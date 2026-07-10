2026年北中米ワールドカップ(W杯)の準々決勝で、スペイン代表とベルギー代表が対戦する。

本記事では、スペインvsベルギーのキックオフ時刻を日本時間で紹介する。

スペインvsベルギーは日本時間の何時キックオフ？

準々決勝のスペインvsベルギーは、日本時間2026年7月11日(土)午前4:00にキックオフを予定している。

会場はアメリカのロサンゼルススタジアム。現地時間の開始日時は7月10日(金)12:00。日本との時差は「-16時間(サマータイム)」となっている。

大会 対戦カード 日本時間 現地時間 会場 FIFAワールドカップ2026

準々決勝 スペイン vs ベルギー 2026年7月11日(土)

午前4:00 2026年7月10日(金)

正午12:00

(時差は16時間) ロサンゼルススタジアム

(アメリカ・ロサンゼルス)

スペインvsベルギーの中継局はどこ？放送開始時間は？

スペインvsベルギーは、地上波が『フジテレビ』、ネットが『DAZN』で生中継される。

なお、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では録画放送が行われる。

放送・配信先 中継・配信内容 出演者 DAZN 7月11日(土)4:00～ ※

ライブ＆見逃し配信 解説：風間八宏、安永聡太郎

実況：西岡明彦 フジテレビ 7月11日(土)3:40～

生中継 メインキャスター：ジョン カビラ

メイン解説：小野伸二

メインナビゲーター：柿谷曜一朗

キャスター：佐久間みなみ NHK BSプレミアム4K 7月11日(土)21:00～

録画放送 解説：播戸竜二

実況：深澤健太

※DAZNの配信開始は早まる可能性あり。

※すべて日本時間。

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