世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチの井上尚弥vs中谷潤人が、2026年5月2日(土)に行われる。

本記事では、井上尚弥vs中谷潤人の地上波テレビ放送およびBS・CS衛星中継の有無を紹介する。

井上尚弥vs中谷潤人の開催日程

井上尚弥vs中谷潤人は、2026年5月2日(土)に東京ドームで行われる「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」の7試合目に開催。当日は全7試合が行われ、第1試合は15:00に開始予定となっている。

大会：NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人

開催日：2026年5月2日(土)

時刻：開場 12:30 ｜ 開演 15:00(予定)

会場：東京ドーム

※対戦カードや試合時間は今後変更になる場合があります。

井上尚弥vs中谷潤人は地上波テレビ放送・BS/CS中継される？

結論として、「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」は地上波テレビおよびBS・CS衛星放送されない。大会は、ネット『Lemino』がPPV形式でライブ配信予定となっている。

PPVチケットは『Lemino』公式サイトの他に『チケットぴあ』、『ローソンチケット』、『イープラス』、『WOWOW百貨店』、『DAZN』でも購入可能だが、『WOWOW』などでテレビ視聴することはできず、一部例外を除いて購入後に配布されるライブ視聴コードを用いて『Lemino』上で視聴することとなる。

なお、『DAZN』での購入時は「DAZN有料会員専用ページ・プレイヤー」となり、『WOWOW百貨店』も「WOWOW加入者のみ」購入可能なうえ、PPV価格自体も変わらないため、『Lemino』以外で購入するメリットは薄い。その他、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に加入中の方であれば、追加料金なしで視聴することが可能だ。

PPV購入場所 視聴サイト Lemino Lemino(ネット) チケットぴあ Lemino(ネット) ローソンチケット Lemino(ネット) イープラス Lemino(ネット) WOWOW百貨店 Lemino(ネット) DAZN DAZN有料会員専用ページ・プレイヤー(ネット)

井上尚弥vs中谷潤人のPPV価格は？

視聴チケットの価格は2026年5月1日(金)23:59までが事前価格で税込6,050円、5月2日(土)0:00からの当日価格が税込7,150円。購入場所によっては、その他手数料などが発生する場合がある。生配信および見逃し配信の視聴可能期間は、2026年5月2日(土)14:30(予定)～2026年5月31日(日)23:59までの予定だ。

PPVチケット販売情報

番組：NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人

事前価格：税込6,050円

当日価格：税込7,150円

販売場所：Lemino、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、WOWOW百貨店、DAZN

※事前価格は2026年5月1日(金)23:59まで。以降は当日価格。

※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ユーザーが誤購入した場合も払い戻しはなし。

※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。

※WOWOW百貨店ではWOWOW加入者のみ購入可能。

※DAZNでの購入時は、DAZN有料会員専用ページ・プレイヤーでのみ視聴可能。

井上尚弥vs中谷潤人のLemino視聴方法

Lemino

井上尚弥vs中谷潤人を視聴するなら『Lemino』がおすすめだ。無料会員でもPPVの購入のみで視聴可能。PPVチケットの発行手数料もかからない。なお、Leminoプレミアム会員（31日間無料トライアルあり）であれば、もれなくdポイント1,000ptをプレゼントするキャンペーンも実施している。※諸条件あり

※配信情報は2026年4月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。