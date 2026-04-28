フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦の武尊vsロッタンが、4月29日(水)に行われる。

本記事では、武尊vsロッタンのテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

武尊vsロッタンの開催情報

フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦の武尊vsロッタンは、有明アリーナで2026年4月29日(水)13:30開始予定の大会「ONE SAMURAI 1」で実施。当日は全15試合が予定されており、武尊vsロッタンはメインイベントとして最後に組まれている。なお、この試合が武尊の現役ラストマッチとなる。

当日は武尊vsロッタンのほか、フライ級MMA世界タイトルマッチの若松佑弥vsアバズベク・ホルミルザエフ、アトム級ムエタイ世界タイトルマッチの吉成名高vsソンチャイノーイなどが開催予定だ。

試合順 タイトル・階級 対戦カード メインイベント フライ級 キックボクシング

暫定世界王者決定戦 ロッタン vs 武尊 第14試合 フライ級 MMA

世界タイトルマッチ 若松佑弥 vs アバズベク・ホルミルザエフ 第13試合 アトム級 ムエタイ

世界タイトルマッチ 吉成名高 vs ソンチャイノーイ 第12試合 バンタム級 キックボクシング

世界タイトルマッチ ジョナサン・ハガティー vs 与座優貴 第11試合 フェザー級 キックボクシング マラット・グレゴリアン vs 海人 第10試合 アトム級 MMA 三浦彩佳 vs 澤田千優 第9試合 バンタム級 キックボクシング 秋元皓貴 vs 久井大夢 第8試合 フェザー級 キックボクシング 和島大海 vs リカルド・ブラボ 第7試合 アトム級 MMA 平田樹 vs リトゥ・フォガット 第6試合 フライ級 MMA 和田竜光 vs 伊藤盛一郎 第5試合 ストロー級 MMA 山北渓人 vs 黒澤亮平 第4試合 フライ級 ムエタイ 吉成士門 vs ジョハン・ガザリ 第3試合 ストロー級 キックボクシング 黒田斗真 vs 田丸辰 第2試合 フライ級 キックボクシング 陽勇 vs 内藤大樹 第1試合 バンタム級 MMA 永井奏多 vs 神部篤坊

武尊vsロッタンのテレビ放送・ネット配信予定

武尊vsロッタンなどが行われる「ONE SAMURAI 1」のテレビ放送は地上波『フジテレビ』、ネット配信は『U-NEXT』がライブ配信を予定。加えて、大会の第1試合・第2試合のみ公式YouTubeチャンネルで無料配信される。

また、『フジテレビ』の放送は「ONE SAMURAI 1 ～武尊引退試合 運命のリベンジマッチ～」との番組名で2026年4月29日(水)22:00～23:24の時間帯に予定。大会の全試合をライブ配信するのは『U-NEXT』のみとなっている。

『DAZN』や『Lemino』、『Amazonプライムビデオ』などその他のプラットフォームでの中継は行われない。試合のテレビ放送・ネット配信予定および中継対象試合は以下の通り。

チャンネル 中継予定 対象試合 U-NEXT

[31日間無料トライアルあり] 4/29(水)13:30-(13:15配信開始) 全試合生配信予定 YouTube 4/29(水)13:30以降 第1戦・第2戦のみ配信 地上波フジテレビ 4/29(水)22:00-23:24 【メインイベント】ロッタン vs 武尊

【第14試合】若松佑弥 vs アバズベク・ホルミルザエフ

【第13試合】吉成名高 vs ソンチャイノーイ

【第12試合】ジョナサン・ハガティー vs 与座優貴

※放送・配信予定および対戦カードは変更となる場合があります。最新の中継情報は各放送・配信局および大会公式サイトよりご確認ください。

武尊vsロッタンのおすすめ視聴方法

前述のとおり、「ONE SAMURAI 1」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。『U-JEXT』では「CH1: U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2: 英語版」のマルチチャンネルで中継。また、見逃し配信も見逃し配信準備完了次第～6月17日(水)23:59まで視聴可能となる。

なお、「ONE SAMURAI 1」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。