定だ。決勝戦は同日4:00キックオフ予定となっており、閉会式は試合開始前のセレモニーとして行われる見込みとなっている。
地上波では『NHK総合』が3:00から決勝戦を生中継予定。放送開始時間は閉会式の開始後となるため、番組内で閉会式の一部が紹介される可能性がある。BSでは『NHK BSプレミアム4K』でも3:00から生中継が予定されており、高精細な4K映像で決勝戦前の雰囲気を楽しめる見込みだ。
ネット配信では『DAZN』が2:45から決勝戦をライブ配信予定。閉会式の開始直後からすべて視聴できるかは未発表だが、試合前中継内でセレモニーの様子が扱われる可能性がある。CSでの放送予定は現時点で確認されていない。
|視聴方法
|放送・配信サービス
|開始時間
|ネット配信
|DAZN
|2026年7月20日(月・祝)2:45～
|地上波
|NHK総合
|2026年7月20日(月・祝)3:00～
|BS
|NHK BSプレミアム4K
|2026年7月20日(月・祝)3:00～
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