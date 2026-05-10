任天堂が「Nintendo Switch Online」の料金改定を発表し、Switchユーザーの間で大きな注目を集めている。2026年7月1日から個人プラン・ファミリープランともに値上げが実施される予定となっており、オンラインサービス利用者への影響は小さくない。

本記事では、Switch Onlineの値上げ内容、価格改定前に最大で何日分購入できるのか、事前購入の注意点やお得な買い方について紹介する。

Switch Onlineの値上げ内容は？

任天堂は、日本国内における「Nintendo Switch Online」の料金改定を正式発表した。新料金は2026年7月1日(水)0時から適用され、通常プランに加えて「Nintendo Switch Online + 追加パック」も値上げ対象。

今回の改定では、個人プラン・ファミリープランともに価格が上昇。特にファミリープランは1,300円の値上げとなり、複数アカウントで利用しているユーザーにも影響が広がる見込みだ。

また、「追加パック」プランについても1,000円値上げされるため、NINTENDO 64やゲームボーイアドバンス作品の配信、DLC特典などを利用しているユーザーにとっては負担増となる。

プラン 旧価格 新価格 値上げ額 個人プラン 1か月 306円 400円 +94円 個人プラン 3か月 815円 1,000円 +185円 個人プラン 12か月 2,400円 3,000円 +600円 ファミリープラン 12か月 4,500円 5,800円 +1,300円 追加パック 個人プラン 12か月 4,900円 5,900円 +1,000円 追加パック ファミリープラン 12か月 8,900円 9,900円 +1,000円

Switch Onlineは価格改定前に最大で何日分購入できる？

Nintendo Switch Onlineでは、1つのニンテンドーアカウントにつき最大36か月分まで利用期間を追加可能。日数換算では最大1,095日分まで延長できる仕組みとなっている。

すでに加入中の場合でも、同じプランの利用券を追加購入すると、現在の残り期間にそのまま加算される。ただし、利用期間の合計が1,095日を超える状態では追加購入できないため注意したい。

項目 内容 最大購入可能期間 36か月(1,095日) 利用期間の仕組み 現在の残り期間へ加算 追加購入条件 合計1,095日以内で追加可能 価格改定日時 2026年7月1日(水)0時 旧価格購入期限 2026年6月30日まで 注意点 上限超過状態では追加購入不可

Switch Onlineのお得な購入方法・注意点

もっともお得な方法は、前述のとおり価格改定前の2026年6月30日までに最大3年分(1,095日分)をまとめて追加購入しておくこと。Nintendo Switch Onlineは利用期間を後から加算できる仕組みとなっており、長期利用予定のユーザーほど節約効果が大きくなる。

特にファミリープランは年間1,300円値上げされるため、3年分確保すると最大3,900円分お得になる計算だ。また、「追加パック」も年間1,000円値上げ予定となっており、長期加入ユーザーには影響が大きい。

購入先としては、Amazonや楽天ブックスのオンラインコード版も人気。Amazonでは定価より安く販売されるケースやクーポン配布が行われる場合もあり、実質価格を抑えやすい。一方、楽天ブックスはポイント還元を活用できる点が強みとなる。

ただし、購入時にはいくつか注意点もある。ファミリープランは店頭POSAカード販売がなく、eショップまたはマイニンテンドーストア限定販売。また、自動継続購入がONになっている場合、2026年7月1日以降は自動的に新料金で更新される可能性がある。

さらに、オンラインコード版には登録期限が設定されているケースもあるため、購入後は早めの登録が推奨される。購入前には、本体設定から現在の残り利用期間を確認しておきたい。

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