井上拓真と井岡一翔が、WBC世界バンタム級タイトルマッチで対戦する。

本記事では、井上拓真vs井岡一翔の日程やテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

井上拓真vs井岡一翔はいつ？

井上拓真vs井岡一翔は「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」の5試合目に開催される。大会は2026年5月2日(土)15:00に第1試合が開催予定で、メインカードの井上尚弥vs中谷潤人など全7試合の実施を予定。井上拓真vs井岡一翔は最終試合となるため、18:30～19:00ごろのゴングが予想される。ただし、実際の開始時刻は他試合の進行状況によって大きく前後する可能性がある。

大会 開催日 開場 開演 開催スタジアム NTTドコモpresents Lemino BOXING

ダブル世界タイトルマッチ

井上尚弥vs中谷潤人 2026/5/2(土) 12:30 15:00 東京ドーム

井上拓真vs井岡一翔のテレビ放送・ネット配信予定

井上拓真vs井岡一翔を含む「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」の試合はネット『Lemino』がライブ配信を行う。その他、地上波でのテレビ放送などは行われない。

『Lemino』の配信形式はPPVとなり、チケット価格は2026年5月1日(金)23:59までが事前価格で税込6,050円、5月2日(土)0:00からの当日価格が税込7,150円。『Lemino』公式サイト以外にも『チケットぴあ』、『ローソンチケット』、『イープラス』、『WOWOW百貨店』、『DAZN』を通じても『Lemino』PPVを購入することが可能。ただし、『DAZN』での購入時は「DAZN有料会員専用ページ・プレイヤー」となり、『WOWOW百貨店』も「WOWOW加入者のみ」購入可能なうえ、PPV価格自体も変わらないため、『Lemino』以外で購入するメリットは薄い。その他、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に加入中の方であれば、追加料金なしで視聴することが可能だ。

生配信および見逃し配信の視聴可能期間は、2026年5月2日(土)14:30(予定)～2026年5月31日(日)23:59までの予定となっている。

大会 開始日時 PPV販売 配信サイト 視聴可能期間 NTTドコモpresents Lemino BOXING

ダブル世界タイトルマッチ

井上尚弥vs中谷潤人 5/2(土)15:00 ・Lemino

・チケットぴあ

・ローソンチケット

・イープラス

・WOWOW百貨店 Lemino(ネット) 5/2(土)14:30(予定)～

5/31(日)23:59 DAZN DAZN有料会員専用ページ・プレイヤー(ネット)

※PPV価格は事前価格6,050円(税込)、当日価格7,150円(税込)。事前価格は2026年5月1日(金)23:59まで。以降は当日価格。

※PPVチケットはLemino、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、WOWOW百貨店、DAZNで販売。

※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ユーザーが誤購入した場合も払い戻しはなし。

※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。

※WOWOW百貨店ではWOWOW加入者のみ購入可能。

※DAZNでの購入時は、DAZN有料会員専用ページ・プレイヤーでのみ視聴可能。

Lemino PPVの購入方法は？

『Lemino』公式サイトを通じてのPPVチケット購入手順は以下の通り。

※配信情報は2026年4月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。