FIFAワールドカップ(W杯)2026では、大会最終日に閉会式が実施予定となっている。

本記事では、閉会式の開催日程、会場、放送予定を紹介する。

ワールドカップ閉会式はいつ開催？内容は？

ワールドカップ2026では、最終試合となる決勝戦のスペイン代表vsアルゼンチン代表が日本時間2026年7月20日(月)午前4:00からキックオフ予定となっている。

閉会式は、決勝キックオフ90分前の午前2:30から実施される予定だ。閉会式ではラウラ・パウジーニ、ニコール・シャージンガー、ロビー・ウィリアムズ、アイショウスピードがパフォーマンスを披露し、トム・クルーズが特別出演する。また、決勝戦前にはジェニファー・ハドソンがアメリカ国家を歌唱する。

ワールドカップ閉会式の会場は？

閉会式は、決勝戦と同じスタジアムで開催。アメリカ・ニュー・ジャージー州ニューヨークのニュージャージースタジアムがその舞台となる。

ワールドカップ2026閉会式 開催概要

開始日時：2026年7月20日(月)午前2:30 (日本時間)

会場：ニュージャージースタジアム

出演者：

ラウラ・パウジーニ

ニコール・シャージンガー

ロビー・ウィリアムズ

アイショウスピード

トム・クルーズ

ジェニファー・ハドソン

ワールドカップ閉会式のテレビ放送・ネット配信予定は？

閉会式のテレビ放送およびネット配信予定について、具体的な中継の有無はどのチャンネルでも明記されていない。とはいえ、閉会式は決勝戦の中継局が試合の模様とともに伝える可能性がある。

ワールドカップ2026決勝の中継予定は以下の通り。

放送・配信局 中継開始時間 DAZN(無料ライブ配信) 7/20(月)4:00～ ※ NHK総合 7/20(月)3:00～6:53 NHK BSプレミアム4K 7/20(月)3:00～6:54 NHK ONE NHK総合の同時生中継

※DAZNの配信開始は早まる可能性あり。

※すべて日本時間。

※各中継局の番組内容に閉会式が含まれない場合があります。

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