武尊がキックボクシング現役最終戦でロッタンと対戦する。

本記事では、武尊vsロッタンの試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

武尊vsロッタンはいつ？試合日程

フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦の武尊vsロッタンは、2026年4月29日(水)13:30から行われる「ONE SAMURAI 1」のメインイベントとして実施。この試合が武尊にとっての現役ラストマッチとなる。

大会では、フライ級MMA世界タイトルマッチの若松佑弥vsアバズベク・ホルミルザエフ、アトム級ムエタイ世界タイトルマッチの吉成名高vsソンチャイノーイなど全15試合が予定されている。

大会：ONE SAMURAI 1

開始予定日時：2026年4月29日(水)13:30

メインイベント：

フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦

武尊vsロッタン

フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦 武尊vsロッタン 会場：有明アリーナ(東京)

武尊vsロッタンのテレビ放送・ネット配信予定

武尊vsロッタンを含む「ONE SAMURAI 1」の試合は、ネット『U-NEXT』がライブ配信を実施。PPV形式ではなく、「月額プラン」の見放題対象作品となる。第1試合と第2試合については『大会公式YouTube』での無料配信も予定されている。

さらに、地上波テレビ『フジテレビ』の番組表にも「ONE SAMURAI 1 ～武尊引退試合 運命のリベンジマッチ～」との番組名で、2026年4月29日(水)22:00～23:24の放送が記載されている。

大会 開催日 テレビ放送 ネット配信 ONE SAMURAI 1 4月29日(水) ・フジテレビ

(22:00～23:24放送予定) ・U-NEXT

(13:15配信開始｜13:30開演予定) ・公式YouTubeチャンネル

(第1試合・第2試合のみ)

※放送・配信予定および対戦カードは変更となる場合があります。最新の中継情報は各放送・配信局および大会公式サイトよりご確認ください。

武尊vsロッタンのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、「ONE SAMURAI 1」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。『U-JEXT』では「CH1: U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2: 英語版」のマルチチャンネルで中継。また、見逃し配信も見逃し配信準備完了次第～6月17日(水)23:59まで視聴可能となる。

なお、「ONE SAMURAI 1」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

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※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。