Nintendo Switchの値上げはいつから？Switch2・有機EL・Liteの新価格一覧と値上げ額まとめ

任天堂が「Nintendo Switch」シリーズ本体および周辺機器の価格改定を発表した。

本記事では、Nintendo Switchの値上げについて紹介する。

Nintendo Switchの値上げはいつから？

任天堂は、日本国内における「Nintendo Switch」シリーズ本体および次世代機「Nintendo Switch 2」の価格改定を発表した。値上げは2026年5月25日から実施される予定となっており、ゲームファンの間で大きな話題となっている。

今回の改定では、Nintendo Switch通常モデル、有機ELモデル、Nintendo Switch Liteに加え、次世代機Nintendo Switch 2も対象になる見込み。物価上昇や為替変動、部材コスト高騰などを背景に、ハードウェア価格の見直しが行われる形となった。

Nintendo Switch本体価格改定：2026年5月25日〜

Nintendo Switch OLEDモデル価格改定：2026年5月25日〜

Nintendo Switch Lite価格改定：2026年5月25日〜

Nintendo Switch 2価格改定：2026年5月25日〜

Nintendo Switch Online料金改定：2026年7月1日〜

Nintendo Switchの値上げはいくら？

任天堂は、日本国内におけるNintendo Switchシリーズおよび「Nintendo Switch 2」の価格改定を正式発表した。2026年5月25日から本体価格が引き上げられ、主要モデルでは最大1万円超の値上げとなる。

今回の改定では、現行のNintendo Switch通常モデル、有機ELモデル、Nintendo Switch Liteに加え、新世代機「Nintendo Switch 2」も対象となる。特に通常モデルは1万円以上の価格上昇となっており、購入を検討しているユーザーにとって大きな影響が出る見込みだ。

一方で、マイニンテンドーストア限定販売となる「Nintendo Switch 2 多言語対応モデル」については、69,980円のまま価格据え置きとなる。

また、本体価格だけでなく、有料サービス「Nintendo Switch Online」も2026年7月1日から料金改定を実施。個人プラン、ファミリープランともに値上げされる予定となっている。

商品・サービス 旧価格 新価格 値上げ額 Nintendo Switch 2(国内専用) 49,980円 59,980円 +10,000円 Nintendo Switch 有機ELモデル 37,980円 47,980円 +10,000円 Nintendo Switch 通常モデル 32,978円 43,980円 +11,002円 Nintendo Switch Lite 21,978円 29,980円 +8,002円 Switch Online 個人プラン(12か月) 2,400円 3,000円 +600円 Switch Online ファミリープラン(12か月) 4,500円 5,800円 +1,300円

Nintendo Switchはどこで買える？

Nintendo Switchシリーズは、任天堂公式ストアをはじめ、大手ECサイトや家電量販店などで購入可能となっている。2026年5月の価格改定発表以降は、値上げ前在庫を求めるユーザーが急増し、一部店舗では品薄や行列も発生している。

もっとも安心して購入できるのは、任天堂公式の「マイニンテンドーストア」。Nintendo Switch 2の国内専用モデルも販売対象となっているが、購入にはプレイ時間条件などが設定されている。また、マイニンテンドーストア限定の「多言語対応モデル」は価格据え置きとなっており、注目を集めている。

オンラインショップでは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなどでも販売を実施。ポイント還元やセールを活用することで、実質価格を抑えられるケースもある。ただし、人気モデルは転売価格が混在することもあるため、販売元確認が重要となる。

さらに、ヨドバシカメラやビックカメラなどの家電量販店でも取り扱いを実施。実店舗ではポイント還元や保証サービスが充実しているほか、店舗独自の抽選販売や在庫販売が行われる場合もある。

Nintendo Switch関連情報

GOAL

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