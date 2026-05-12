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Aoi Fujimiya

なぜSwitch 2は1万円以上値上げ？価格改定の理由・旧価格で買える期限・値上げ前に購入する方法

なぜSwitch 2は1万円以上値上げされる？価格改定の理由・半導体高騰や円安の影響・旧価格で買えるのはいつまで？

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任天堂が発表した「Nintendo Switch 2」の大幅値上げが、ゲームファンの間で大きな話題となっている。国内専用モデルは49,980円から59,980円へ改定され、1万円の値上げ幅に注目が集まっている状況だ。

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本記事では、Nintendo Switchの値上げの理由・日時を紹介する。

Switch 2が値上げする理由は？

任天堂が「Nintendo Switch 2」を含むSwitchシリーズの価格改定を発表し、国内専用モデルは49,980円から59,980円へ1万円値上げされることになった。背景には、単純な価格調整ではなく、半導体市場の急変や歴史的な円安など、複数の経済要因が重なっている。

任天堂は公式に「市場環境の変化を受けた事業性の検討結果」と説明しているが、実際にはゲーム業界全体を取り巻くコスト増加が大きく影響している状況だ。

半導体メモリ価格の急騰

最大の要因とされるのが、DRAMやNANDフラッシュといった半導体メモリ価格の高騰だ。Switch 2にも大量に使用されるこれらの部品は、生成AI向けサーバー需要の急拡大によって世界的な供給不足が続いている。

特にAIデータセンター向けの需要が爆発的に増加しており、2026年には世界のメモリ供給の約70％がAI関連で消費されるとも予測されている。その影響でゲーム機向け部材価格も大幅に上昇し、DRAM価格は前年比171％増という異例の高騰を記録した。

要因影響
AI需要拡大半導体供給不足
DRAM価格高騰前年比171％上昇
NAND価格上昇本体製造コスト増加

歴史的な円安の影響

もう一つ大きな理由となっているのが円安だ。ゲーム機部品の多くはドル建てで取引されるため、1ドル＝156円台まで進んだ円安によって、日本国内向けSwitch 2の製造コストが急増している。

値上げ前の国内価格49,980円は、ドル換算で約318ドル。北米価格449.99ドルと比較すると大幅に安く、日本だけ極端に低価格な状態となっていた。この“内外価格差”を放置すると、国内販売ほど利益が減る「逆ざや」状態になるリスクがあった。

地域販売価格
日本49,980円(値上げ前)
北米449.99ドル

収益性維持のための価格改定

Switch 2は発売初期から普及重視の価格設定が行われていたとされ、利益率が低いハードだったと見られている。部材価格高騰や物流費上昇によって、1台あたりのコストは前年より約60ドル増加したとも試算されており、今回の1万円値上げはコスト増加分を反映した“防衛的値上げ”という側面が強い。

さらに、物流費やエネルギーコストの上昇も影響。ソニーのPS5も同様の値上げを実施しており、ゲーム機市場全体が「低価格競争」から「高価格帯家電化」へ移行している流れも背景にある。

主な値上げ理由内容
半導体高騰AI需要による部材不足
円安輸入コスト増加
物流費上昇輸送コスト高騰
収益性維持逆ざや回避・利益確保

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Switch 2の値上げはいつ？

任天堂は、日本国内における「Nintendo Switch 2」の価格改定を正式発表した。国内専用モデルは2026年5月25日から新価格が適用され、49,980円から59,980円へ1万円値上げされる。

今回の価格改定では、Switch 2だけでなく、現行のNintendo Switchシリーズも対象となる。有機ELモデル、通常モデル、Nintendo Switch Liteも同日に一斉値上げとなり、Switchシリーズ全体で価格見直しが行われる形となった。

一方で、マイニンテンドーストア限定販売となる「Nintendo Switch 2 多言語対応モデル」については、69,980円のまま価格据え置きとなる。

また、本体価格改定とは別に、有料オンラインサービス「Nintendo Switch Online」も2026年7月1日から料金改定を実施予定。オンラインプレイや追加特典を利用しているユーザーにも影響が及ぶ見込みだ。

  • Switch 2価格改定日：2026年5月25日
  • Switch 2 国内専用モデル：49,980円→59,980円
  • Switch 有機ELモデル：2026年5月25日から値上げ
  • Switch 通常モデル：2026年5月25日から値上げ
  • Switch Lite：2026年5月25日から値上げ
  • Switch 2 多言語対応モデル：69,980円で据え置き
  • Nintendo Switch Online料金改定：2026年7月1日
  • Nintendo Switch 2(国内専用)：49,980円→59,980円(+10,000円)
  • Nintendo Switch 有機ELモデル：37,980円→47,980円(+10,000円)
  • Nintendo Switch 通常モデル：32,978円→43,980円(+11,002円)
  • Nintendo Switch Lite：21,978円→29,980円(+8,002円)
  • Switch Online 個人プラン(12か月)：2,400円→3,000円(+600円)
  • Switch Online ファミリープラン(12か月)：4,500円→5,800円(+1,300円)
  • Nintendo Switch 2 多言語対応モデル：69,980円(価格据え置き)

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Nintendo Switch関連情報

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スイッチや他のゲームハードに関する情報は、下記の記事でも紹介している。

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