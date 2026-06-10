NHKサブチャンネルの見方は？ワールドカップ放送の切り替え手順まとめ

スポーツ中継や国会中継、ニュース番組などの放送時間が重なる際、NHKではサブチャンネルを使って番組を継続放送することがある。ワールドカップや高校野球などの試合中継でも、放送途中でサブチャンネルへの切り替えが案内されるケースがある。

本記事では、NHKサブチャンネルの切り替え方法を紹介する。

NHKサブチャンネルの切り替え方法は？

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NHKのスポーツ中継などでサブチャンネルへの切り替えが案内された場合は、リモコン操作でそのまま視聴を続けることができる。最も確実なのは、3桁のチャンネル番号を直接入力する方法だ。

NHK総合の場合は「012」、NHK Eテレの場合は「022」または「023」、NHK BSの場合は「102」を入力すると、サブチャンネルへ切り替えられる。リモコンに「0」ボタンがない場合は、「10」ボタンが0の代わりになるケースが多い。

また、NHK総合を視聴中にチャンネルボタンの「1」をもう一度押す、または選局ボタンの「∧」を押すことでも切り替えられる場合がある。番組表からサブチャンネルの番組枠を選んで視聴する方法も可能だ。

テレビ側の設定によってはサブチャンネルが表示されないこともある。その場合は、設定メニューで選局対象を「すべて」または「全チャンネル」に変更すると表示されやすくなる。

NHK総合サブチャンネル：012

NHK Eテレサブチャンネル：022または023

NHK BSサブチャンネル：102

NHK総合視聴中に「1」をもう一度押す

選局ボタンの「∧」を押す

番組表からサブチャンネルを選択する

NHKでのワールドカップ放送予定は？

2026年FIFAワールドカップは、NHK総合、NHK BS、NHK BSプレミアム4Kを通じて放送される予定だ。開幕戦や決勝戦を含む注目カードを地上波で放送するほか、日本代表戦や決勝トーナメントも中継される。

特にNHK BSプレミアム4Kでは、全104試合を生中継または録画放送でカバー。4K対応テレビや受信環境があれば、ワールドカップを高画質で楽しむことができる。

また、NHKが地上波で放送する試合については『NHK ONE』でも同時配信や見逃し配信を実施予定。テレビがない環境でもスマートフォンやPCから視聴可能だ。

日本代表はグループFに入り、オランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦。グループステージ3試合はいずれもNHK系列で放送される予定となっている。

放送局・サービス 放送内容 NHK総合 開幕戦・決勝戦を含む33試合を生中継 NHK BS 日本代表戦や決勝トーナメントを放送 NHK BSプレミアム4K 全104試合を生中継または録画放送 NHK ONE NHK放送試合の同時配信・見逃し配信

ワールドカップを全試合見るには？

2026年FIFAワールドカップは史上最多となる48か国が出場し、全104試合が開催される。大会期間中は日本代表戦だけでなく、アルゼンチンやブラジル、フランス、イングランドなど世界の強豪国による注目カードも数多く予定されている。

全104試合を視聴したい場合、選択肢は『DAZN』と『NHK BSプレミアム4K』の2つだ。ただし、全試合をリアルタイムで視聴できるのはDAZNのみとなる。

DAZNでは全104試合をライブ配信。日本代表戦や準決勝、決勝など一部の試合は無料登録のみで視聴できるほか、見逃し配信にも対応している。北中米開催となる今大会は日本との時差が大きいため、後からフルマッチやハイライトを視聴できる点も大きなメリットだ。

一方、NHK BSプレミアム4Kでは全104試合を生中継または録画放送で放送予定。4K映像による高画質視聴が魅力だが、試合によっては録画放送となるため、すべての試合をリアルタイムで楽しみたい場合には向いていない。

全試合をライブで追いたい場合や、スマートフォン・タブレット・PCでも視聴したい場合はDAZN、高画質な4K映像を重視する場合はNHK BSプレミアム4Kがおすすめだ。

サービス 全104試合 ライブ配信 見逃し配信 特徴 DAZN 〇 〇 〇 全104試合をライブ配信する唯一のサービス NHK BSプレミアム4K 〇 一部 × 全104試合を生中継・録画放送でカバー

NHKの4K放送を快適に見るならどんなテレビがおすすめ？

NHK BSP4Kでワールドカップやスポーツ中継を視聴する場合は、4Kチューナー搭載テレビを選びたい。映像の美しさを重視するなら有機EL、価格や日中の見やすさを重視するなら液晶テレビが有力な選択肢となる。

比較項目 有機ELテレビ 液晶テレビ 映像表現 ◎ ○ コントラスト ◎ △ 明るい部屋での視認性 ○ ◎ 価格帯 高め 比較的安価 向いている人 映像美重視 コスパ重視

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

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DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER(年間プラン)」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。なお、年間プランの「DAZN SOCCER」は、4カ月目以降は月々2,600円(税込)の支払いが発生する(※12ヶ月間合計31,200円／契約途中での解約は不可)。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。

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FIFAワールドカップ2026｜最新情報

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