FIFAワールドカップ2026もいよいよ決勝戦が行われる。

本記事では、決勝の開催日程、対戦カード、放送予定を紹介する。

W杯決勝はいつから開催？

FIFAワールドカップ2026・北中米大会の決勝は、日本時間2026年7月20日(月)に開催される。

対戦カードは、スペインvsアルゼンチンとなった。

W杯決勝の対戦カード・試合日程は？

決勝の試合日程、キックオフ時刻、対戦カードは以下の通り。

開催日 キックオフ 対戦カード 7月20日(月) 4:00 スペイン vs アルゼンチン

※すべて日本時間。

W杯決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

決勝の試合は、地上波『NHK総合』、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット『DAZN』、『NHK ONE』で生中継。『NHK』は受信料を支払っている必要があるが、『DAZN』であればライブ配信が無料視聴可能だ。

日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 7月20日(月)

4:00 スペイン vs アルゼンチン NHK総合、NHK BSP4K(生) DAZN(無料配信)、NHK ONE

※すべて日本時間。

ワールドカップ2026を全試合見逃し配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【大会情報・日程】

【視聴方法】