世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチで、井上尚弥と中谷潤人が対戦する。
本記事では、井上尚弥vs中谷潤人の視聴方法を紹介する。
井上尚弥vs中谷潤人の中継予定
「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」では、メインカードとして世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチの井上尚弥vs中谷潤人が開催。当日は全7試合が行われ、井上尚弥vs中谷潤人は7試合目に開催予定だ。1試合目は2026年5月2日(土)15:00に開始予定となっている。
試合の模様は、ネット『Lemino』がライブ配信を行う。
井上尚弥vs中谷潤人にPPVチケットは必要？
井上尚弥vs中谷潤人の『Lemino』配信は、PPV形式のみとなる。このため、無料会員や「Leminoプレミアム」会員でも視聴することはできず、配信チケットを購入する必要がある。
チケット価格は2026年5月1日(金)23:59までが事前価格で税込6,050円、5月2日(土)0:00からの当日価格が税込7,150円。ライブ配信および見逃し配信の視聴可能期間は、2026年5月2日(土)14:30(予定)～2026年5月31日(日)23:59までの予定となっている。
|大会
|開始日時
|中継局／形式
|視聴可能期間
|PPV価格
|NTTドコモpresents Lemino BOXING
ダブル世界タイトルマッチ
井上尚弥vs中谷潤人
|2026/5/2(土)
15:00
|Lemino／PPV
|2026/5/2(土)14:30(予定)～
2026/5/31(日)23:59
|事前価格：税込6,050円
当日価格：税込7,150円
※事前価格は2026年5月1日(金)23:59まで。以降は当日価格。
井上尚弥vs中谷潤人のPPVチケットはどこで買える？
井上尚弥vs中谷潤人のPPVチケットは、『Lemino』公式サイトの他にも『チケットぴあ』、『ローソンチケット』、『イープラス』、『WOWOW百貨店』、『DAZN』で購入可能。ただし、『DAZN』での購入時は「DAZN有料会員専用ページ・プレイヤー」となり、『WOWOW百貨店』も「WOWOW加入者のみ」購入可能なうえ、PPV価格自体も変わらないため、『Lemino』以外で購入するメリットは薄い。その他、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に加入中の方であれば、追加料金なしで視聴することが可能だ。
井上尚弥vs中谷潤人のPPVチケット価格はいずれも同じだが、一部プラットフォームでは手数料などが発生する。
PPVチケット 販売場所
|販売サイト
|備考
|Lemino
|dアカウントでログイン後、すぐに購入・視聴可能
|チケットぴあ
|発券手数料165円、システム利用料330円、決済手数料330円（コンビニ決済のみ）発生
|イープラス
|コンビニエンスストア・ATM・ネットバンキングは支払手数料330円などが発生
|ローソンチケット
|システム利用料330円、決済システム利用料330円、受付手数料110円が発生
|WOWOW百貨店
|WOWOW加入者のみ購入可能
|DAZN
|DAZN有料会員専用ページ・プレイヤーでの視聴
※事前価格は2026年5月1日(金)23:59まで。以降は当日価格。
※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ユーザーが誤購入した場合も払い戻しはなし。
※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。詳細は各社決済確認画面よりご確認ください。
※WOWOW百貨店ではWOWOW加入者のみ購入可能。
※DAZNでの購入時は、DAZN有料会員専用ページ・プレイヤーでのみ視聴可能。
Lemino PPVの購入方法は？
『Lemino』公式サイトを通じてのPPVチケット購入手順は以下の通り。
- 「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」特設ページへアクセス
- 購入方法を選択し、指定されたサービスのアカウントでログイン(Leminoはdアカウント)
- お支払い情報を入力し、購入完了！
※配信情報は2026年4月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。