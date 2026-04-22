井上尚弥vs中谷潤人のチケットリセールはある？どこで買える？販売期間・購入方法・注意点

格闘技界屈指のビッグカード井上尚弥vs中谷潤人が、2026年5月2日(土)に対戦する。

本記事では、チケットリセール情報を紹介する。

井上尚弥vs中谷潤人の開催情報

世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチとして実現する井上尚弥と中谷潤人の一戦は、2026年5月2日(土)に東京ドームで開催される大型興行「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」のメインイベントとして行われる。開場は12時30分、イベント開始は15時を予定している。

当日は全7試合がラインナップされており、国内トップクラスのカードが集結。メインカード以外にも世界タイトル戦を含む注目マッチが組まれており、ボクシングファンにとって見逃せない興行となる。

主な対戦カードおよび試合順は以下の通り。

MAIN(第7試合)

12R 世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ

井上尚弥(大橋) vs 中谷潤人(M.T)

12R 世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ 井上尚弥(大橋) vs 中谷潤人(M.T) SEMI(第6試合)

8R スーパーバンタム級

武居由樹(大橋) vs ワン・デカン(中国)

8R スーパーバンタム級 武居由樹(大橋) vs ワン・デカン(中国) 第5試合

12R WBC世界バンタム級タイトルマッチ

井上拓真(大橋) vs 井岡一翔(志成)

12R WBC世界バンタム級タイトルマッチ 井上拓真(大橋) vs 井岡一翔(志成) 第4試合

10R OPBF東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチ

田中空(大橋) vs 佐々木尽(八王子中屋)

10R OPBF東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチ 田中空(大橋) vs 佐々木尽(八王子中屋) 第3試合

10R フェザー級

阿部麗也(KG大和) vs 下町俊貴(グリーンツダ)

10R フェザー級 阿部麗也(KG大和) vs 下町俊貴(グリーンツダ) 第2試合

10R OPBF東洋太平洋＆WBOアジアパシフィックスーパーミドル級タイトルマッチ

ユン・ドクノ(韓国) vs 森脇唯人(ワールドS)

10R OPBF東洋太平洋＆WBOアジアパシフィックスーパーミドル級タイトルマッチ ユン・ドクノ(韓国) vs 森脇唯人(ワールドS) 第1試合

10R WBOアジアパシフィックフライ級タイトルマッチ

富岡浩介(RE:BOOT) vs 田中将吾(大橋)

※試合順および対戦カードは変更となる可能性あり。最新情報は大会公式およびLemino公式サイトを確認。

井上尚弥vs中谷潤人のチケット販売情報は？

2026年5月2日(土)に開催される「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」の観戦チケットは、複数の販売フェーズに分けて受付が行われている。まず、対象ユーザー向けの先行販売として「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」「dカード PLATINUM会員」を対象とした先着販売が、2026年3月6日(金)18時から3月15日(日)23時59分まで実施された。

同期間には一般向けの一次抽選販売も受付が行われ、その後、3月18日(水)10時から3月29日(日)23時59分にかけて二次抽選販売が展開される流れとなっている。さらに、最終段階として2026年4月11日(土)12時から一般先着販売がスタートする。

一般販売の申し込みは『チケットぴあ』で受け付けられており、同サイトでは公式リセールの実施も予定されている。すでに販売スケジュールが進行しているため、最新の販売状況を確認しながら早めの行動が重要となる。

井上尚弥vs中谷潤人のチケットリセールはある？

2026年5月2日(土)に開催される「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」において、観戦チケットの公式リセールが実施されている。すでにチケットを確保しているものの来場が難しくなった場合や、これから入手を狙う場合にとって重要な選択肢となる。

リセールは2026年4月11日(土)17時からスタートし、5月1日(金)23時59分までの期間で受付が行われる。販売は『チケットぴあ』の公式リセールサイトを通じて実施されており、正規ルートでの再販売となるため安心して利用できる点が特徴だ。

対象となるのは、当選済みでありながら未発券のチケットのみ。すでに発券済みのチケットはリセール対象外となるため、出品・購入の際には条件を確認しておく必要がある。

人気カードということもあり、リセールでも競争が予想される。入手を狙う場合は販売開始後の動向をこまめにチェックしておきたい。

また、公式ではないが多くのユーザー数を誇る『チケジャム』では、人気のチケットが多く取り扱われている。

ただし、『チケジャム』サイト内でも「チケット不正転売禁止法」に関する注意喚起が強く訴えられており、「興行主等が、販売時に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの」「興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者又は座席が指定されているもの」「興行主等が、販売時に、入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先を確認する措置を講じ、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの」の3つをすべて満たし、不特定又は多数の者に販売される興行入場券について、不正転売の禁止および不正転売目的の譲受けの禁止が定められていることが、明記されている。

つまり、不正転売は「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」と定義されており、『チケジャム』は「ご利用規約及び関連法令等を守って、適切なご利用をお願い申し上げます」としている。不正転売品を購入しないためにも、特に公式価格を確認して不当に高額なものに手を出さないことが重要だ。

チケジャムのより安心な利用方法は？

『チケジャム』では出品されているチケットを購入するだけでなく、「リクエスト」にほしいチケットの種類や希望価格を入力することで、チケットが余ってしまった方などから譲り受けられるシステムも設けられている。入手の競争率は高いが、定価に近い金額でチケット購入を希望することで、不正なチケット売買となる可能性を低くできる。

『チケジャム』のチケットリクエストは、公式サイトから無料会員登録することで利用可能となる。

チケジャム公式サイトにアクセス 登録方法を「Yahoo！JAPAN ID」「Apple」「Google」「メールアドレス」から選択して登録完了 トップページ右上の「リクエストする」から必要情報を入力すればリクエスト完了！

※チケットのやり取りには大会公式サイトおよびチケジャム公式サイトの注意書きをよくご確認ください。

井上尚弥vs中谷潤人のチケット価格は？

井上尚弥vs中谷潤人などが行われる「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」の現地観戦チケットの席種・価格は以下の通り。

席種 価格(税込) ドコモMAX、

dカードPLATINUM 一般 海外

※US＄ アリーナSRS席 330,000円 330,000円 US＄3,300.00 アリーナRS席 220,000円 220,000円 US＄2,200.00 アリーナSS席 165,000円 165,000円 US＄1,650.00 アリーナS席 110,000円 110,000円 US＄1,100.00 バルコニーシート

※ビュッフェ＆飲み放題付 ー 88,000円 US＄880.00 内野指定席 下段 55,000円 55,000円 US＄550.00 内野指定席 上段 33,000円 33,000円 US＄330.00 内野指定 Family BOX席(4人掛け) ー 176,000円 ー 車いす席 ー 33,000円 ー 車いす+介助者

※介助者のみでの来場は不可 ー 66,000円 ー 外野指定席 22,000円 22,000円 US＄220.00 2階指定席 11,000円 11,000円 US＄110.00 2階 Family BOX席(5人掛け) ー 110,000円 ー 2階 Family BOX席(4人掛け) ー 88,000円 ー

井上尚弥vs中谷潤人の視聴方法

株式会社NTTドコモ

現地観戦のチケットが手に入らなかった場合でも、井上尚弥vs中谷潤人を視聴する手段はある。「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」は、ネット『Lemino』で生配信。形式はPPVとなり、配信チケットは事前販売が6,050円(税込)、当日販売が7,150円(税込)となっている。また、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に契約している方であれば「特別な体験価値」特典として、追加料金なしで視聴することが可能だ。

PPVチケットの販売期間は2026年3月18日(水)12:00～5月10日(日)23:59まで。見逃し配信期間は、試合終了後～2026年5月31日(日)23:59までとなっている。

PPVチケットの購入手順は以下の通り。

※配信情報は2026年4月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。