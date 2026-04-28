フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦の武尊vsロッタンが、4月29日(水)に行われる。
本記事では、武尊vsロッタンのテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
武尊vsロッタンの開催情報
フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦の武尊vsロッタンは、有明アリーナで2026年4月29日(水)13:30開始予定の大会「ONE SAMURAI 1」で実施。当日は全15試合が予定されており、武尊vsロッタンはメインイベントとして最後に組まれている。なお、この試合が武尊の現役ラストマッチとなる。
当日は武尊vsロッタンのほか、フライ級MMA世界タイトルマッチの若松佑弥vsアバズベク・ホルミルザエフ、アトム級ムエタイ世界タイトルマッチの吉成名高vsソンチャイノーイなどが開催予定だ。
|試合順
|タイトル・階級
|対戦カード
|メインイベント
|フライ級 キックボクシング
暫定世界王者決定戦
|ロッタン vs 武尊
|第14試合
|フライ級 MMA
世界タイトルマッチ
|若松佑弥 vs アバズベク・ホルミルザエフ
|第13試合
|アトム級 ムエタイ
世界タイトルマッチ
|吉成名高 vs ソンチャイノーイ
|第12試合
|バンタム級 キックボクシング
世界タイトルマッチ
|ジョナサン・ハガティー vs 与座優貴
|第11試合
|フェザー級 キックボクシング
|マラット・グレゴリアン vs 海人
|第10試合
|アトム級 MMA
|三浦彩佳 vs 澤田千優
|第9試合
|バンタム級 キックボクシング
|秋元皓貴 vs 久井大夢
|第8試合
|フェザー級 キックボクシング
|和島大海 vs リカルド・ブラボ
|第7試合
|アトム級 MMA
|平田樹 vs リトゥ・フォガット
|第6試合
|フライ級 MMA
|和田竜光 vs 伊藤盛一郎
|第5試合
|ストロー級 MMA
|山北渓人 vs 黒澤亮平
|第4試合
|フライ級 ムエタイ
|吉成士門 vs ジョハン・ガザリ
|第3試合
|ストロー級 キックボクシング
|黒田斗真 vs 田丸辰
|第2試合
|フライ級 キックボクシング
|陽勇 vs 内藤大樹
|第1試合
|バンタム級 MMA
|永井奏多 vs 神部篤坊
武尊vsロッタンのテレビ放送・ネット配信予定
武尊vsロッタンなどが行われる「ONE SAMURAI 1」のテレビ放送は地上波『フジテレビ』、ネット配信は『U-NEXT』がライブ配信を予定。加えて、大会の第1試合・第2試合のみ公式YouTubeチャンネルで無料配信される。
また、『フジテレビ』の放送は「ONE SAMURAI 1 ～武尊引退試合 運命のリベンジマッチ～」との番組名で2026年4月29日(水)22:00～23:24の時間帯に予定。大会の全試合をライブ配信するのは『U-NEXT』のみとなっている。
『DAZN』や『Lemino』、『Amazonプライムビデオ』などその他のプラットフォームでの中継は行われない。試合のテレビ放送・ネット配信予定および中継対象試合は以下の通り。
|チャンネル
|中継予定
|対象試合
|U-NEXT
[31日間無料トライアルあり]
|4/29(水)13:30-(13:15配信開始)
|全試合生配信予定
|YouTube
|4/29(水)13:30以降
|第1戦・第2戦のみ配信
|地上波フジテレビ
|4/29(水)22:00-23:24
|【メインイベント】ロッタン vs 武尊
【第14試合】若松佑弥 vs アバズベク・ホルミルザエフ
【第13試合】吉成名高 vs ソンチャイノーイ
【第12試合】ジョナサン・ハガティー vs 与座優貴
※放送・配信予定および対戦カードは変更となる場合があります。最新の中継情報は各放送・配信局および大会公式サイトよりご確認ください。
武尊vsロッタンのおすすめ視聴方法
前述のとおり、「ONE SAMURAI 1」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。『U-JEXT』では「CH1: U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2: 英語版」のマルチチャンネルで中継。また、見逃し配信も見逃し配信準備完了次第～6月17日(水)23:59まで視聴可能となる。
なお、「ONE SAMURAI 1」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】ONE SAMURAI 1視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。