Amazonブラックフライデー2025は、ギフトカードキャンペーンに参加することでよりお得に活用することができる。
本記事では、Amazonブラックフライデー2025におけるギフトカードキャンペーンの利用方法を紹介する。
Amazonブラックフライデーのお得なポイントは？
Amazonブラックフライデーは、Amazonが開催する年に一度のビッグセール。Apple製品やAmazonデバイス、日用品まで幅広い商品がセール販売され、出品数や割引額も他のセールに比べて大規模なものとなっている。2025年は11月24日(月)午前0時にスタートし、12月1日(月)23時59分まで開催中だ。
期間中、最大16％還元のポイントアップキャンペーンをはじめとするお得なキャンペーンが開催。ポイントアップキャンペーンは、事前エントリーのうえでお買い物対象期間中(2025年11月21日(金)0:00～2025年12月1日(月)23:59)に合計1万円以上の買い物をすることで、追加ポイントが付与される仕組みとなっている。ポイントの内訳は、プライム会員なら＋1.5%、Amazon Mastercardでの購入で3%、ブランドセレクション対象商品で4%、注目ブランド対象商品で5%という構成になっている。さらにおもちゃ・ホビー商品(テレビゲームを除く)は、これとは別枠で＋6.5%ポイントアップ。なお、注目ブランドの＋5%は通常のブランドセレクション(＋4%)とは別枠扱いで、4%との重複適用はできない。
ポイントアップキャンペーンへの参加は、キャンペーンページからエントリーボタンを押すだけで、特にデメリットはない。
Amazonブラックフライデーはアマギフ購入がお得！その理由は？
Amazonブラックフライデー中にAmazonギフトカードを購入した場合、ギフトカードの購入時にポイントアップキャンペーンによる還元率アップは適用されない。しかし、Amazonギフトカードでブラックフライデーのセール品を購入した場合、セール品購入時のポイント加算は通常通り行われる。
3％のポイントアップとなるAmazon Mastercardを所持している方はカード払いがお得になるが、それ以外の支払い方法の場合、後述するギフトカードキャンペーンを併用することで二重でお得にお買い物をすることができる。
Amazonギフトカードキャンペーンの詳細は？
【対象者限定】Amazonギフトカード最大700ポイントプレゼントキャンペーン
Amazon
2025年11月14日(金)18時00分～2025年12月23日(火)23時59分にかけては、Amazonギフトカード（Eメールタイプ、PDF印刷タイプ、配送タイプ)を購入することで、金額に応じて期間限定ポイントを付与するキャンペーンを実施。特設ページからエントリーのうえ、期間中の合計購入金額が5,000～9,999円で300ポイント、10,000～19,999円で500ポイント、20,000円以上で700ポイントが付与される。
なお、エントリー前の購入は対象外で、対象期間中に注文・支払い・発送まですべて完了している必要がある。また、ギフトカードキャンペーンの特設ページは対象者にのみ表示されるため、まずは自身が対象者に選ばれているかどうかを確認する必要がある。
ポイント還元内容
|Amazonギフトカード購入金額(税込)
|付与ポイント
|5,000～9,999円
|300ポイント
|10,000～19,999円
|500ポイント
|20,000円以上
|700ポイント
Amazonスタンプラリー
Amazonギフトカードの購入方法
Amazon
Amazonギフトカードは、1円単位(150円～200,000円)で購入することが可能だ。プレゼントとして物理的なカードタイプも販売されているが、自身で使用する場合はすぐにeメールまたは携帯番号で送信される「eギフトカード」がおすすめとなる。
自身で使用する場合の、金額指定の購入方法は以下の通り。
- 「Amazonギフトカード eギフトカード」販売ページにアクセス
- 「(￥150-￥200,000)からのカスタム金額」欄に購入したい金額を入力
- 「配送」でEメールを選択
- 「受取人」に自身のEメールタイプを入力
- 「送り主」に1文字以上の任意の文字列を入力
- 「送信日」には何も記入せず、「すぐ送信する」となっていることを確認
- 「今すぐ買う」選択後に支払い手続きを済ませれば購入完了！通常5分以内に入力したEメールへ配送
※最大700ポイントプレゼントキャンペーンの対象となるAmazonギフトカードのタイプは「Eメールタイプ、PDF印刷タイプ、配送タイプ」のみ。チャージタイプは対象外。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。