FIFAワールドカップ2026が、準々決勝に突入する。

本記事では、準々決勝の開催日程、全対戦カード、放送予定を紹介する。

W杯準々決勝はいつから開催？

FIFAワールドカップ2026・北中米大会の準々決勝は、日本時間2026年7月10日(金)～12日(日)に開催される。

対戦カードは、フランスvsモロッコ、スペインvsベルギー、ノルウェーvsイングランド、アルゼンチンvsスイスとなっている。

W杯準々決勝の全対戦カード・試合日程は？

準々決勝を懸けた準々決勝の試合日程・キックオフ時刻、対戦カードは以下の通り。

開催日 キックオフ 対戦カード 7月10日(金) 5:00 フランス vs モロッコ 7月11日(土) 4:00 スペイン vs ベルギー 7月12日(日) 6:00 ノルウェー vs イングランド 7月12日(日) 10:00 アルゼンチン vs スイス

※すべて日本時間。

W杯準々決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

準々決勝の試合は、地上波テレビ、BS放送、ネット配信で視聴できるが、試合によって中継局は異なる。ただし、『DAZN』であれば準々決勝全4試合のライブ配信が視聴可能だ。

日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 7月10日(金)

5:00 フランス vs モロッコ NHK BSP4K(録) DAZN 7月11日(土)

4:00 スペイン vs ベルギー フジテレビ、NHK BSP4K(録) DAZN 7月12日(日)

6:00 ノルウェー vs イングランド NHK総合(5:45-6:55)・NHK Eテレ(6:35-)、NHK BSP4K(生) DAZN、NHK ONE 7月12日(日)

10:00 アルゼンチン vs スイス NHK BSP4K(録) DAZN

※すべて日本時間。

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