2026年北中米ワールドカップ(W杯)のラウンド16で、イングランド代表とメキシコ代表が対戦する。
本記事では、イングランドvsメキシコのキックオフ時刻を日本時間で紹介する。
イングランドvsメキシコは日本時間の何時から？
ラウンド16のイングランドvsメキシコは、日本時間2026年7月6日(月)午前9:00にキックオフを予定している。
会場はメキシコのメキシコシティスタジアム。現地時間の開始日時は7月5日(日)18:00。日本との時差は「-15時間(サマータイム)」となっている。
|大会
|対戦カード
|日本時間
|現地時間
|会場
|FIFAワールドカップ2026
ラウンド16
|イングランド vs メキシコ
|2026年7月6日(月)
午前9:00
|2026年7月5日(日)
午後6:00
(時差は15時間)
|メキシコシティスタジアム
(メキシコ・メキシコシティ)
イングランドvsメキシコの中継局はどこ？放送開始時間は？
イングランドvsメキシコは、ネット『DAZN』が独占ライブ・見逃し配信を予定している。
その他、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』は『NHK BSプレミアム4K』では21:00から録画放送を実施予定だ。
|放送・配信先
|中継・配信内容
|出演者
|DAZN
|7月6日(月)9:00～ ※
ライブ＆見逃し配信
|解説：戸田和幸、田中裕介
実況：下田恒幸
|NHK BSプレミアム4K
|7月6日(月)21:00～
録画放送
|解説：岡隆三
アナウンサー：森田哲意
※DAZNの配信開始は早まる可能性あり。
※すべて日本時間。
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