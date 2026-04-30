井上尚弥と中谷潤人が、世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチで対戦する。

本記事では、井上尚弥vs中谷潤人の日程や中継局、試合会場を紹介する。

井上尚弥vs中谷潤人はいつ？

株式会社NTTドコモ

井上尚弥vs中谷潤人は「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」のメインカードとして開催される。大会は2026年5月2日(土)15:00に第1試合が開催予定で、全部で7試合の実施を予定。井上尚弥vs中谷潤人は最終試合となるため、20:00前後のゴングが予想される。ただし、実際の開始時刻は他試合の進行状況によって大きく前後する可能性がある。

大会 開催日 開場 開演 NTTドコモpresents Lemino BOXING

ダブル世界タイトルマッチ

井上尚弥vs中谷潤人 2026/5/2(土) 12:30 15:00

井上尚弥vs中谷潤人の会場は？

井上尚弥vs中谷潤人などが行われる「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」は、東京ドームで開催。プロ野球・読売ジャイアンツの本拠地として知られる東京ドームだが、プロレス、ボクシング、その他格闘技の試合が多数行われてきた。特にボクシング世界戦の舞台となることが多く、格闘技の聖地とも称されている。

データとしては、開場は1988年。収容人数は、野球開催時が約43,500人、コンサート開催時が約55,000人となっている。

井上尚弥vs中谷潤人の中継局

井上尚弥vs中谷潤人を含む「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」の試合はネット『Lemino』がライブ配信を行う。その他、地上波でのテレビ放送などは行われない。

『Lemino』の配信形式はPPVとなり、チケット価格は2026年5月1日(金)23:59までが事前価格で税込6,050円、5月2日(土)0:00からの当日価格が税込7,150円。『Lemino』公式サイト以外にも『チケットぴあ』、『ローソンチケット』、『イープラス』、『WOWOW百貨店』、『DAZN』を通じても『Lemino』PPVを購入することが可能。ただし、『DAZN』での購入時は「DAZN有料会員専用ページ・プレイヤー」となり、『WOWOW百貨店』も「WOWOW加入者のみ」購入可能なうえ、PPV価格自体も変わらないため、『Lemino』以外で購入するメリットは薄い。その他、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に加入中の方であれば、追加料金なしで視聴することが可能だ。

生配信および見逃し配信の視聴可能期間は、2026年5月2日(土)14:30(予定)～2026年5月31日(日)23:59までの予定となっている。

チャンネル PPV販売 視聴場所 Lemino 〇 Lemino(ネット) チケットぴあ 〇 Lemino(ネット) ローソンチケット 〇 Lemino(ネット) イープラス 〇 Lemino(ネット) WOWOW百貨店 〇 Lemino(ネット) DAZN 〇 DAZN有料会員専用ページ・プレイヤー(ネット) ABEMA × × Amazonプライムビデオ × × U-NEXT × × 地上波テレビ × × 衛星放送 × ×

※PPV価格は事前価格6,050円(税込)、当日価格7,150円(税込)。事前価格は2026年5月1日(金)23:59まで。以降は当日価格。

※PPVチケットはLemino、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、WOWOW百貨店、DAZNで販売。

※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ユーザーが誤購入した場合も払い戻しはなし。

※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。

※WOWOW百貨店ではWOWOW加入者のみ購入可能。

※DAZNでの購入時は、DAZN有料会員専用ページ・プレイヤーでのみ視聴可能。

Lemino PPVの購入方法は？

『Lemino』公式サイトを通じてのPPVチケット購入手順は以下の通り。

※配信情報は2026年4月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。