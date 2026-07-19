FIFAワールドカップ2026の決勝でスペイン代表とアルゼンチン代表が対戦する。

本記事では、スペインvsアルゼンチンの無料配信の有無、中継局を紹介する。

スペインvsアルゼンチンの試合日程

スペインvsアルゼンチンは、日本時間2026年7月20日(月)午前4:00にキックオフ予定だ。

試合はアメリカ・ニューヨークのニュージャージースタジアムで開催。スペインは2010年以来2度目、アルゼンチンは2022年大会に続く連覇、かつ4度目の優勝を目指す。

ラウンド：決勝

試合：スペイン代表vsアルゼンチン代表

開催日：2026年7月20日(月)

キックオフ：4:00(日本時間)

開催地：ニュージャージースタジアム

スペインvsアルゼンチンの無料配信はある？

スペインvsアルゼンチンは、ネット『DAZN』が無料ライブ配信を予定している。

その他、『TVer』での配信は行われず。ネット『NHK ONE』ではライブ配信されるが、視聴は受信料を支払っていることが前提となる。

スペインvsアルゼンチンはどこで見られる？

スペインvsアルゼンチンは、地上波『NHK総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』が同時生中継を予定。前述したネット『NHK ONE』も同時配信となる。ただし、NHKはいずれも受信料の支払いが前提。『NHK総合』に関しては以前の試合中継でサブチャンネルに切り替わった例もあるため、その場合は画質の低下が懸念点だ。

一方、『DAZN』であれば誰でも無料でリアルタイム視聴が可能。通信環境次第ではあるものの、チャンネル切り替えなども必要ないため、画質が低下する心配は少ない。

放送・配信局 中継時間 出演者 DAZN 7月20日(月)4:00～ ※

無料ライブ＆見逃し配信 ゲスト：森保一

解説：内田篤人、安田理大

実況：野村明弘

進行：桑原学 NHK総合 7月20日(月)3:00～6:53

生中継 現地ゲスト：森保一

現地解説：柿谷曜一朗、林陵平

現地実況：小宮山晃義

スタジオゲスト：谷口彰悟

スタジオ解説：福西崇史

スタジオアナウンサー：深澤健太、浅田春奈 NHK BSプレミアム4K 生中継 NHK総合と同様 NHK ONE ライブ＆見逃し配信 NHK総合と同様

※DAZNの配信開始は早まる可能性あり。

※すべて日本時間。

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