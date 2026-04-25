Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
takeru rodtang 20260429U-NEXT
【4/29】武尊vsロッタンはU-NEXTで配信！まずは無料トライアル
Tsutomu Maeda

武尊vsロッタンはいつ？試合日程・テレビ放送/ネット配信予定｜暫定世界王者決定戦

【現役引退戦】キックボクシング暫定世界王者決定戦の武尊対ロッタンはいつ開催？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

見放題プランで視聴可能
takeru rodtang 20260429

U-NEXT

4/29(水・祝)にONE SAMURAI 1をU-NEXTで配信！

武尊引退試合、与座優貴、若松佑弥、吉成名高のタイトルマッチ

31日間無料トライアルで視聴！

U-NEXT31日間無料トライアルあり

武尊がキックボクシング現役最終戦でロッタンと対戦する。

武尊引退試合！“宿敵”ロッタン戦はU-NEXTで配信まずは無料トライアル

本記事では、武尊vsロッタンの試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

武尊vsロッタンはいつ？試合日程

フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦の武尊vsロッタンは、2026年4月29日(水)13:30から行われる「ONE SAMURAI 1」のメインイベントとして実施。この試合が武尊にとっての現役ラストマッチとなる。

大会では、フライ級MMA世界タイトルマッチの若松佑弥vsアバズベク・ホルミルザエフ、アトム級ムエタイ世界タイトルマッチの吉成名高vsソンチャイノーイなど全15試合が予定されている。

  • 大会：ONE SAMURAI 1
  • 開始予定日時：2026年4月29日(水)13:30
  • メインイベント：
    フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦
    武尊vsロッタン
  • 会場：有明アリーナ(東京)

武尊引退試合！“宿敵”ロッタン戦はU-NEXTで配信まずは無料トライアル

武尊vsロッタンのテレビ放送・ネット配信予定

武尊vsロッタンを含む「ONE SAMURAI 1」の試合は、ネット『U-NEXT』がライブ配信を実施。PPV形式ではなく、「月額プラン」の見放題対象作品となる。第1試合と第2試合については『大会公式YouTube』での無料配信も予定されている。

さらに、地上波テレビ『フジテレビ』の番組表にも「ONE SAMURAI 1 ～武尊引退試合 運命のリベンジマッチ～」との番組名で、2026年4月29日(水)22:00～23:24の放送が記載されている。

大会開催日テレビ放送ネット配信
ONE SAMURAI 14月29日(水)・フジテレビ
(22:00～23:24放送予定)

U-NEXT
(13:15配信開始｜13:30開演予定)

・公式YouTubeチャンネル
(第1試合・第2試合のみ)

※放送・配信予定および対戦カードは変更となる場合があります。最新の中継情報は各放送・配信局および大会公式サイトよりご確認ください。

武尊引退試合！“宿敵”ロッタン戦はU-NEXTで配信まずは無料トライアル

武尊vsロッタンのおすすめ視聴方法

takeru rodtang 20260429U-NEXT

前述のとおり、「ONE SAMURAI 1」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。『U-JEXT』では「CH1: U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2: 英語版」のマルチチャンネルで中継。また、見逃し配信も見逃し配信準備完了次第～6月17日(水)23:59まで視聴可能となる。

なお、「ONE SAMURAI 1」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】ONE SAMURAI 1視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

武尊引退試合！“宿敵”ロッタン戦はU-NEXTで配信まずは無料トライアル

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT MOBILE set priceU-NEXT

U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

【動画視聴に最適】U-NEXTモバイルは20GB・音声通話付きで実質300円/月！公式サイトはこちら

U-NEXTモバイルの加入方法

  1. 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
    今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
  2. U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
  3. まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
  4. 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルならスマホ代が20GB音声通話付きで実質300円/月！ギガは永久繰り越しOK公式サイトはこちら

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。