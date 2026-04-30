世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチで、井上尚弥と中谷潤人が対戦する。

本記事では、井上尚弥vs中谷潤人の視聴方法を紹介する。

井上尚弥vs中谷潤人の中継予定

「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」では、メインカードとして世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチの井上尚弥vs中谷潤人が開催。当日は全7試合が行われ、井上尚弥vs中谷潤人は7試合目に開催予定だ。1試合目は2026年5月2日(土)15:00に開始予定となっている。

試合の模様は、ネット『Lemino』がライブ配信を行う。

井上尚弥vs中谷潤人にPPVチケットは必要？

井上尚弥vs中谷潤人の『Lemino』配信は、PPV形式のみとなる。このため、無料会員や「Leminoプレミアム」会員でも視聴することはできず、配信チケットを購入する必要がある。

チケット価格は2026年5月1日(金)23:59までが事前価格で税込6,050円、5月2日(土)0:00からの当日価格が税込7,150円。ライブ配信および見逃し配信の視聴可能期間は、2026年5月2日(土)14:30(予定)～2026年5月31日(日)23:59までの予定となっている。

大会 開始日時 中継局／形式 視聴可能期間 PPV価格 NTTドコモpresents Lemino BOXING

ダブル世界タイトルマッチ

井上尚弥vs中谷潤人 2026/5/2(土)

15:00 Lemino／PPV 2026/5/2(土)14:30(予定)～

2026/5/31(日)23:59 事前価格：税込6,050円

当日価格：税込7,150円

※事前価格は2026年5月1日(金)23:59まで。以降は当日価格。

井上尚弥vs中谷潤人のPPVチケットはどこで買える？

井上尚弥vs中谷潤人のPPVチケットは、『Lemino』公式サイトの他にも『チケットぴあ』、『ローソンチケット』、『イープラス』、『WOWOW百貨店』、『DAZN』で購入可能。ただし、『DAZN』での購入時は「DAZN有料会員専用ページ・プレイヤー」となり、『WOWOW百貨店』も「WOWOW加入者のみ」購入可能なうえ、PPV価格自体も変わらないため、『Lemino』以外で購入するメリットは薄い。その他、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に加入中の方であれば、追加料金なしで視聴することが可能だ。

井上尚弥vs中谷潤人のPPVチケット価格はいずれも同じだが、一部プラットフォームでは手数料などが発生する。

PPVチケット 販売場所

販売サイト 備考 Lemino dアカウントでログイン後、すぐに購入・視聴可能 チケットぴあ 発券手数料165円、システム利用料330円、決済手数料330円（コンビニ決済のみ）発生 イープラス コンビニエンスストア・ATM・ネットバンキングは支払手数料330円などが発生 ローソンチケット システム利用料330円、決済システム利用料330円、受付手数料110円が発生 WOWOW百貨店 WOWOW加入者のみ購入可能 DAZN DAZN有料会員専用ページ・プレイヤーでの視聴

※事前価格は2026年5月1日(金)23:59まで。以降は当日価格。

※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ユーザーが誤購入した場合も払い戻しはなし。

※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。詳細は各社決済確認画面よりご確認ください。

※WOWOW百貨店ではWOWOW加入者のみ購入可能。

※DAZNでの購入時は、DAZN有料会員専用ページ・プレイヤーでのみ視聴可能。

Lemino PPVの購入方法は？

『Lemino』公式サイトを通じてのPPVチケット購入手順は以下の通り。

※配信情報は2026年4月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。