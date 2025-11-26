【売り切れ注意】Amazonブラックフライデーで今最も売れている人気商品まとめ

Amazonブラックフライデー2025の先行セールが11月21日(金)に開始。年に一度の大型セールとあって、家電や日用品、ガジェットまで幅広く値下げされている。

本記事では、Amazonブラックフライデー2025の売れ筋ランキングについて紹介する。

Amazonブラックフライデー2025の日程は？

2025年のAmazonブラックフライデーは、過去最長となる最大11日間のロングスパンで開催される。今年のテーマは「ほしいが丸ごと、お得に叶う。」。先行セールから本セールまで割引施策が連続し、例年以上にお買い得商品が出そろうスケジュールとなっている。

Amazonブラックフライデー本セールは11月24日(月)0:00〜12月1日(月)23:59の8日間。家電・ガジェット・日用品が揃って値下げされ、期間中は48時間限定セールも3回に分けて実施される。

先駆けて行われる先行セールは11月21日(金)0:00〜11月23日(日)23:59の3日間。Amazonデバイスや家電の型落ちモデルなど、人気商品が初日から動きやすく、Apple製品(一部を除く)もセール対象となっている。

さらに、お得度を左右するポイントアップキャンペーンの対象期間は11月21日(金)0:00〜12月1日(月)23:59。エントリーと合計1万円(税込)以上の購入でポイント還元率が上がり、抽選で最大10万ポイントが当たるチャンスも用意されている。

Amazonブラックフライデー2025｜今日の売れ筋ランキング

Amazonブラックフライデー2025が始まり、売れ筋商品の分布が一気に動き始めた。初日から勢いがあるのは例年通りApple製品とFire TVシリーズ。割引率の高さに加え、在庫が動くスピードも早く、ランキングのトップはほぼ定番の強者が独占する形となっている。

最も大きな伸びを見せているのはiPadシリーズ。Apple 11 インチ iPad (A16)が18%OFFの56,600円に、MacBook Air M4が16％OFFの160,800円に値下がりしており、用途に合わせて選びやすい状況が続いている。Apple Pencil Proも割引対象になっているため、学習・クリエイティブ層からの需要が強い。Apple製品のおすすめ商品については、Apple製品がAmazonブラックフライデー先行セールから割引！割引対象商品は？で紹介をしている。

ガジェットカテゴリではAmazon Fire TV Stick HDが50%OFFの3,980円というインパクトで一気にトップ圏へ。リモコン付きスタンダードモデルは毎年ブラックフライデーでの王道商品だが、今年は特に割引率が高く、在庫変動が早いのが特徴だ。

一方、ヘルスケアカテゴリーではプロテインが軒並みランクイン。ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1㎏が24％OFFの4,066円で購入しやすく、継続需要の高いまとめ買い枠として存在感を示している。REYSのホエイプロテインも値下げ対象となっており、運動層からの注目が集中している。

スマートフォンではGalaxy S25 256GBが10%オフでランクイン。最新機種の値引きは例年競争率が高く、セール期間を待たずして在庫が動く可能性がある。デスクトップではApple Mac mini(2024年モデル)がセール入りし、こちらも根強い人気。シンプルで拡張性の高いモデルは幅広い層がターゲットとなり、売れ行きは安定している。

総じて、今年の先行セールはApple×Amazonデバイス×日用品の三本軸が強い印象。特に割引率が大きい商品は順位の入れ替わりが激しく、在庫が消える前のスピーディな判断が鍵になる。

今日の売れ筋ランキング

Amazonブラックフライデーの飲料・食品セール最新まとめ

毎年Amazonブラックフライデーでは、飲料や食品といった生活必需品の動きが特に早く、スタート直後から売上が一気に伸びる傾向が強い。中でもラベルレス飲料やトマトジュースといった“箱買い向き”の商品は、需要の高まりが数字として表れやすく、カート追加率が顕著に上がりやすいカテゴリだ。

今年もすでに人気商品が次々と売れ始めており、割引率だけでなく「カート追加率」や「レビュー件数」といったユーザー行動データを確認することで、優先的に買うべき商品を判断しやすくなる。

下記では、現在Amazon上で動きの大きい主要商品のデータを一覧形式でまとめている。

Amazonブラックフライデー2025のキャンペーンまとめ

2025年のAmazonブラックフライデーでは、通常の割引に加えてポイント還元を強化できる複数の施策が同時に実施中だ。

先行セールは11月21日(金)、本セールは11月24日(月)〜12月1日(月)までと過去最長級の期間で開催され、期間中にお得度を引き上げるさまざまな企画が用意されている。その中でも中心となるのがポイントアップキャンペーンで、条件を組み合わせることで実質料金を大きく抑えることができる。

ポイントアップキャンペーン

事前エントリーと税込1万円以上の買い物が必須で、達成した条件に応じてポイント還元率が段階的に加算される。

ポイントアップ施策の基本情報

キャンペーン名 ポイントアップキャンペーン エントリー期間 2025年11月14日(金)10:30〜12月1日(月)23:59 対象購入期間 2025年11月21日(金)0:00〜12月1日(月)23:59 必須条件 エントリーと税込1万円以上の買い物 特典 最大100000ポイント抽選に自動参加

還元率の構成 最大16%

条件 還元率 補足 プライム会員 +1.5% または +2% 会員状態により変動 Amazon Mastercard決済 最大+3% 通常還元を含む おもちゃカテゴリー購入 +6.5% 対象アイテムのみ おむつ おしりふき購入 +6.5% 消耗品のまとめ買いで有利 ブランドセレクション +4% 対象ブランド購入時 注目ブランド +5% ブランドセレクション+1% 最大還元率 16% おもちゃ または おむつカテゴリー購入時

ポイント獲得を後押しする周辺キャンペーン

ポイントアップ施策と併用することで、実質負担をさらに抑えられる周辺企画。

ギフトカード関連

内容 条件 期間 Amazonギフトカード購入でポイント付与 5000円以上購入で300〜700ポイント 〜2025年12月23日(火)23:59 ブランドギフトカード購入でポイント付与 5000円以上購入で500ポイント 〜2025年12月1日(月)23:59

スタンプラリー関連

キャンペーン 概要 期間 Amazonスタンプラリー 指定行動でスタンプ獲得し、4つ達成で抽選 2025年11月14日(金)10:30〜12月4日(木)23:59 dポイントスタンプ dポイント利用で抽選参加 2025年11月14日(金)10:30〜12月1日(月)23:59

サブスクリプション関連のキャンペーン

サービス名 内容 備考 Kindle Unlimited 3カ月99円 通常2980円の大幅割引 Audible 3カ月追加料金なし Kindle本クーポン300円付与 Amazon Music Unlimited 3カ月無料 初回利用者対象 書籍ポイント還元 最大30%還元 対象タイトル多数

Amazonブラックフライデー2025｜関連情報

セール情報

おすすめ目玉商品

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。