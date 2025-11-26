このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Amazonブラックフライデーは“まとめ買い”のチャンス！人気セール品をチェック
Tsutomu Maeda

チョコレート効果が37％OFF、い・ろ・は・すは1本換算64円！Amazonブラックフライデーは“まとめ買い”が熱い！生活必需品・飲食品などおすすめ商品

Amazonブラックフライデー2025で安くなる食品・飲料品・洗剤などの生活必需品は？まとめ買いにおすすめのセール対象品を紹介。節約につながる活用法。

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

注目アイテムが大幅値下げ

12月1日(月)まで実施されるAmazonブラックフライデー2025では、食品や飲料品などのまとめ買いがお得になる点も魅力の一つだ。

本記事では、まとめ買いにおすすめの商品を紹介する。

Amazonブラックフライデーでまとめ買いのチャンス！

2025年11月24日(月)午前0時から12月1日(月)23時59分まで実施されるAmazonブラックフライデーでは、多彩なジャンルの商品がセール販売されている。中でも食品や飲料品、洗剤、ペット用品など、消耗品をまとめ買いしておくことで日常の出費を抑えることが可能だ。

そういった日用品類は購入数量が制限されていることもほぼなく、出品数や値引き率を鑑みても、一年のうちでも最もお得な買い溜め期間のひとつとなっている。

【一覧】Amazonブラックフライデー まとめ買いにおすすめの商品

食料品

20251126_Amazon_FoodAmazon

食品類では、保存が可能な缶詰食品や栄養補助食品などが人気に。注目のセール品では「チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kg」が37%オフで3,904円(税込)の大特価で販売されている。さらに、より備蓄に適した「カップヌードル レギュラー 日清食品 カップ麺 78g×20個」は38%オフの3,168円(税込)、「日清焼そばU.F.O. 日清食品 カップ麺 焼きそば 128g×12個」は42%オフの1,765円(税込)で販売中だ。

商品名価格(税込)割引率
チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kg6,210円
→3,904円		37%OFF
チョコレート効果 明治 86%パウチ 37g×10個3,294円
→2,300円		30%OFF
by Amazon シーチキンマイルド フレーク 70g ×12缶2,239円
→1,511円		33%OFF
バランスオンminiケーキ チョコブラウニー 20個 栄養ぎゅっと1食分 江崎グリコ 栄養調整食品 個包装 小分け glico1,362円
→950円		30%OFF
お菓子 駄菓子 詰め合わせ 66種 ギチギチパンパン破裂寸前！モノゴコロの海賊宝箱 御菓子ギフトセット 子供が喜ぶプレゼント 大量の駄菓子詰め合わせ4,580円
→3,383円		26%OFF
サンスター カラダにおいしいファスティング ファスティングバー カカオ＆ナッツ×4 ハニー＆アーモンド×4 ナッツと爽やかベリー風味×43,564円
→2,494円		30%OFF
冷凍おかず 揚げてある 松阪牛コロッケ ※レンジであたためるだけ 松阪牛入り 60g×25個セット（パーティーサイズ）お得なまとめ買い サクサクでおいしい 牛肉の旨味 北海道産じゃがいも使用7,980円
→7,182円		10%OFF
サンスター ファスティングバー ダイエット食品 グルテンフリー 低糖質 食物繊維 低カロリー おやつ お菓子 置き換え (ハニー＆アーモンド×12本)3,564円
→2,494円		30%OFF
【Amazon.co.jp限定】公式 こてんぐ おでん缶 牛すじ大根入り長期保存 5年保存 ギフト 7号缶/12入 離れて暮らすたいせつな人へ 缶詰 非常食 保存食 防災 備蓄 ローリングストック 缶切り不要5,180円
→4,500円		13%OFF
レトルト 20種類 詰め合わせセット (20種 Aセット)5,280円
→4,980円		6%OFF
Nestle(ネスレ) アイソカル 高カロリーのやわらかいごはん バラエティパック 100g×12個（12個×1ケース）（白がゆ＋玉子がゆ＋昆布だし＋おかか＋ひじき） 介護食 国産精米 少量高カロリー たんぱく質 おかゆ 舌でつぶせる かまなくてよい 食べきりサイズ3,996円
→3,196円		20%OFF
S&B エスビー食品 噂の名店シリーズ カレー&ハヤシ 全国10種セット※時期によりセット内容に変更あり【Amazon.co.jp限定】4,216円
→2,660円		37%OFF
カップヌードル レギュラー 日清食品 カップ麺 78g×20個5,098円
→3,168円		38%OFF
日清焼そばU.F.O. 日清食品 カップ麺 焼きそば 128g×12個3,059円
→1,765円		42%OFF

飲料品

20251126_Amazon_DrinkAmazon

飲料品では、「い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本 水 天然水」が25%オフで1,539円(税込)。一本当たりの価格に換算すると64円という衝撃価格となっている。さらに、「レッドブル エナジードリンク 250mlx24本」も30%の3,600円(税込)で販売中だ。

商品名価格(税込)割引率
い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本 水 天然水2,055円
→1,539円		25%OFF
by Amazon 天然水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の天然水 バナジウム含有 水 ミネラルウォーター ペットボトル 静岡県産 500ミリリットル (Smart Basic)1,252円
→1,071円		14%OFF
【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250mlx24本5,132円
→3,600円		30%OFF
カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×30本(毎日1本30日分 機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)【Amazon.co.jp限定】2,970円
→2,398円		19%OFF
ドトールコーヒー ドリップパックアロマブレンド 100杯分（旧名：まろやかブレンド）3,240円
→2,618円		19%OFF
コカ・コーラ ラベルレス 500mlPET×24本2,352円
→1,882円		20%OFF
[機能性表示食品] 伊藤園 ラベルレス おーいお茶 濃い茶 460ml×30本 スマートボトル2,436円
→1,803円		26%OFF
カゴメ 野菜一日これ一本 200ml紙パック×30本(毎日1本30日分 食物繊維 カリウム ビタミンA リコピン カルシウム)【Amazon.co.jp限定】2,970円
→2,376円		20%OFF
AGF ブレンディ スティック カフェオレ 100本 【 スティックコーヒー 】3,448円
→2,102円		39%OFF
スーパードライ アサヒ ビール 350ml×24本 辛口<生>4,968円
→4,497円		9%OFF
一番搾り キリン ビール350ml×24本 生ビール4,998円
→4,480円		10%OFF
角瓶 2700ml [サントリー ウイスキー 日本 大容量]6,206円
→5,689円		8%OFF
オールフリー ノンアルコール ビール 350ml 24本2,737円
→2,502円		9%OFF

ペット用品

20251126_Amazon_PetAmazon

ペット用品では、「カルカン パウチ 1歳から 60g×36袋 お魚ミックス」が27%オフで2,681円(税込)、「Amazonベーシック ペットシーツ 薄型 レギュラー 1回使い捨て 無香料 ホワイト 300枚」が28%オフで2,280円(税込)とお買い得。人気の「Figaro(フィガロ) CIAOちゅ~る まぐろバラエティ 14g×75本」も11%オフで2,597円(税込)となっている。

商品名価格(税込)割引率
ライオン 猫砂 ニオイをとる砂 5.5Lx4袋(ケース販売)鉱物タイプ LION PET【Amazon.co.jp限定】3,364円
→2,920円		13%OFF
ニャンとも清潔トイレ 猫砂 [天然素材でパワフルに脱臭] 脱臭・抗菌チップ 大きめの粒 4.5L×4個 [Amazon.co.jp 限定] システムトイレ 猫用 消臭 ネコ砂 (ケース販売)6,098円
→4,699円		23%OFF
ピュリナ ワン キャットフード 避妊・去勢した猫の体重ケア 子ねこから全ての年齢に ターキー 4.4kg(440g×10袋入) 【Amazon.co.jp限定】4,999円
→3,824円		24%OFF
カルカン パウチ 1歳から 60g×36袋 お魚ミックス まぐろ・かつお・白身魚入り 成猫用 ウェットフード キャットフード 総合栄養食 水分補給 毎日食べることを考えたウェット 猫 kal kan 大容量 まとめ買い 新カルカン 【Amazon.co.jp限定】3,670円
→2,681円		27%OFF
Amazonベーシック ペットシーツ 薄型 レギュラー 1回使い捨て 無香料 ホワイト 300枚3,167円
→2,280円		28%OFF
【Amazon.co.jp限定】フィリックス パウチ やわらかグリル 成猫 お魚バラエティ(ツナ・サーモン・あじ) 50gx48袋入り(12袋x4箱)2,854円
→1,987円		30%OFF
シーバ デュオ 成猫用 香りのまぐろ味セレクション 200g(20g×10袋)×4箱 ドライフード おやつ カリカリ 総合栄養食 キャットフード 猫 Sheba DUO 小分け 小袋 まとめ買い1,629円
→1,140円		30%OFF
デオシート しっかり超吸収(おしっこ5回分) 無香消臭 ワイド 162枚(54枚×3袋) 犬用 トイレシート [ケース品]【Amazon.co.jp限定】7,003円
→4,566円		35%OFF
Figaro(フィガロ) CIAOちゅ~る まぐろバラエティ 14g×75本 猫用おやつ 【Amazon.co.jp限定】2,918円
→2,597円		11%OFF
POCHI ザ・ドッグフード ベーシック ワイルドサーモン 3kg 低カロリー グレインフリー6,100円
→5,185円		15%OFF

洗剤・柔軟剤など

20251126_Amazon_detergentAmazon

消費量の多い洗剤・柔軟剤類では、「NANOXone(ナノックスワン) プロ 詰替メガジャンボ1730g」が23%オフの1,238円(税込)、「アタックZERO パーフェクトスティック 76本入り」は21%オフで1,693円(税込)。売れ筋商品の「アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール たった一粒で楽スゴ まるごと洗浄消臭 詰め替え 100個」も24%オフの2,802円(税込)で販売中だ。

商品名価格(税込)割引率
アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 ドラム式専用 詰め替え 2100ｇ1,939 円
→1,566円		19%OFF
アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 詰め替え 2100ｇ1,939円
→1,566円		19%OFF
NANOXone(ナノックスワン) プロ 詰替メガジャンボ1730g パウダリーソープ 菌の根幹まで遺伝子レベル洗浄で最高峰の洗浄・消臭力 洗濯洗剤 色変化防止 抗菌 ウイルス除去 洗濯槽のニオイ抑制 ダメージケア1,617円
→1,238円		23%OFF
アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ 部屋干し＆スポーツ 部屋干しでもさわやかな香り 詰め替え 100個 [大容量]3,699円
→2,949円		20%OFF
【Amazon.co.jp限定】アタックZERO パーフェクトスティック 76本入り2,136円
→1,693円		21%OFF
アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール たった一粒で楽スゴ まるごと洗浄消臭 詰め替え 100個 [大容量]3,699円
→2,802円		24%OFF
ワイドハイター 【ケース販売】EXパワー 業務用 専用箱(花王プロフェッショナルシリーズ) クリア 2本パック 4.5L×2 本入り 【Amazon.co.jp限定】4,930円
→3,076円		38%OFF
IROKA(イロカ) フレアフレグランス 液体 柔軟剤 香水のように上質で透明感あふれる香り ネイキッドリリーの香り 1200ml 大容量1,207円
→1,045円		13%OFF
ソフランアロマリッチ 【大容量】 ジュリエット(スイートフローラルアロマの香り) 液体 柔軟剤 詰め替え メガジャンボ 2000ml938円
→741円		21%OFF
レノア Lenor ハピネス 夢ふわタッチ 柔軟剤 ホワイトティー 詰め替え 1,900mL [大容量]1,697円
→1,329円		22%OFF

健康用品・サプリメントなど

20251126_Amazon_supplementAmazon

サプリメント類では、「ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1㎏」が24%オフの4,066円(税込)。栄養補助のビタミン剤として人気の「【指定医薬部外品】 大正製薬 リポビタンDX 300錠(100日分)」は34%オフの3,363円(税込)と大幅値引き中だ。

商品名価格(税込)割引率
ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1㎏ 明治【Amazon.co.jp限定】5,348円
→4,066円		24%OFF
【指定医薬部外品】 大正製薬 リポビタンDX 300錠(100日分) 【Amazon.co.jp限定】 疲労回復 体力維持 栄養補給 タウリン・ビタミンB群・グリシン・シゴカ配合5,099円
→3,363円		34%OFF
【指定医薬部外品】【Amazon.co.jp限定】大正製薬 リポビタンD 100ml×30本 栄養ドリンク 疲労回復・栄養補給に 集中力の維持・改善 タウリン タウリン配合4,358円
→2,916円		33%OFF
ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 ココア味 920g 明治 NEXTBODY【Amazon.co.jp限定】3,998円
→3,116円		22%OFF
DHC ルテイン 光対策 30日分 (30粒)【機能性表示食品】1,234円
→698円		43%OFF
DHC ブルーベリーエキス 90日分 (180粒)2,571円
→1,562円		39%OFF
DHC 香るブルガリアンローズカプセル 30日分 (60粒)1,825円
→1,269円		30%OFF
[指定医薬部外品]チョコラBBハイパー 50mL×10本2,982円
→2,274円		24%OFF
VAAM(ヴァーム) パウダー レモン風味 5.7g×20袋 [機能性表示食品] アミノ酸 明治1,418円
→1,148円		19%OFF
[指定医薬部外品] 大正製薬 新ビオフェルミンS錠 550錠 61日分整腸剤【Amazon.co.jp限定】 [乳酸菌/ビフィズス菌/フェーカリス菌/アシドフィルス菌 配合] 腸内フローラ改善 便秘や軟便に3,290円
→2,034円		38%OFF

その他生活必需品

20251126_Amazon_othersAmazon

その他、Amazonブラックフライデーではティッシュペーパーやトイレットペーパー、おむつなどもお買い得！中でも「アテント パンツM 夜1枚安心パンツ 14枚」は45%オフで1,499円(税込)、「【第2類医薬品】フェイタス5.0大判 20枚」は47%オフで1,399円(税込)、「エリエール 箱ティシュー 180組×30箱(5箱×6パック)」は27%オフで2,571円(税込)と高い割引率を誇っている。

商品名価格(税込)割引率
アテント パンツM 夜1枚安心パンツ 14枚 8回吸収 パッドなしでずっと快適 うす型 男女共用2,750円
→1,499円		45%OFF
Presto! (プレスト) マスク 不織布 プリーツマスク 36枚入 ふつうサイズ 個包装 耳が痛くならない 国産 ホワイト 無地680円
→204円		70%OFF
吸水ナプキン ポイズ 120cc 27cm 合計50枚 多い時も安心用 (女性の軽い尿もれ用) 肌ケアパッド (セット品)2,633円
→1,263円		52%OFF
ピュオーラ 【まとめ買い】 歯ブラシ コンパクト ふつう (※色は選べません) セット 3本859円
→463円		46%OFF
【第2類医薬品】フェイタス5.0大判 20枚2,640円
→1,399円		47%OFF
エリエール 箱ティシュー 180組×30箱(5箱×6パック) パルプ100%【ハーフケース】【EC限定 段ケース入数】3,520円
→2,571円		27%OFF
by Amazon ソフトパックティッシュ FSC認証紙 320枚160組(2枚重ね) x 24パック入 ホワイト2,603円
→1,854円		29%OFF
【ケース販売】ユニバーサル・ペーパー 業務用トイレットペーパー ダブル 40m 20ロール x 4パック入5,720円
→4,376円		23%OFF
クレシア スコッティ フラワーパック 3倍長持ち（ダブル） 75m×12ロール【4個セット】6,380円
→5,980円		6%OFF
めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク 完熟ゆずの香り 16枚入【大容量】【Amazon.co.jp限定】1,588円
→1,260円		21%OFF
クレオワンデーUVモイスト 30枚 1箱 （1日使い捨て コンタクトレンズ ）【高含水】【BC】8.7 【PWR】-3.00 高含水 うるおい UVカット フィット感1,820円
→1,547円		15%OFF
ワンデー アキュビュー オアシス 【BC】9.0【PWR】-3.00 90枚入7,869円
→6,987円		11%OFF

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

amazon black friday 2025 daily pickup productsAmazon

Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。

セール情報

おすすめ目玉商品

サブスクのキャンペーン情報

