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takeru rodtang 20260429U-NEXT
【4/29】武尊vsロッタンはU-NEXTで配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

武尊vsロッタンのテレビ放送・ネット配信予定｜キックボクシング暫定世界王者決定戦

【現役最終戦】フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦、武尊対ロッタンのテレビ放送・ネット配信予定は？中継スケジュールやおすすめ視聴方法を紹介。

見放題プランで視聴可能
takeru rodtang 20260429

U-NEXT

4/29(水・祝)にONE SAMURAI 1をU-NEXTで配信！

武尊引退試合、与座優貴、若松佑弥、吉成名高のタイトルマッチ

31日間無料トライアルで視聴！

U-NEXT31日間無料トライアルあり

フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦の武尊vsロッタンが、4月29日(水)に行われる。

武尊引退試合！“宿敵”ロッタン戦はU-NEXTで配信31日間無料トライアルで視聴

本記事では、武尊vsロッタンのテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

武尊vsロッタンの開催情報

フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦の武尊vsロッタンは、有明アリーナで2026年4月29日(水)13:30開始予定の大会「ONE SAMURAI 1」で実施。当日は全15試合が予定されており、武尊vsロッタンはメインイベントとして最後に組まれている。なお、この試合が武尊の現役ラストマッチとなる。

当日は武尊vsロッタンのほか、フライ級MMA世界タイトルマッチの若松佑弥vsアバズベク・ホルミルザエフ、アトム級ムエタイ世界タイトルマッチの吉成名高vsソンチャイノーイなどが開催予定だ。

試合順タイトル・階級対戦カード
メインイベントフライ級 キックボクシング
暫定世界王者決定戦		ロッタン vs 武尊
第14試合フライ級 MMA
世界タイトルマッチ		若松佑弥 vs アバズベク・ホルミルザエフ
第13試合アトム級 ムエタイ
世界タイトルマッチ		吉成名高 vs ソンチャイノーイ
第12試合バンタム級 キックボクシング
世界タイトルマッチ		ジョナサン・ハガティー vs 与座優貴
第11試合フェザー級 キックボクシングマラット・グレゴリアン vs 海人
第10試合アトム級 MMA三浦彩佳 vs 澤田千優
第9試合バンタム級 キックボクシング秋元皓貴 vs 久井大夢
第8試合フェザー級 キックボクシング和島大海 vs リカルド・ブラボ
第7試合アトム級 MMA平田樹 vs リトゥ・フォガット
第6試合フライ級 MMA和田竜光 vs 伊藤盛一郎
第5試合ストロー級 MMA山北渓人 vs 黒澤亮平
第4試合フライ級 ムエタイ吉成士門 vs ジョハン・ガザリ
第3試合ストロー級 キックボクシング黒田斗真 vs 田丸辰
第2試合フライ級 キックボクシング陽勇 vs 内藤大樹
第1試合バンタム級 MMA永井奏多 vs 神部篤坊

武尊引退試合！“宿敵”ロッタン戦はU-NEXTで配信31日間無料トライアルで視聴

武尊vsロッタンのテレビ放送・ネット配信予定

武尊vsロッタンなどが行われる「ONE SAMURAI 1」のテレビ放送は地上波『フジテレビ』、ネット配信は『U-NEXT』がライブ配信を予定。加えて、大会の第1試合・第2試合のみ公式YouTubeチャンネルで無料配信される。

また、『フジテレビ』の放送は「ONE SAMURAI 1 ～武尊引退試合 運命のリベンジマッチ～」との番組名で2026年4月29日(水)22:00～23:24の時間帯に予定。大会の全試合をライブ配信するのは『U-NEXT』のみとなっている。

『DAZN』や『Lemino』、『Amazonプライムビデオ』などその他のプラットフォームでの中継は行われない。試合のテレビ放送・ネット配信予定および中継対象試合は以下の通り。

チャンネル中継予定対象試合
U-NEXT
[31日間無料トライアルあり]		4/29(水)13:30-(13:15配信開始)全試合生配信予定
YouTube4/29(水)13:30以降第1戦・第2戦のみ配信
地上波フジテレビ4/29(水)22:00-23:24【メインイベント】ロッタン vs 武尊
【第14試合】若松佑弥 vs アバズベク・ホルミルザエフ
【第13試合】吉成名高 vs ソンチャイノーイ
【第12試合】ジョナサン・ハガティー vs 与座優貴

※放送・配信予定および対戦カードは変更となる場合があります。最新の中継情報は各放送・配信局および大会公式サイトよりご確認ください。

武尊引退試合！“宿敵”ロッタン戦はU-NEXTで配信31日間無料トライアルで視聴

武尊vsロッタンのおすすめ視聴方法

前述のとおり、「ONE SAMURAI 1」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。『U-JEXT』では「CH1: U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2: 英語版」のマルチチャンネルで中継。また、見逃し配信も見逃し配信準備完了次第～6月17日(水)23:59まで視聴可能となる。

なお、「ONE SAMURAI 1」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】ONE SAMURAI 1視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

武尊引退試合！“宿敵”ロッタン戦はU-NEXTで配信31日間無料トライアルで視聴

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。