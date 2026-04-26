武居由樹の次戦はいつ？試合日程・対戦相手・中継予定まとめ

キックボクシングから転向後も着実にキャリアを積み上げ、世界戦線に名を連ねる存在となった武居由樹の次戦に関心が高まっている。

本記事では、武居由樹の次戦試合日程・対戦相手・中継予定を紹介する。

武居由樹の次戦はいつ？

ボクシング界で注目を集める武居由樹の次戦は、2026年5月2日(土)に東京ドームで開催される「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」で行われる。ビッグマッチが並ぶ興行の中で、重要な位置を占める一戦として注目されている。

対戦相手は中国のワン・デカン。WBA世界スーパーバンタム級15位にランクされる実力者であり、武居にとっては新階級での実力を測る試金石となる。試合はスーパーバンタム級8回戦として実施される予定だ。

試合順は全7試合中の第6試合、セミファイナルに設定。メインイベントである井上尚弥対中谷潤人の直前に組まれており、大会の流れを大きく左右する重要なカードとなる。大会開始は15時だが、武居の試合は夜帯に行われる見込みだ。

2025年9月の敗戦以来となる再起戦であり、階級を上げての新たなスタートとなる今回の一戦。再びトップ戦線に返り咲くための重要な試合となる。

項目 内容 試合日 2026年5月2日(土) 大会 NTTドコモ presents Lemino BOXING 会場 東京ドーム 対戦相手 ワン・デカン 試合順 第6試合(セミファイナル) 階級 スーパーバンタム級 ラウンド 8回戦 開始時間 大会開始15:00(試合は夜帯予定)

※対戦カードは出場選手の都合により変更される場合があります。

武居由樹の対戦相手は？

2026年5月2日に東京ドームで行われる一戦で、武居由樹と拳を交えるのは中国出身のワン・デカンだ。現在はWBA世界スーパーバンタム級15位にランクインしており、アジア圏で実績を積み上げてきた実力者として知られる。

ワン・デカンはWBAアジア・スーパーバンタム級王者の肩書きを持ち、プロ戦績は10戦9勝(3KO)1敗と高い勝率を誇る。26歳と若く、これからの伸びしろも期待されるボクサーの一人だ。

ファイトスタイルはオーソドックスをベースとしたボクサーファイター型。上体の柔軟性を活かして距離を詰め、連打で攻め立てるコンビネーションを得意とする。前に出続ける粘り強さも特徴で、相手のリズムを崩しながら試合を組み立てるタイプだ。

武居にとっては階級を上げての再起戦となる中、タフで崩しにくい相手との対戦となる。単なる復帰戦ではなく、今後のキャリアを占う意味でも重要な試合となる。

武居由樹vsワン・デカンのテレビ放送・ネット配信予定

武居由樹vsワン・デカンを含む「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」の試合はネット『Lemino』がライブ配信を行う。その他、地上波でのテレビ放送などは行われない。

『Lemino』の配信形式はPPVとなり、チケット価格は2026年5月1日(金)23:59までが事前価格で税込6,050円、5月2日(土)0:00からの当日価格が税込7,150円。『Lemino』公式サイト以外にも『チケットぴあ』、『ローソンチケット』、『イープラス』、『WOWOW百貨店』、『DAZN』を通じても『Lemino』PPVを購入することが可能。ただし、『DAZN』での購入時は「DAZN有料会員専用ページ・プレイヤー」となり、『WOWOW百貨店』も「WOWOW加入者のみ」購入可能なうえ、PPV価格自体も変わらないため、『Lemino』以外で購入するメリットは薄い。その他、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に加入中の方であれば、追加料金なしで視聴することが可能だ。

生配信および見逃し配信の視聴可能期間は、2026年5月2日(土)14:30(予定)～2026年5月31日(日)23:59までの予定となっている。

大会 開催日 開場 開演 テレビ放送 ネット配信 視聴期限 NTTドコモpresents Lemino BOXING

ダブル世界タイトルマッチ

井上尚弥vs中谷潤人 2026/5/2(土) 12:30 15:00 - Lemino(PPV形式) 2026/5/2(土)14:30(予定)～

2026/5/31(日)23:59

※PPV価格は事前価格6,050円(税込)、当日価格7,150円(税込)。事前価格は2026年5月1日(金)23:59まで。以降は当日価格。

※PPVチケットはLemino、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、WOWOW百貨店、DAZNで販売。

※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ユーザーが誤購入した場合も払い戻しはなし。

※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。

※WOWOW百貨店ではWOWOW加入者のみ購入可能。

※DAZNでの購入時は、DAZN有料会員専用ページ・プレイヤーでのみ視聴可能。

Lemino PPVの購入方法は？

『Lemino』公式サイトを通じてのPPVチケット購入手順は以下の通り。

※配信情報は2026年4月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。