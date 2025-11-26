このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Amazonブラックフライデー2025で注目商品が大幅値下げ！セール対象商品一覧はこちら
Aoi Fujimiya

【売り切れ注意】Amazonブラックフライデーで今最も売れている人気商品まとめ

Amazonブラックフライデー2025で今最も売れている人気商品一覧まとめ。売り切れ必至の激推しアイテムを一挙紹介。

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

注目アイテムが大幅値下げ

Amazonブラックフライデー2025の先行セールが11月21日(金)に開始。年に一度の大型セールとあって、家電や日用品、ガジェットまで幅広く値下げされている。

本記事では、Amazonブラックフライデー2025の売れ筋ランキングについて紹介する。

Amazonブラックフライデー2025の日程は？

2025年のAmazonブラックフライデーは、過去最長となる最大11日間のロングスパンで開催される。今年のテーマは「ほしいが丸ごと、お得に叶う。」。先行セールから本セールまで割引施策が連続し、例年以上にお買い得商品が出そろうスケジュールとなっている。

Amazonブラックフライデー本セールは11月24日(月)0:00〜12月1日(月)23:59の8日間。家電・ガジェット・日用品が揃って値下げされ、期間中は48時間限定セールも3回に分けて実施される。

先駆けて行われる先行セールは11月21日(金)0:00〜11月23日(日)23:59の3日間。Amazonデバイスや家電の型落ちモデルなど、人気商品が初日から動きやすく、Apple製品(一部を除く)もセール対象となっている。

さらに、お得度を左右するポイントアップキャンペーンの対象期間は11月21日(金)0:00〜12月1日(月)23:59。エントリーと合計1万円(税込)以上の購入でポイント還元率が上がり、抽選で最大10万ポイントが当たるチャンスも用意されている。

Amazonブラックフライデー2025｜今日の売れ筋ランキング

Amazonブラックフライデー2025が始まり、売れ筋商品の分布が一気に動き始めた。初日から勢いがあるのは例年通りApple製品とFire TVシリーズ。割引率の高さに加え、在庫が動くスピードも早く、ランキングのトップはほぼ定番の強者が独占する形となっている。

最も大きな伸びを見せているのはiPadシリーズ。Apple 11 インチ iPad (A16)が18%OFFの56,600円に、MacBook Air M4が16％OFFの160,800円に値下がりしており、用途に合わせて選びやすい状況が続いている。Apple Pencil Proも割引対象になっているため、学習・クリエイティブ層からの需要が強い。Apple製品のおすすめ商品については、Apple製品がAmazonブラックフライデー先行セールから割引！割引対象商品は？で紹介をしている。

ガジェットカテゴリではAmazon Fire TV Stick HDが50%OFFの3,980円というインパクトで一気にトップ圏へ。リモコン付きスタンダードモデルは毎年ブラックフライデーでの王道商品だが、今年は特に割引率が高く、在庫変動が早いのが特徴だ。

一方、ヘルスケアカテゴリーではプロテインが軒並みランクイン。ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1㎏が24％OFFの4,066円で購入しやすく、継続需要の高いまとめ買い枠として存在感を示している。REYSのホエイプロテインも値下げ対象となっており、運動層からの注目が集中している。

スマートフォンではGalaxy S25 256GBが10%オフでランクイン。最新機種の値引きは例年競争率が高く、セール期間を待たずして在庫が動く可能性がある。デスクトップではApple Mac mini(2024年モデル)がセール入りし、こちらも根強い人気。シンプルで拡張性の高いモデルは幅広い層がターゲットとなり、売れ行きは安定している。

総じて、今年の先行セールはApple×Amazonデバイス×日用品の三本軸が強い印象。特に割引率が大きい商品は順位の入れ替わりが激しく、在庫が消える前のスピーディな判断が鍵になる。

今日の売れ筋ランキング

4 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple 2025 MacBook Air M4 チップ搭載 13 インチノートブック: 16GBユニファイドメモリ、 256GB SSD ストレージ - ミッドナイト + 3年延長保証 AppleCare+ for 13インチMacBook Air(M4)1 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6- シルバー + 2年延長保証 AppleCare+ for iPad(A16)2 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple 11 インチ iPad Air (M3):128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E- スペースグレイ + 2年延長保証 AppleCare+ for 11インチiPad Air(M3)
3 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ‒ スペースグレイ5 blackfriday sale 20251118【New】Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー5 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
20251123_Amazon_Tops_3_1Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V8 Origin (SV25 RD2 AM) スティック ハンディクリーナー サイクロン【Amazon.co.jp限定】【変わらないパワフルな吸引力。ダイソン エントリーモデル。】2 amazon blackfriday 2025 1121【Amazon.co.jp限定】Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 15.3インチ 第13世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載 13620H メモリ16GB SSD512GB MS Office 2024搭載 Windows11 バッテリー駆動16.9時間 重量1.59kg ルナグレー 83K100G5JP ノートPC20251123_Amazon_Tops_3_3Anker Eufy (ユーフィ) Robot Vacuum Omni E25 (ロボット掃除機)【ローラーモップ/全自動クリーニングステーション/自動ゴミ収集/モップ洗浄・乾燥 / 20000Pa 吸引力/モップリフト/洗剤投入/水拭き/マッピング/AIカメラ 障害物回避/毛がらみ除去/伸縮サイドブラシ/アプリ操作】
6 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple Pencil Pro1 amazon blackfriday 2025 1121REYS レイズ ホエイ プロテイン 山澤 礼明 監修 1kg 国内製造 ビタミン7種配合 WPCプロテイン ぷろていん ホエイプロテイン (カフェオレ風味)20251123_Amazon_Tops_4_3【Amazon.co.jp限定】 シャープ 加湿 空気清浄機 KC-S50W-W プラズマクラスター 7000 浮遊ウィルス 花粉 空気浄化 おすすめ畳数 13畳 加湿量 500mL/h
4 blackfriday sale 20251118Amazon Fire TV Stick HD | 大画面でフルHDの楽しさを簡単に | ストリーミングメディアプレイヤー20251123_Amazon_Tops_5_2ブラウン 電気シェーバー シリーズ9 SPORT 電動 髭剃り メンズ 9360cc 【Amazon.co.jp 限定】6in1アルコール洗浄システム付 シェーバーケース付 ブラック20251123_Amazon_Tops_5_3Anker Soundcore Liberty 5（Bluetooth 5.4）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / 3Dオーディオ / Dolby Audio対応/ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大48時間再生 / ハイレゾ / IP55 防塵・防水規格/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック
20251123_Amazon_Tops_6_1シャープ 空気清浄機 KI-SS50-W プラズマクラスター 25000 加湿 浮遊・付着ウィルス 花粉 空気浄化 薄型スリム おすすめ畳数 13畳 加湿量 600mL/h1 amazon blackfriday 2025 1121Amazon Fire HD 10 インチ タブレット - 1080pフル HDディスプレイ、大画面で動画もマンガも - 32GB ブラック3 amazon blackfriday 2025 1121Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V12 Detect Slim Fluffy (SV46 FF AM) スティック ハンディクリーナー サイクロン【Amazon.co.jp限定】【光らせて、見逃さない】
4 amazon blackfriday 2025 1121い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本 水 天然水5 amazon blackfriday 2025 1121[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味6 amazon blackfriday 2025 1121VITAS（バイタス） VITA POWER ビタパワー マカ 亜鉛 マルチビタミン 120粒 30日分
7 amazon blackfriday 2025 1121エクスプロージョン プロテイン 3kg ホエイプロテイン ミルクチョコレート味 WPC X-PLOSION 日本製造8 amazon blackfriday 2025 1121カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×30本(毎日1本30日分 機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)【Amazon.co.jp限定】9 amazon blackfriday 2025 1121by Amazon シーチキン Lフレーク 70g×12缶
6 amazon blackfriday 2025 1118Amazon Fire HD 10 キッズモデル (10インチ) ピンク 対象年齢3歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題2 amazon blackfriday 2025 1121ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1㎏ 明治【Amazon.co.jp限定】3 amazon blackfriday 2025 1121チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kg
20251123_Amazon_Tops_10_1SALONIA サロニア スムースシャイン ドライヤー 大風量 速乾 軽量 ヘアドライヤー グレー【Amazon.co.jp限定】5 amazon blackfriday 2025 1121[指定医薬部外品] 大正製薬 新ビオフェルミンS錠 550錠 61日分整腸剤【Amazon.co.jp限定】 [乳酸菌/ビフィズス菌/フェーカリス菌/アシドフィルス菌 配合] 腸内フローラ改善 便秘や軟便に6 amazon blackfriday 2025 1121アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 ドラム式専用 詰め替え 2100ｇ
7 amazon blackfriday 2025 1121[TIRTIR] Mask fit Cushion [ティルティル] マスクフィットクッション 本体 18g RED CUSHION 21N8 amazon blackfriday 2025 1121【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 バスタオル チャコールグレー 4枚セット ホテル仕様 厚手 ふかふか ボリューム 高速吸水 耐久性 綿100% 480GSM JapanTechnology9 amazon blackfriday 2025 1121Amazon Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、グレーシャーホワイト
10 amazon blackfriday 2025 1121100-100001404WOF [Ryzen 7 9700X (8C/16T、3.8GHz、TDP 65W、AM5、Radeon Graphics) BOX W/O cooler]11 amazon blackfriday 2025 1121Xiaomi POCO F7 Pro 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3搭載 6000mAhバッテリー 90W急速充電 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック11 amazon blackfriday 2025 1121ブリタ カートリッジ 浄水器 ポット型 交換用 6個入 PFOS/PFOA除去試験済 マクストラプロ カートリッジ ピュアパフォーマンス ポリプロピレン ポリエチレンテレフタレート 【日本正規品】ホワイト
15 amazon blackfriday 2025 1121JBL CHARGE5 Bluetoothスピーカー 2ウェイ・スピーカー構成/USB C充電/IP67防塵防水/パッシブラジエーター搭載/ポータブル/2021年モデル スクワッド JBLCHARGE5SQUAD13 amazon blackfriday 2025 1121Bose QuietComfort Ultra Headphones（第2世代） 空間オーディオ 完全 ワイヤレス オーバーイヤー型 ヘッドホン ノイズキャンセリング Bluetooth接続 マイク搭載 最大30時間再生 急速充電 ブラック17 amazon blackfriday 2025 1121Jackery (ジャクリ) ポータブル電源 1000 New 1070Wh 業界トップの軽さとコンパクトボディ 1時間満充電 リン酸鉄 10年長寿命 定格出力1500W 瞬間最大3000W 防災 家庭用 アウトドア用 車中泊 UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz対応
12 amazon blackfriday 2025 1121富士通 【アウトレット】 ノートパソコン FMV WA1/J2 (Win 11/15.6型/Core i5/8GB/SSD 256GB/Officeなし) AHシリーズ FMVWJ2A151_AZ16 amazon blackfriday 2025 1121Amazon Echo Spot（2024年発売） - スマートアラームクロック with Alexa、鮮やかなサウンド | ブラック14 amazon blackfriday 2025 1121【2025最新 ローラー式強力モップ】ECOVACS (エコバックス) DEEBOT T80 OMNI 吸引力18000Pa ロボット掃除機 水拭き両用 自動ゴミ収集 エッジ清掃 ローラーモップ AI認識 毛絡み除去システム3.0 全自動 モップ乾燥 自動給水 モップ温水洗浄 マッピング AI障害物回避 ゼロタングル アプリ操作 落下防止システム Alexa対応 清掃予約 お掃除ロボット
24 amazon blackfriday 2025 1121Bose QuietComfort Ultra Earbuds (第2世代) ワイヤレス ノイズキャンセリング Bluetooth イヤホン 最長6時間連続再生 IPX4規格準拠 イマーシブオーディオ 迫力の重低音 ブラック19 amazon blackfriday 2025 1121VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) フェイスマスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)20 amazon blackfriday 2025 1121Kindle Paperwhite (16GB) 7インチディスプレイ、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、ブラック
18 amazon blackfriday 2025 1121ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り 至極22 amazon blackfriday 2025 1121【パンツ Lサイズ】パンパース オムツ さらさらケア (9~14kg) 224枚(56枚×4パック) [ケース品] 【Amazon.co.jp限定】23 amazon blackfriday 2025 1121Galaxy Tab S10+ 256GB｜Galaxy AI対応｜ムーンストーングレー｜タブレット｜Samsung純正 国内正規品｜2024年発売｜防水防塵｜Sペン付き｜12.4インチ｜大容量バッテリー 10,090mAh｜571ｇ｜Android｜有機ELディスプレイ｜SM-X820NZAAXJP
30 amazon blackfriday 2025 1121シャープ 衣類乾燥 除湿機 CVSH150W 年中速乾 ハイブリッド方式 除湿 15L/日 プラズマクラスター 25000 消臭 除菌 生乾き臭抑制 自動 スイングワイドルーバー 部屋干し25 amazon blackfriday 2025 1121パナソニック(Panasonic) 国産車バッテリー カオス N-80B24L/C8 CAOS 標準車(充電制御車)用 安心サポート付き26 amazon blackfriday 2025 1121De'Longhi (デロンギ) 全自動コーヒーマシン マグニフィカS ECAM22112B コーヒーメーカー 全2メニュー カフェジャポーネ搭載 アイスコーヒー 豆から挽きたて 簡単お手入れ 手動ミルクフロッサー ブラック デロンギファミリー登録で3年保証
21 amazon blackfriday 2025 1121アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 詰め替え 2100ｇ28 amazon blackfriday 2025 1121アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ 部屋干し＆スポーツ 部屋干しでもさわやかな香り 詰め替え 100個 [大容量]29 amazon blackfriday 2025 1121【正規品】Ulike 脱毛器 Air10 光美容器 髭/脇/VIO/脚/腕 全身対応可能 週に3回で効果実感 【メーカー2年保証/特許取得済みサファイア冷却技術でほぼ無痛】 自動連続照射 時短ケア ダブルランプ SHRモード付き 家庭用光美容器 メンズ レディース (ホワイトゴールド)
35 amazon blackfriday 2025 1121【Amazon.co.jp限定】ケルヒャー(Karcher) コードレス高圧洗浄機 OC 5 Handy CB USB-C充電式(10W以上推奨) 水道接続不要/丈夫なホース 高性能5in1ノズル 安全ロック機能搭載 薄型バッテリー ペットボトル使用可能 簡単セットアップ/ハンディ モバイル コンパクト 軽量/洗車 ベランダ 玄関 1.328-143.031 amazon blackfriday 2025 1121SwitchBot スマートロック Ultra 顔認証パッド 指紋認証 - スイッチボット 暗証番号 鍵 スマートキー ドアロック オートロック スマホで操作 交通系ICカード Suica PASMO Alexa/Google Home/Siri対応 遠隔対応 工事不要 取付カンタン 後付け 防犯対策助成金あり32 amazon blackfriday 481 2025Amazon Echo Dot (エコードット) 第5世代 - Alexa、センサー搭載、鮮やかなサウンド｜グレーシャーホワイト
27 amazon blackfriday 2025 1121Bose QuietComfort Ultra Earbuds (第2世代) ワイヤレス ノイズキャンセリング Bluetooth イヤホン 最長6時間連続再生 IPX4規格準拠 イマーシブオーディオ 迫力の重低音 ブラック32 amazon blackfriday 2025 1121アタック 【大容量】抗菌EX 洗濯洗剤 液体 100日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄 つめかえ用 2500ｇ35 amazon blackfriday 2025 1121【Amazon.co.jp 限定】JBL TOUR PRO 3 ワイヤレスイヤホン bluetooth/ハイブリッドノイズキャンセリング/ハイレゾワイヤレスLDAC/デュアルドライバー/マルチポイント/防塵・防水/ワイヤレス充電対応/スマートタッチディスプレイ搭載/ネイビー /JBLTOURPRO3BLU
47 blackfriday sale 20251118HiKOKI(ハイコーキ) 14.4V リチウムイオンバッテリー BSL1460 6.0Ah 0033-888636 amazon blackfriday 2025 1121by Amazon ソフトパックティッシュ FSC認証紙 320枚160組(2枚重ね) x 24パック入 ホワイト37 amazon blackfriday 2025 1121【Amazon.co.jp限定】 ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502YA 15.6インチ AMD Ryzen 7 7730U メモリ16GB SSD 1TB MS Office 2024搭載 Windows 11 バッテリー駆動 12.9時間 重量 1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502YA-R7161BLWS
33 amazon blackfriday 2025 1121【Amazon.co.jp限定】Dell S2725QC-A 27インチ 4K モニター(無輝点5年保証/4K/IPS非光沢/USB Type-Cx1,HDMIx2/sRGB 99%/4ms,120Hz/FreeSync Premium/HDR10/内蔵スピーカー/縦横回転,高さ調整)40 amazon blackfriday 2025 1121JBL BAR 1000 サウンドバー/7.1.4ch完全ワイヤレスサラウンド/Dolby Atmos/DTS:X/eARC対応/ブラック JBLBAR1000PROBLKJN 大41 amazon blackfriday 2025 1121ワンデー アキュビュー オアシス 【BC】9.0【PWR】-4.50 90枚入
53 blackfriday sale 20251118【Amazon.co.jp限定】 タカラトミー(TAKARA TOMY) リカちゃん ドール おでかけワンピースいっぱいセット 着せ替え おままごと おもちゃ 3歳以上45 blackfriday sale 20251118Hansleep カーテン 1級遮光 幅100cm×丈185cm 2枚組 ベージュ 断熱 防寒 防音 省エネ 厚手 無地 おしゃれ 洗える 寝室 リビング用 (ベージュ, 幅100cm×丈185cm)46 blackfriday sale 20251118コールマン(Coleman) クイックアップシェード/ポップアップシェード DARKROOM テント シェード キャンプ ピクニック
39 amazon blackfriday 2025 1121Amazon Fire HD 10 キッズプロ (10インチ) スマイル 対象年齢6歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題48 blackfriday sale 20251118コールマン(Coleman) キャリーカート アウトドアワゴン/ワンマイルチェア ストッパー付 コンパクト収納49 blackfriday sale 20251118山崎実業(Yamazaki) 洗いやすい マグネット 風呂イス SH26 ホワイト W33×D27×H26cm タワー tower 浮かせる収納 お手入れ簡単 バスチェア 1651
50 blackfriday sale 20251118山崎実業(Yamazaki) 奥行 伸縮 排気口カバー ６０ｃｍ コンロ用 ブラック 約W64×D10～16.5×H3.7cm タワー tower コンロ奥ラック ちょい置き 分解して洗える 456351 blackfriday sale 20251118デイトナ(Daytona) バイクカバー 大型 撥水加工 旅行先/キャンプ場での雨除け ブラックカバー コンパクトハーフカバー ラージサイズ 2214452 blackfriday sale 20251118デイトナ(Daytona) バイク プロテクター インナー パンツ CE規格 瞬間硬化 ストレッチ生地 HBP-021 ブラック Mサイズ 24046
44 blackfriday sale 20251118山崎実業(Yamazaki) ポールハンガー ホワイト 約W36.5XD36.5XH140cm スマート smart コートハンガー スリム 408054 blackfriday sale 20251118山崎実業(Yamazaki) 【完成品】 隠せる トイレ 引き出し 収納 ホワイト W14×D56×H55(キャスター含む) タワー tower トイレ収納 トイレラック スリム 142655 blackfriday sale 20251118デイトナ(Daytona) 防風インナー バイク 冬 防寒 ネックウォーマー(一体型) ウェア DI-004FA ブラック Mサイズ 31975

Amazonブラックフライデーの飲料・食品セール最新まとめ

毎年Amazonブラックフライデーでは、飲料や食品といった生活必需品の動きが特に早く、スタート直後から売上が一気に伸びる傾向が強い。中でもラベルレス飲料やトマトジュースといった“箱買い向き”の商品は、需要の高まりが数字として表れやすく、カート追加率が顕著に上がりやすいカテゴリだ。

今年もすでに人気商品が次々と売れ始めており、割引率だけでなく「カート追加率」や「レビュー件数」といったユーザー行動データを確認することで、優先的に買うべき商品を判断しやすくなる。

下記では、現在Amazon上で動きの大きい主要商品のデータを一覧形式でまとめている。

商品名価格割引率カート追加率レビュー数
カゴメ トマトジュース 食塩無添加 720ml 15本2,863円32%OFF81% ※Amazonより2,528件
by Amazon 炭酸水 ラベルレス 500ml 24本1,121円13%OFF62% ※Amazonより30,693件
いろはす ラベルレス 560ml 24本1,539円25%OFF21% ※Amazonより28,187件
いろはす ラベルレス 2L 8本(Amazon限定)864円13%OFF34% ※Amazonより25,315件
伊藤園 ラベルレス 磨かれて澄みきった日本の水 2L 8本821円15%OFF55% ※Amazonより13,832件

Amazonブラックフライデー2025のキャンペーンまとめ

2025年のAmazonブラックフライデーでは、通常の割引に加えてポイント還元を強化できる複数の施策が同時に実施中だ。

先行セールは11月21日(金)、本セールは11月24日(月)〜12月1日(月)までと過去最長級の期間で開催され、期間中にお得度を引き上げるさまざまな企画が用意されている。その中でも中心となるのがポイントアップキャンペーンで、条件を組み合わせることで実質料金を大きく抑えることができる。

ポイントアップキャンペーン

事前エントリーと税込1万円以上の買い物が必須で、達成した条件に応じてポイント還元率が段階的に加算される。

ポイントアップ施策の基本情報

キャンペーン名ポイントアップキャンペーン
エントリー期間2025年11月14日(金)10:30〜12月1日(月)23:59
対象購入期間2025年11月21日(金)0:00〜12月1日(月)23:59
必須条件エントリーと税込1万円以上の買い物
特典最大100000ポイント抽選に自動参加

還元率の構成 最大16%

条件還元率補足
プライム会員+1.5% または +2%会員状態により変動
Amazon Mastercard決済最大+3%通常還元を含む
おもちゃカテゴリー購入+6.5%対象アイテムのみ
おむつ おしりふき購入+6.5%消耗品のまとめ買いで有利
ブランドセレクション+4%対象ブランド購入時
注目ブランド+5%ブランドセレクション+1%
最大還元率16%おもちゃ または おむつカテゴリー購入時

ポイント獲得を後押しする周辺キャンペーン

ポイントアップ施策と併用することで、実質負担をさらに抑えられる周辺企画。

ギフトカード関連

内容条件期間
Amazonギフトカード購入でポイント付与5000円以上購入で300〜700ポイント〜2025年12月23日(火)23:59
ブランドギフトカード購入でポイント付与5000円以上購入で500ポイント〜2025年12月1日(月)23:59

スタンプラリー関連

キャンペーン概要期間
Amazonスタンプラリー指定行動でスタンプ獲得し、4つ達成で抽選2025年11月14日(金)10:30〜12月4日(木)23:59
dポイントスタンプdポイント利用で抽選参加2025年11月14日(金)10:30〜12月1日(月)23:59

サブスクリプション関連のキャンペーン

サービス名内容備考
Kindle Unlimited3カ月99円通常2980円の大幅割引
Audible3カ月追加料金なしKindle本クーポン300円付与
Amazon Music Unlimited3カ月無料初回利用者対象
書籍ポイント還元最大30%還元対象タイトル多数

Amazonブラックフライデー2025｜関連情報

セール情報

おすすめ目玉商品

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

