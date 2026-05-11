Switch 2はどこで買える？値上げ前の価格で購入する方法を紹介

任天堂の次世代ゲーム機「Nintendo Switch 2」は、発売直後から高い人気を集めている。さらに2026年5月には価格改定も発表され、“値上げ前に購入したい”というユーザーが急増している。

本記事では、Switch 2はどこで買えるのか、値上げ前価格で購入する方法を紹介する。

Switch 2を値上げ前の価格で購入する方法は？

Nintendo Switch 2を旧価格で購入したい場合、2026年5月25日の価格改定前までに注文を完了させる必要がある。国内専用モデルは49,980円から59,980円へ値上げされる予定となっており、現在は駆け込み需要による在庫争奪戦が続いている。

もっとも現実的な方法は、大手ECサイトの在庫復活を狙うこと。特に楽天ブックスでは、金曜21時前後に在庫が復活しやすい傾向が報告されており、一度売り切れても段階的に在庫追加されるケースがある。

Amazonでも正規販売元が「Amazon.co.jp」となっている商品は旧価格で販売される可能性がある。ただし、転売価格の商品も混在しているため、販売元確認は必須となる。

また、オンライン完売後でも家電量販店の実店舗に在庫が残っているケースもある。ヨドバシカメラやビックカメラなどでは、入荷タイミング次第で店頭販売が行われる場合もあり、直接店舗を確認するユーザーも増えている。

さらに、「Nintendo Switch Online」についても2026年7月1日から値上げが予定されているため、値上げ前に利用券をまとめ買いしておくことで、今後の負担を抑えることが可能だ。

Nintendo Switch2はどこで買える？

Nintendo Switch 2は、任天堂公式ストアをはじめ、大手ECサイトや家電量販店などで販売されている。ただし、2026年5月25日の値上げ発表以降は駆け込み需要が急増しており、多くのショップで在庫切れや抽選販売が続いている状況だ。

もっとも安心して購入できるのは、任天堂公式の「マイニンテンドーストア」。国内専用モデルは定価販売が基本となる一方、購入条件が設定される場合もあり、過去にはSwitchソフトのプレイ時間条件などが設けられていた。

また、マイニンテンドーストア限定の「Nintendo Switch 2 多言語対応モデル」は、69,980円のまま価格据え置きとなっており、海外アカウント利用や多言語プレイを希望するユーザーから注目を集めている。

Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなどのECサイトでは、ポイント還元を含めた“実質価格”を抑えやすい点が特徴。ただし、人気商品のため転売価格が混在しているケースもあり、販売元確認が重要となる。

さらに、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、ノジマ、エディオンなどの家電量販店でも販売を実施。オンライン在庫が完売していても、実店舗で販売されるケースもあるため、店舗在庫確認も有効な購入手段となる。

販売店 特徴 マイニンテンドーストア 公式販売／定価購入可能／購入条件ありの場合も(※公式未発表) Amazon 在庫変動が早い／販売元確認推奨 楽天市場・楽天ブックス ポイント還元が充実 Yahoo!ショッピング LYPプレミアム会員向け還元あり ヨドバシカメラ 店舗・EC両対応 ビックカメラ ポイント還元・店舗受取対応 ノジマ／エディオン／Joshin 抽選販売・先着販売を実施する場合あり(※公式未発表) ゲオ(GEO) 本体・周辺機器・ソフトを販売

Nintendo Switchの新価格一覧は？

任天堂は、Nintendo Switchシリーズと次世代機「Nintendo Switch 2」の価格改定を実施すると発表した。2026年5月25日から新価格が適用される予定となっており、一部モデルでは1万円以上の値上がりとなる。

対象となるのは、Nintendo Switch通常版、有機ELモデル、Nintendo Switch Lite、そしてNintendo Switch 2。特に現行Switch通常モデルは4万円台へ突入し、シリーズ全体で価格帯が大きく変化する形となった。

一方、マイニンテンドーストア限定の「Nintendo Switch 2 多言語対応モデル」は価格据え置きとなり、69,980円のまま販売継続予定となっている。

さらに、オンラインサービス「Nintendo Switch Online」についても2026年7月1日から料金改定を実施。オンラインプレイや追加特典を利用しているユーザーにも影響が及ぶ見込みだ。

Nintendo Switch 2(国内専用)：49,980円→59,980円(+10,000円)

Nintendo Switch 有機ELモデル：37,980円→47,980円(+10,000円)

Nintendo Switch 通常モデル：32,978円→43,980円(+11,002円)

Nintendo Switch Lite：21,978円→29,980円(+8,002円)

Switch Online 個人プラン(12か月)：2,400円→3,000円(+600円)

Switch Online ファミリープラン(12か月)：4,500円→5,800円(+1,300円)

Nintendo Switch 2 多言語対応モデル：69,980円(価格据え置き)

Nintendo Switch関連情報

GOAL

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