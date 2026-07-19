2026年北中米ワールドカップ(W杯)決勝で、スペイン代表とアルゼンチン代表が対戦する。

本記事では、ワールドカップ決勝の地上波テレビ、BS・CS衛星放送、ネット配信予定を紹介する。

ワールドカップ決勝の試合日程・会場

ワールドカップ決勝のスペインvsアルゼンチンは、日本時7月20日(月)に開催。キックオフ時刻は午前4:00に予定されている。会場はアメリカのニューヨークニュージャージースタジアムで、ラウンド16のブラジルvsノルウェーなど今大会ではこれまで7試合が行われてきた。今大会における最大収容人数は80,663人となっている。

なお、決勝戦のキックオフ90分前からは閉会式、ハーフタイムにはハーフタイムショーが実施予定だ。

ラウンド：ワールドカップ2026 決勝

対戦カード：スペイン代表 vs アルゼンチン代表

開催日：2026年7月20日(月)

キックオフ時刻：午前4:00

会場：ニューヨークニュージャージースタジアム(アメリカ)

※すべて日本時間。

ワールドカップ決勝の地上波テレビ放送予定

ワールドカップ決勝の地上波テレビ放送は『NHK総合』で実施。中継時間は午前3:00～6:53となっている。番組には、現地ゲストとして森保一監督、スタジオゲストとして日本代表DF谷口彰悟が出演を予定。その他、現地解説は柿谷曜一朗氏と林陵平氏、現地実況は小宮山晃義が務める。

地上波中継情報

チャンネル：NHK総合

中継時間：7/20(月)午前3:00～6:53

出演者：

【現地ゲスト】森保一

【現地解説】柿谷曜一朗、林陵平

【現地実況】小宮山晃義

【スタジオゲスト】谷口彰悟

【スタジオ解説】福西崇史

【スタジオアナウンサー】深澤健太、浅田春奈

ワールドカップ決勝のBS衛星放送予定

ワールドカップ決勝の衛星放送は『NHK BSプレミアム4K』でのみ実施される。中継時間は地上波より1分長い午前3:00～6:54。『NHK総合』の同時生中継となるため、出演者などは同様となる。

ワールドカップ決勝のネット配信予定

ワールドカップ決勝のネット配信は『NHK ONE』と『DAZN』で実施される。『NHK ONE』の配信は『NHK総合』の同時生中継となるため番組内容は同じとなっている。

一方の『DAZN』は無料ライブ配信を実施。配信開始時刻は午前2:40となっている。番組にはゲストとして森保一監督が登場。解説を内田篤人氏と安田理大氏、実況を野村明弘氏が務める。森保監督の出演は試合前後とハーフタイムとなり、キックオフ前のプレゲームショー、ハーフタイム、そして試合を振り返るポストゲームショーで決勝戦について、そして日本代表について語る予定だ。

DAZN中継情報

配信形態：無料ライブ配信

中継時間：7/20(月)午前2:40～

出演者：

【ゲスト】森保一

【解説】内田篤人、安田理大

【実況】野村明弘

【進行】桑原学

ワールドカップ決勝の中継情報まとめ

チャンネル 形態 放送予定 DAZN ネット 無料ライブ＆見逃し配信 NHK総合 地上波 生中継 NHK BSプレミアム4K BS衛星放送 生中継 NHK ONE ネット ライブ・見逃し配信 日本テレビ 地上波 × フジテレビ 地上波 × TVer ネット ×

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