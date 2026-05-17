Switch2は値上げ前に買うべき？購入すべき理由・旧価格在庫・おすすめの購入先まとめ

Nintendo Switch 2の価格改定が正式発表され、値上げ前に本体を確保しようとするユーザーが急増している。

本記事では、Switch2を値上げ前に購入するべき理由を紹介する。

Switch2は値上げ前に買うべき？

結論から言えば、Nintendo Switch 2は値上げ前に購入しておく価値が高い。国内専用モデルは2026年5月25日(月)から49,980円→59,980円へ価格改定され、税込で1万円もの値上げが実施される予定となっている。

特に、すでにプレイしたいソフトが決まっているユーザーにとっては、価格改定前がもっともお得に購入できるタイミングだ。「マリオカート ワールド」など注目タイトルも控えており、今後さらに本体需要が高まる可能性もある。

また、現在はAmazonや楽天市場、家電量販店などで在庫争奪戦が続いているものの、定価販売を見つけられた場合は“即購入”レベルの状況と言える。値上げ後は本体価格だけでなく、中古価格や周辺機器価格にも影響が及ぶ可能性があるためだ。

一方で、転売価格で無理に購入する必要はない。あくまで「定価で旧価格在庫を確保できるか」が重要なポイントとなる。

項目 内容 現行価格 49,980円 値上げ後価格 59,980円 価格改定日 2026年5月25日(月) 値上げ額 10,000円 買うべき人 遊びたいソフトがある／プレゼント予定がある／定価在庫を見つけた人 注意点 転売価格では購入しないのがおすすめ

Switch2の値上げはいつから？対象商品・値上げ金額まとめ

任天堂は、Nintendo SwitchシリーズおよびNintendo Switch Onlineの価格改定を正式発表した。国内専用モデルの「Nintendo Switch 2」を含む本体価格が2026年5月25日(月)から値上げされる予定となっており、現在は駆け込み需要が急増している。

今回の価格改定では、Switch2だけでなく、有機ELモデル、通常モデル、Switch Liteも対象。特にSwitch2国内専用モデルは49,980円から59,980円へ、1万円の大幅値上げとなる。

また、本体だけでなく「Nintendo Switch Online」の利用料金も2026年7月1日から改定予定。オンライン利用券については、値上げ前に最大36ヶ月分まで追加購入しておくことで、旧価格を維持できる。

なお、「Nintendo Switch 2 多言語対応モデル」は価格据え置きとなっており、国内版との価格差にも注目が集まっている。

対象商品 旧価格 新価格 値上げ額 改定日 Nintendo Switch 2(国内専用モデル) 49,980円 59,980円 +10,000円 2026年5月25日 Nintendo Switch 有機ELモデル 37,980円 47,980円 +10,000円 2026年5月25日 Nintendo Switch 通常モデル 32,978円 43,980円 +11,002円 2026年5月25日 Nintendo Switch Lite 21,978円 29,980円 +8,002円 2026年5月25日 Nintendo Switch Online 12ヶ月 2,400円 12ヶ月 3,000円 +600円 2026年7月1日

Switch2はどこで買える？値上げ前に購入できる店舗まとめ

Nintendo Switchシリーズは、任天堂公式ストアをはじめ、大手ECサイトや家電量販店などで販売されている。2026年5月の価格改定発表後は、旧価格の在庫を求めるユーザーが急増しており、一部店舗では品薄状態や抽選販売も発生している。

なかでも注目されているのが、任天堂公式の「マイニンテンドーストア」。Nintendo Switch 2国内専用モデルも取り扱われているが、購入にはプレイ時間条件などが設けられている場合がある。また、「Nintendo Switch 2 多言語対応モデル」は価格据え置きとなっており、こちらも注目を集めている。

オンラインショップでは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなどでも販売を実施。ポイント還元やキャンペーンを活用することで、実質価格を抑えられるケースもある。ただし、人気モデルは転売出品も混在しているため、販売元の確認は必須となる。

さらに、ヨドバシカメラやビックカメラなどの家電量販店でも取り扱いを実施。店舗によっては独自の抽選販売や先着販売が行われる場合もある。また、エディオン、ゲオ(GEO)、イオンスタイルオンラインなども購入候補として注目されている。

販売店 特徴 マイニンテンドーストア 公式販売／定価購入可能／購入条件ありの場合も(※公式未発表) Amazon 在庫更新が早い／販売元確認推奨 楽天市場・楽天ブックス ポイント還元キャンペーンが豊富 Yahoo!ショッピング LYPプレミアム会員向け特典あり ヨドバシカメラ 店舗・オンライン両方で販売 ビックカメラ ポイント還元・店舗受取対応 ノジマ／エディオン／Joshin 抽選販売・先着販売を実施する場合あり ゲオ(GEO) 本体・周辺機器・ソフトを販売 イオンスタイルオンライン 本体・周辺機器・ソフトを販売 ヤマダウェブコム 本体・周辺機器・ソフトを販売 セブンネットショッピング 本体・周辺機器・ソフトを販売

Nintendo Switch関連情報

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