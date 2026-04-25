武尊がキックボクシング現役最終戦でロッタンと対戦する。
本記事では、武尊vsロッタンの試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
武尊vsロッタンはいつ？試合日程
フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦の武尊vsロッタンは、2026年4月29日(水)13:30から行われる「ONE SAMURAI 1」のメインイベントとして実施。この試合が武尊にとっての現役ラストマッチとなる。
大会では、フライ級MMA世界タイトルマッチの若松佑弥vsアバズベク・ホルミルザエフ、アトム級ムエタイ世界タイトルマッチの吉成名高vsソンチャイノーイなど全15試合が予定されている。
- 大会：ONE SAMURAI 1
- 開始予定日時：2026年4月29日(水)13:30
- メインイベント：
フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦
武尊vsロッタン
- 会場：有明アリーナ(東京)
武尊vsロッタンのテレビ放送・ネット配信予定
武尊vsロッタンを含む「ONE SAMURAI 1」の試合は、ネット『U-NEXT』がライブ配信を実施。PPV形式ではなく、「月額プラン」の見放題対象作品となる。第1試合と第2試合については『大会公式YouTube』での無料配信も予定されている。
さらに、地上波テレビ『フジテレビ』の番組表にも「ONE SAMURAI 1 ～武尊引退試合 運命のリベンジマッチ～」との番組名で、2026年4月29日(水)22:00～23:24の放送が記載されている。
|大会
|開催日
|テレビ放送
|ネット配信
|ONE SAMURAI 1
|4月29日(水)
|・フジテレビ
(22:00～23:24放送予定)
・U-NEXT
・公式YouTubeチャンネル
※放送・配信予定および対戦カードは変更となる場合があります。最新の中継情報は各放送・配信局および大会公式サイトよりご確認ください。
武尊vsロッタンのおすすめ視聴方法
U-NEXT
前述のとおり、「ONE SAMURAI 1」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。『U-JEXT』では「CH1: U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2: 英語版」のマルチチャンネルで中継。また、見逃し配信も見逃し配信準備完了次第～6月17日(水)23:59まで視聴可能となる。
なお、「ONE SAMURAI 1」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】ONE SAMURAI 1視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適
U-NEXT
『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。
ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。
U-NEXTモバイルの加入方法
- 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
- 「U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
- まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
- 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施
※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。
U-NEXTモバイルの関連情報
- U-NEXTモバイルはeSIM対応？通信速度は速い？料金・開通手順・特典まとめ
- U-NEXTモバイルの評価・口コミまとめ｜サービスの特徴は？
- U-NEXTモバイルとは？料金・通話料・加入手順・ポイント特典まとめ
※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。