2026年北中米ワールドカップ(W杯)のラウンド16で、イングランド代表とメキシコ代表が対戦する。

本記事では、イングランドvsメキシコのキックオフ時刻を日本時間で紹介する。

イングランドvsメキシコは日本時間の何時から？

ラウンド16のイングランドvsメキシコは、日本時間2026年7月6日(月)午前9:00にキックオフを予定している。

会場はメキシコのメキシコシティスタジアム。現地時間の開始日時は7月5日(日)18:00。日本との時差は「-15時間(サマータイム)」となっている。

大会 対戦カード 日本時間 現地時間 会場 FIFAワールドカップ2026

ラウンド16 イングランド vs メキシコ 2026年7月6日(月)

午前9:00 2026年7月5日(日)

午後6:00

(時差は15時間) メキシコシティスタジアム

(メキシコ・メキシコシティ)

イングランドvsメキシコの中継局はどこ？放送開始時間は？

イングランドvsメキシコは、ネット『DAZN』が独占ライブ・見逃し配信を予定している。

その他、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』は『NHK BSプレミアム4K』では21:00から録画放送を実施予定だ。

放送・配信先 中継・配信内容 出演者 DAZN 7月6日(月)9:00～ ※

ライブ＆見逃し配信 解説：戸田和幸、田中裕介

実況：下田恒幸 NHK BSプレミアム4K 7月6日(月)21:00～

録画放送 解説：岡隆三

アナウンサー：森田哲意

※DAZNの配信開始は早まる可能性あり。

※すべて日本時間。

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