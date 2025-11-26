チョコレート効果が37％OFF、い・ろ・は・すは1本換算64円！Amazonブラックフライデーは“まとめ買い”が熱い！生活必需品・飲食品などおすすめ商品

12月1日(月)まで実施されるAmazonブラックフライデー2025では、食品や飲料品などのまとめ買いがお得になる点も魅力の一つだ。

本記事では、まとめ買いにおすすめの商品を紹介する。

Amazonブラックフライデーでまとめ買いのチャンス！

2025年11月24日(月)午前0時から12月1日(月)23時59分まで実施されるAmazonブラックフライデーでは、多彩なジャンルの商品がセール販売されている。中でも食品や飲料品、洗剤、ペット用品など、消耗品をまとめ買いしておくことで日常の出費を抑えることが可能だ。

そういった日用品類は購入数量が制限されていることもほぼなく、出品数や値引き率を鑑みても、一年のうちでも最もお得な買い溜め期間のひとつとなっている。

食料品

食品類では、保存が可能な缶詰食品や栄養補助食品などが人気に。注目のセール品では「チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kg」が37%オフで3,904円(税込)の大特価で販売されている。さらに、より備蓄に適した「カップヌードル レギュラー 日清食品 カップ麺 78g×20個」は38%オフの3,168円(税込)、「日清焼そばU.F.O. 日清食品 カップ麺 焼きそば 128g×12個」は42%オフの1,765円(税込)で販売中だ。

飲料品

飲料品では、「い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本 水 天然水」が25%オフで1,539円(税込)。一本当たりの価格に換算すると64円という衝撃価格となっている。さらに、「レッドブル エナジードリンク 250mlx24本」も30%の3,600円(税込)で販売中だ。

ペット用品

ペット用品では、「カルカン パウチ 1歳から 60g×36袋 お魚ミックス」が27%オフで2,681円(税込)、「Amazonベーシック ペットシーツ 薄型 レギュラー 1回使い捨て 無香料 ホワイト 300枚」が28%オフで2,280円(税込)とお買い得。人気の「Figaro(フィガロ) CIAOちゅ~る まぐろバラエティ 14g×75本」も11%オフで2,597円(税込)となっている。

洗剤・柔軟剤など

消費量の多い洗剤・柔軟剤類では、「NANOXone(ナノックスワン) プロ 詰替メガジャンボ1730g」が23%オフの1,238円(税込)、「アタックZERO パーフェクトスティック 76本入り」は21%オフで1,693円(税込)。売れ筋商品の「アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール たった一粒で楽スゴ まるごと洗浄消臭 詰め替え 100個」も24%オフの2,802円(税込)で販売中だ。

健康用品・サプリメントなど

サプリメント類では、「ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1㎏」が24%オフの4,066円(税込)。栄養補助のビタミン剤として人気の「【指定医薬部外品】 大正製薬 リポビタンDX 300錠(100日分)」は34%オフの3,363円(税込)と大幅値引き中だ。

その他生活必需品

その他、Amazonブラックフライデーではティッシュペーパーやトイレットペーパー、おむつなどもお買い得！中でも「アテント パンツM 夜1枚安心パンツ 14枚」は45%オフで1,499円(税込)、「【第2類医薬品】フェイタス5.0大判 20枚」は47%オフで1,399円(税込)、「エリエール 箱ティシュー 180組×30箱(5箱×6パック)」は27%オフで2,571円(税込)と高い割引率を誇っている。

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

