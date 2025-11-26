チョコレート効果が37％OFF、い・ろ・は・すは1本換算64円！Amazonブラックフライデーは“まとめ買い”が熱い！生活必需品・飲食品などおすすめ商品

12月1日(月)まで実施されるAmazonブラックフライデー2025では、食品や飲料品などのまとめ買いがお得になる点も魅力の一つだ。
本記事では、まとめ買いにおすすめの商品を紹介する。
Amazonブラックフライデーでまとめ買いのチャンス！
2025年11月24日(月)午前0時から12月1日(月)23時59分まで実施されるAmazonブラックフライデーでは、多彩なジャンルの商品がセール販売されている。中でも食品や飲料品、洗剤、ペット用品など、消耗品をまとめ買いしておくことで日常の出費を抑えることが可能だ。
そういった日用品類は購入数量が制限されていることもほぼなく、出品数や値引き率を鑑みても、一年のうちでも最もお得な買い溜め期間のひとつとなっている。
【一覧】Amazonブラックフライデー まとめ買いにおすすめの商品
食料品
Amazon
食品類では、保存が可能な缶詰食品や栄養補助食品などが人気に。注目のセール品では「チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kg」が37%オフで3,904円(税込)の大特価で販売されている。さらに、より備蓄に適した「カップヌードル レギュラー 日清食品 カップ麺 78g×20個」は38%オフの3,168円(税込)、「日清焼そばU.F.O. 日清食品 カップ麺 焼きそば 128g×12個」は42%オフの1,765円(税込)で販売中だ。
飲料品
Amazon
飲料品では、「い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本 水 天然水」が25%オフで1,539円(税込)。一本当たりの価格に換算すると64円という衝撃価格となっている。さらに、「レッドブル エナジードリンク 250mlx24本」も30%の3,600円(税込)で販売中だ。
|商品名
|価格(税込)
|割引率
|い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本 水 天然水
|2,055円
→1,539円
|25%OFF
|by Amazon 天然水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の天然水 バナジウム含有 水 ミネラルウォーター ペットボトル 静岡県産 500ミリリットル (Smart Basic)
|1,252円
→1,071円
|14%OFF
|【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250mlx24本
|5,132円
→3,600円
|30%OFF
|カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×30本(毎日1本30日分 機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)【Amazon.co.jp限定】
|2,970円
→2,398円
|19%OFF
|ドトールコーヒー ドリップパックアロマブレンド 100杯分（旧名：まろやかブレンド）
|3,240円
→2,618円
|19%OFF
|コカ・コーラ ラベルレス 500mlPET×24本
|2,352円
→1,882円
|20%OFF
|[機能性表示食品] 伊藤園 ラベルレス おーいお茶 濃い茶 460ml×30本 スマートボトル
|2,436円
→1,803円
|26%OFF
|カゴメ 野菜一日これ一本 200ml紙パック×30本(毎日1本30日分 食物繊維 カリウム ビタミンA リコピン カルシウム)【Amazon.co.jp限定】
|2,970円
→2,376円
|20%OFF
|AGF ブレンディ スティック カフェオレ 100本 【 スティックコーヒー 】
|3,448円
→2,102円
|39%OFF
|スーパードライ アサヒ ビール 350ml×24本 辛口<生>
|4,968円
→4,497円
|9%OFF
|一番搾り キリン ビール350ml×24本 生ビール
|4,998円
→4,480円
|10%OFF
|角瓶 2700ml [サントリー ウイスキー 日本 大容量]
|6,206円
→5,689円
|8%OFF
|オールフリー ノンアルコール ビール 350ml 24本
|2,737円
→2,502円
|9%OFF
ペット用品
Amazon
ペット用品では、「カルカン パウチ 1歳から 60g×36袋 お魚ミックス」が27%オフで2,681円(税込)、「Amazonベーシック ペットシーツ 薄型 レギュラー 1回使い捨て 無香料 ホワイト 300枚」が28%オフで2,280円(税込)とお買い得。人気の「Figaro(フィガロ) CIAOちゅ~る まぐろバラエティ 14g×75本」も11%オフで2,597円(税込)となっている。
|商品名
|価格(税込)
|割引率
|ライオン 猫砂 ニオイをとる砂 5.5Lx4袋(ケース販売)鉱物タイプ LION PET【Amazon.co.jp限定】
|3,364円
→2,920円
|13%OFF
|ニャンとも清潔トイレ 猫砂 [天然素材でパワフルに脱臭] 脱臭・抗菌チップ 大きめの粒 4.5L×4個 [Amazon.co.jp 限定] システムトイレ 猫用 消臭 ネコ砂 (ケース販売)
|6,098円
→4,699円
|23%OFF
|ピュリナ ワン キャットフード 避妊・去勢した猫の体重ケア 子ねこから全ての年齢に ターキー 4.4kg(440g×10袋入) 【Amazon.co.jp限定】
|4,999円
→3,824円
|24%OFF
|カルカン パウチ 1歳から 60g×36袋 お魚ミックス まぐろ・かつお・白身魚入り 成猫用 ウェットフード キャットフード 総合栄養食 水分補給 毎日食べることを考えたウェット 猫 kal kan 大容量 まとめ買い 新カルカン 【Amazon.co.jp限定】
|3,670円
→2,681円
|27%OFF
|Amazonベーシック ペットシーツ 薄型 レギュラー 1回使い捨て 無香料 ホワイト 300枚
|3,167円
→2,280円
|28%OFF
|【Amazon.co.jp限定】フィリックス パウチ やわらかグリル 成猫 お魚バラエティ(ツナ・サーモン・あじ) 50gx48袋入り(12袋x4箱)
|2,854円
→1,987円
|30%OFF
|シーバ デュオ 成猫用 香りのまぐろ味セレクション 200g(20g×10袋)×4箱 ドライフード おやつ カリカリ 総合栄養食 キャットフード 猫 Sheba DUO 小分け 小袋 まとめ買い
|1,629円
→1,140円
|30%OFF
|デオシート しっかり超吸収(おしっこ5回分) 無香消臭 ワイド 162枚(54枚×3袋) 犬用 トイレシート [ケース品]【Amazon.co.jp限定】
|7,003円
→4,566円
|35%OFF
|Figaro(フィガロ) CIAOちゅ~る まぐろバラエティ 14g×75本 猫用おやつ 【Amazon.co.jp限定】
|2,918円
→2,597円
|11%OFF
|POCHI ザ・ドッグフード ベーシック ワイルドサーモン 3kg 低カロリー グレインフリー
|6,100円
→5,185円
|15%OFF
洗剤・柔軟剤など
Amazon
消費量の多い洗剤・柔軟剤類では、「NANOXone(ナノックスワン) プロ 詰替メガジャンボ1730g」が23%オフの1,238円(税込)、「アタックZERO パーフェクトスティック 76本入り」は21%オフで1,693円(税込)。売れ筋商品の「アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール たった一粒で楽スゴ まるごと洗浄消臭 詰め替え 100個」も24%オフの2,802円(税込)で販売中だ。
|商品名
|価格(税込)
|割引率
|アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 ドラム式専用 詰め替え 2100ｇ
|1,939 円
→1,566円
|19%OFF
|アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 詰め替え 2100ｇ
|1,939円
→1,566円
|19%OFF
|NANOXone(ナノックスワン) プロ 詰替メガジャンボ1730g パウダリーソープ 菌の根幹まで遺伝子レベル洗浄で最高峰の洗浄・消臭力 洗濯洗剤 色変化防止 抗菌 ウイルス除去 洗濯槽のニオイ抑制 ダメージケア
|1,617円
→1,238円
|23%OFF
|アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ 部屋干し＆スポーツ 部屋干しでもさわやかな香り 詰め替え 100個 [大容量]
|3,699円
→2,949円
|20%OFF
|【Amazon.co.jp限定】アタックZERO パーフェクトスティック 76本入り
|2,136円
→1,693円
|21%OFF
|アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール たった一粒で楽スゴ まるごと洗浄消臭 詰め替え 100個 [大容量]
|3,699円
→2,802円
|24%OFF
|ワイドハイター 【ケース販売】EXパワー 業務用 専用箱(花王プロフェッショナルシリーズ) クリア 2本パック 4.5L×2 本入り 【Amazon.co.jp限定】
|4,930円
→3,076円
|38%OFF
|IROKA(イロカ) フレアフレグランス 液体 柔軟剤 香水のように上質で透明感あふれる香り ネイキッドリリーの香り 1200ml 大容量
|1,207円
→1,045円
|13%OFF
|ソフランアロマリッチ 【大容量】 ジュリエット(スイートフローラルアロマの香り) 液体 柔軟剤 詰め替え メガジャンボ 2000ml
|938円
→741円
|21%OFF
|レノア Lenor ハピネス 夢ふわタッチ 柔軟剤 ホワイトティー 詰め替え 1,900mL [大容量]
|1,697円
→1,329円
|22%OFF
健康用品・サプリメントなど
Amazon
サプリメント類では、「ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1㎏」が24%オフの4,066円(税込)。栄養補助のビタミン剤として人気の「【指定医薬部外品】 大正製薬 リポビタンDX 300錠(100日分)」は34%オフの3,363円(税込)と大幅値引き中だ。
|商品名
|価格(税込)
|割引率
|ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1㎏ 明治【Amazon.co.jp限定】
|5,348円
→4,066円
|24%OFF
|【指定医薬部外品】 大正製薬 リポビタンDX 300錠(100日分) 【Amazon.co.jp限定】 疲労回復 体力維持 栄養補給 タウリン・ビタミンB群・グリシン・シゴカ配合
|5,099円
→3,363円
|34%OFF
|【指定医薬部外品】【Amazon.co.jp限定】大正製薬 リポビタンD 100ml×30本 栄養ドリンク 疲労回復・栄養補給に 集中力の維持・改善 タウリン タウリン配合
|4,358円
→2,916円
|33%OFF
|ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 ココア味 920g 明治 NEXTBODY【Amazon.co.jp限定】
|3,998円
→3,116円
|22%OFF
|DHC ルテイン 光対策 30日分 (30粒)【機能性表示食品】
|1,234円
→698円
|43%OFF
|DHC ブルーベリーエキス 90日分 (180粒)
|2,571円
→1,562円
|39%OFF
|DHC 香るブルガリアンローズカプセル 30日分 (60粒)
|1,825円
→1,269円
|30%OFF
|[指定医薬部外品]チョコラBBハイパー 50mL×10本
|2,982円
→2,274円
|24%OFF
|VAAM(ヴァーム) パウダー レモン風味 5.7g×20袋 [機能性表示食品] アミノ酸 明治
|1,418円
→1,148円
|19%OFF
|[指定医薬部外品] 大正製薬 新ビオフェルミンS錠 550錠 61日分整腸剤【Amazon.co.jp限定】 [乳酸菌/ビフィズス菌/フェーカリス菌/アシドフィルス菌 配合] 腸内フローラ改善 便秘や軟便に
|3,290円
→2,034円
|38%OFF
その他生活必需品
Amazon
その他、Amazonブラックフライデーではティッシュペーパーやトイレットペーパー、おむつなどもお買い得！中でも「アテント パンツM 夜1枚安心パンツ 14枚」は45%オフで1,499円(税込)、「【第2類医薬品】フェイタス5.0大判 20枚」は47%オフで1,399円(税込)、「エリエール 箱ティシュー 180組×30箱(5箱×6パック)」は27%オフで2,571円(税込)と高い割引率を誇っている。
|商品名
|価格(税込)
|割引率
|アテント パンツM 夜1枚安心パンツ 14枚 8回吸収 パッドなしでずっと快適 うす型 男女共用
|2,750円
→1,499円
|45%OFF
|Presto! (プレスト) マスク 不織布 プリーツマスク 36枚入 ふつうサイズ 個包装 耳が痛くならない 国産 ホワイト 無地
|680円
→204円
|70%OFF
|吸水ナプキン ポイズ 120cc 27cm 合計50枚 多い時も安心用 (女性の軽い尿もれ用) 肌ケアパッド (セット品)
|2,633円
→1,263円
|52%OFF
|ピュオーラ 【まとめ買い】 歯ブラシ コンパクト ふつう (※色は選べません) セット 3本
|859円
→463円
|46%OFF
|【第2類医薬品】フェイタス5.0大判 20枚
|2,640円
→1,399円
|47%OFF
|エリエール 箱ティシュー 180組×30箱(5箱×6パック) パルプ100%【ハーフケース】【EC限定 段ケース入数】
|3,520円
→2,571円
|27%OFF
|by Amazon ソフトパックティッシュ FSC認証紙 320枚160組(2枚重ね) x 24パック入 ホワイト
|2,603円
→1,854円
|29%OFF
|【ケース販売】ユニバーサル・ペーパー 業務用トイレットペーパー ダブル 40m 20ロール x 4パック入
|5,720円
→4,376円
|23%OFF
|クレシア スコッティ フラワーパック 3倍長持ち（ダブル） 75m×12ロール【4個セット】
|6,380円
→5,980円
|6%OFF
|めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク 完熟ゆずの香り 16枚入【大容量】【Amazon.co.jp限定】
|1,588円
→1,260円
|21%OFF
|クレオワンデーUVモイスト 30枚 1箱 （1日使い捨て コンタクトレンズ ）【高含水】【BC】8.7 【PWR】-3.00 高含水 うるおい UVカット フィット感
|1,820円
→1,547円
|15%OFF
|ワンデー アキュビュー オアシス 【BC】9.0【PWR】-3.00 90枚入
|7,869円
→6,987円
|11%OFF
Amazonブラックフライデー2025｜最新情報
Amazon
Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。
セール情報
- Amazonブラックフライデーはいつからいつまで？日程・最新情報・ポイントキャンペーンまとめ
- Amazonブラックフライデーとプライムデー・プライム感謝祭の違いは？どっちが安い？セール(割引)価格は変わる？
- Amazonブラックフライデーと先行セールの違いは？お得になる商品や活用ポイントは？
- 【Amazonブラックフライデー2025完全攻略法】お得にショッピングするためにやるべきことは？
- Amazonブラックフライデー2025 ギフトカードキャンペーン一覧｜最大700ポイントのお得情報まとめ
おすすめ目玉商品
- iPhone 16が最安値！AmazonブラックフライデーでiPhone各モデルがセール中
- 【目玉商品一覧】Amazonブラックフライデーのオススメは？激推しアイテムまとめ
- Amazonブラックフライデーのおすすめ商品
- Amazonブラックフライデーは日用品もお買い得！セールで安くなるものは？まとめ買いできる消耗品は？
- Amazonブラックフライデーは何が安い？セールのマストバイアイテムまとめ
- 【カテゴリ別】Amazonブラックフライデーお買い得アイテム総まとめ
- Apple製品がAmazonブラックフライデー先行セールから割引！割引対象商品は？
サブスクのキャンペーン情報
- Audibleが3カ月99円に大幅割引！Kindle本300円クーポンも配布｜Amazonブラックフライデー限定
- Kindle Unlimitedが3カ月99円で利用可能に！12月1日までのAmazonブラックフライデー限定セールの詳細・対象者・登録方法
- Amazon Music Unlimitedが3カ月間無料！0円で音楽聴き放題になる期間限定キャンペーン｜申し込みはいつまで？対象者・特典・登録方法まとめ
- Kindle本が最大70%オフ！Amazonブラックフライデーで本と電子書籍がお買い得に
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。