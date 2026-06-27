クロアチアvsガーナはいつ？何時から？地上波テレビ放送・ネット配信局

FIFAワールドカップ2026・グループL第3節で、クロアチア代表とガーナ代表が対戦する。

本記事では、クロアチアvsガーナの試合日程・テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

クロアチアvsガーナは日本時間の何時から？

FIFAワールドカップ2026・グループL第3節のクロアチア代表vsガーナ代表は、日本時間2026年6月28日(日)午前6時にキックオフを迎える。

試合会場は、アメリカ・フィラデルフィア州のフィラデルフィア・スタジアムで開催される。

項目 内容 対戦カード クロアチア代表vsガーナ代表 開催日 2026年6月28日(日) キックオフ(日本時間) 6:00 会場 フィラデルフィア・スタジアム 開催地 アメリカ・フィラデルフィア

クロアチアvsガーナのテレビ放送・ネット配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・グループL第3節のクロアチア代表vsガーナ代表は、『DAZN』で独占ライブ配信される。リアルタイムで観戦できるのはネット配信のみとなる。

DAZNでは川勝良一氏が解説、小林惇希氏が実況を担当する。試合終了後には見逃し配信も予定されているため、万が一ライブ視聴できない場合でも、後からフルマッチを楽しめる。

テレビでは、『NHK BSプレミアム4K』が同日21時30分から録画放送を実施する予定。解説は秋葉忠宏氏、実況は中原真吾氏が務める。一方、地上波での生中継は予定されていない。

放送・配信サービス 放送・配信内容 開始時間 実況・解説 DAZN 独占ライブ配信・見逃し配信 6月28日(日)6:00 解説：川勝良一

実況：小林惇希 NHK BSプレミアム4K 録画放送 6月28日(日)21:30 解説：秋葉忠宏

実況：中原真吾 地上波 放送予定なし － －

クロアチアvsガーナを独占ライブ配信！DAZNのおすすめ視聴方法

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