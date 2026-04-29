井上尚弥vs中谷潤人はどの階級で戦う？スーパーバンタム級の条件・体重制限・対戦の背景

井上尚弥と中谷潤人の対戦で、最大の焦点となるのが「どの階級で戦うのか」というポイントだ。両者はともに複数階級で実績を積み上げてきた世界王者であり、現在の主戦場や今後の階級プランによって実現条件が大きく変わってくる。

本記事では、井上尚弥と中谷潤人が対戦する階級について紹介する。

井上尚弥対中谷潤人はいつ？

井上尚弥と中谷潤人による世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチは、2026年5月2日(土)に開催される。日本ボクシング史に残るビッグマッチとして、国内外から大きな注目を集める一戦となる。

会場は東京ドーム。大規模イベントとして実施され、イベント全体は14時30分からスタート予定。メインイベントである両者の対戦は、その後の進行にあわせて行われる見込みだ。

開始時間は15時を予定しており、複数カードが組まれる中でのメインマッチとして進行。世界最高峰の技術と実績を持つ両者が激突する舞台として、これまでにないスケールでの開催となる。

スーパーバンタム級4団体統一王座をかけた一戦という点でも、試合の意味合いは非常に大きく、2026年のボクシング界を象徴するカードとなる可能性が高い。

項目 内容 試合日程 2026年5月2日(土) 会場 東京ドーム 開始時間 15:00予定 イベント開始 14:30予定 試合形式 世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ

井上尚弥と中谷潤人が戦う階級は？

井上尚弥と中谷潤人の一戦は、世界スーパーバンタム級(55.34kg以下)で行われる。現在この階級で4団体統一王者として君臨する井上に対し、中谷が挑戦する構図となる。

今回の試合では、WBA・WBC・IBF・WBOの主要4団体すべての王座が懸けられるタイトルマッチとして実施。スーパーバンタム級の頂点を巡る決戦であり、ボクシング界でも屈指のビッグカードと位置付けられている。

中谷はこれまで主戦場としてきたバンタム級から階級を上げ、この対戦に臨むことを決断。保持していた王座を返上してまで実現に踏み切ったことからも、このカードの特別性が際立つ形となっている。

一方の井上は、スーパーバンタム級で圧倒的な実績を築いてきた王者として防衛戦に臨む立場。将来的にはフェザー級転向の可能性も取り沙汰されているが、本カードに関してはスーパーバンタム級での開催が確定している。

両者のキャリアが交差する舞台として設定されたこの階級は、技術・パワー・スピードが高次元でぶつかり合うレンジ。世界最高峰の対決にふさわしい階級設定となっている。

井上尚弥対中谷潤人の放送予定は？

大会名の通り、井上尚弥vs中谷潤人を含む「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」はネット『Lemino』がライブ配信を行う。その他、地上波でのテレビ放送などは行われない。

『Lemino』の配信形式はPPVとなり、チケット価格は2026年5月1日(金)23:59までが事前価格で税込6,050円、5月2日(土)0:00からの当日価格が税込7,150円。『Lemino』公式サイト以外にも『チケットぴあ』、『ローソンチケット』、『イープラス』、『WOWOW百貨店』、『DAZN』を通じても『Lemino』PPVを購入することが可能。ただし、『DAZN』での購入時は「DAZN有料会員専用ページ・プレイヤー」となり、『WOWOW百貨店』も「WOWOW加入者のみ」購入可能なうえ、PPV価格自体も変わらないため、『Lemino』以外で購入するメリットは薄い。その他、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に加入中の方であれば、追加料金なしで視聴することが可能だ。

生配信および見逃し配信の視聴可能期間は、2026年5月2日(土)14:30(予定)～2026年5月31日(日)23:59までの予定となっている。

PPVチケット販売情報

番組：NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人

事前価格：税込6,050円

当日価格：税込7,150円

販売場所：Lemino、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、WOWOW百貨店、DAZN

※事前価格は2026年5月1日(金)23:59まで。以降は当日価格。

※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ユーザーが誤購入した場合も払い戻しはなし。

※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。

※WOWOW百貨店ではWOWOW加入者のみ購入可能。

※DAZNでの購入時は、DAZN有料会員専用ページ・プレイヤーでのみ視聴可能。

井上尚弥対中谷潤人のおすすめの視聴方法

株式会社NTTドコモ

現地観戦のチケットが手に入らなかった場合でも、井上尚弥vs中谷潤人を視聴する手段はある。「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」は、ネット『Lemino』で生配信。形式はPPVとなり、配信チケットは事前販売が6,050円(税込)、当日販売が7,150円(税込)となっている。また、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に契約している方であれば「特別な体験価値」特典として、追加料金なしで視聴することが可能だ。

PPVチケットの販売期間は2026年3月18日(水)12:00～5月10日(日)23:59まで。見逃し配信期間は、試合終了後～2026年5月31日(日)23:59までとなっている。

PPVチケットの購入手順は以下の通り。

※配信情報は2026年4月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。