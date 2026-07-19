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spain argentina messi Cucurella(C)Getty images
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Tsutomu Maeda

2026年ワールドカップ決勝の地上波テレビ放送・BS/CS衛星中継・ネット配信予定は？森保一監督出演へ！

ワールドカップ
スペイン
アルゼンチン
スペイン 対 アルゼンチン
森保一

北中米ワールドカップ(W杯)2026決勝、スペイン代表vsアルゼンチン代表の地上波テレビ放送・BS/CS衛星中継スケジュール、ネット配信予定、無料ライブ配信の有無を紹介。日本代表・森保一監督のゲスト出演は？

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2026年北中米ワールドカップ(W杯)決勝で、スペイン代表とアルゼンチン代表が対戦する。

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本記事では、ワールドカップ決勝の地上波テレビ、BS・CS衛星放送、ネット配信予定を紹介する。

ワールドカップ決勝の試合日程・会場

ワールドカップ決勝のスペインvsアルゼンチンは、日本時7月20日(月)に開催。キックオフ時刻は午前4:00に予定されている。会場はアメリカのニューヨークニュージャージースタジアムで、ラウンド16のブラジルvsノルウェーなど今大会ではこれまで7試合が行われてきた。今大会における最大収容人数は80,663人となっている。

なお、決勝戦のキックオフ90分前からは閉会式、ハーフタイムにはハーフタイムショーが実施予定だ。

  • ラウンド：ワールドカップ2026 決勝
  • 対戦カード：スペイン代表 vs アルゼンチン代表
  • 開催日：2026年7月20日(月)
  • キックオフ時刻：午前4:00
  • 会場：ニューヨークニュージャージースタジアム(アメリカ)

※すべて日本時間。

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ワールドカップ決勝の地上波テレビ放送予定

ワールドカップ決勝の地上波テレビ放送は『NHK総合』で実施。中継時間は午前3:00～6:53となっている。番組には、現地ゲストとして森保一監督、スタジオゲストとして日本代表DF谷口彰悟が出演を予定。その他、現地解説は柿谷曜一朗氏と林陵平氏、現地実況は小宮山晃義が務める。

地上波中継情報

  • チャンネル：NHK総合
  • 中継時間：7/20(月)午前3:00～6:53
  • 出演者：
    【現地ゲスト】森保一
    【現地解説】柿谷曜一朗、林陵平
    【現地実況】小宮山晃義
    【スタジオゲスト】谷口彰悟
    【スタジオ解説】福西崇史
    【スタジオアナウンサー】深澤健太、浅田春奈

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ワールドカップ決勝のBS衛星放送予定

ワールドカップ決勝の衛星放送は『NHK BSプレミアム4K』でのみ実施される。中継時間は地上波より1分長い午前3:00～6:54。『NHK総合』の同時生中継となるため、出演者などは同様となる。

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ワールドカップ決勝のネット配信予定

ワールドカップ決勝のネット配信は『NHK ONE』と『DAZN』で実施される。『NHK ONE』の配信は『NHK総合』の同時生中継となるため番組内容は同じとなっている。

一方の『DAZN』は無料ライブ配信を実施。配信開始時刻は午前2:40となっている。番組にはゲストとして森保一監督が登場。解説を内田篤人氏と安田理大氏、実況を野村明弘氏が務める。森保監督の出演は試合前後とハーフタイムとなり、キックオフ前のプレゲームショー、ハーフタイム、そして試合を振り返るポストゲームショーで決勝戦について、そして日本代表について語る予定だ。

DAZN中継情報

  • 配信形態：無料ライブ配信
  • 中継時間：7/20(月)午前2:40～
  • 出演者：
    【ゲスト】森保一
    【解説】内田篤人、安田理大
    【実況】野村明弘
    【進行】桑原学

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ワールドカップ決勝の中継情報まとめ

チャンネル形態放送予定
DAZNネット無料ライブ＆見逃し配信
NHK総合地上波生中継
NHK BSプレミアム4KBS衛星放送生中継
NHK ONEネットライブ・見逃し配信
日本テレビ地上波×
フジテレビ地上波×
TVerネット×

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