日本代表の北中米ワールドカップ(W杯)2026は、惜しくもラウンド32で終了した。

本記事では、今大会の日本代表メンバーが次回大会で何歳になるかを紹介する。

今回の日本代表は次回ワールドカップで何歳？

ワールドカップは次回、2030年にスペイン・ポルトガル・モロッコに加えてウルグアイ・アルゼンチン・パラグアイで1試合ずつが行われる形で開催。開幕日は現地時間2030年6月13日予定となっている。

現地時間2026年6月11日から始まったワールドカップ2026に参加した日本人選手の、ワールドカップ2030時点での年齢は以下の通り。なお、年齢は開幕日で揃えている。

背番号(2026年大会) ポジション 選手名 生年月日 開幕時点の年齢 所属クラブ 2026年大会

2026/6/11時点 2030年大会

2030/6/13時点 23 GK 早川友基 1999年3月3日 27歳 31歳 鹿島アントラーズ 12 GK 大迫敬介 1999年7月28日 26歳 30歳 サンフレッチェ広島 1 GK 鈴木彩艶 2002年8月21日 23歳 27歳 パルマ・カルチョ 5 DF 長友佑都 1986年9月12日 39歳 43歳 FC東京 3 DF 谷口彰悟 1991年7月15日 34歳 38歳 シント＝トロイデンVV 4 DF 板倉滉 1997年1月27日 29歳 33歳 アヤックス 16 DF 渡辺剛 1997年2月5日 29歳 33歳 フェイエノールト 22 DF 冨安健洋 1998年11月5日 27歳 31歳 アヤックス 21 DF 伊藤洋輝 1999年5月12日 27歳 31歳 バイエルン・ミュンヘン 20 DF 瀬古歩夢 2000年6月7日 26歳 30歳 ル・アーブル 2 DF 菅原由勢 2000年6月28日 25歳 29歳 ヴェルダー・ブレーメン 25 DF 鈴木淳之介 2003年7月12日 22歳 26歳 FCコペンハーゲン 14 MF/FW 伊東純也 1993年3月9日 33歳 37歳 ゲンク 15 MF/FW 鎌田大地 1996年8月5日 29歳 33歳 クリスタル・パレス 19 MF/FW 小川航基 1997年8月8日 28歳 32歳 NECナイメヘン 11 MF/FW 前田大然 1997年10月20日 28歳 32歳 セルティック 10 MF/FW 堂安律 1998年6月16日 27歳 31歳 フランクフルト 18 MF/FW 上田綺世 1998年8月28日 27歳 31歳 フェイエノールト 7 MF/FW 田中碧 1998年9月10日 27歳 31歳 リーズ・ユナイテッド 13 MF/FW 中村敬斗 2000年7月28日 25歳 29歳 スタッド・ランス 24 MF/FW 佐野海舟 2000年12月30日 25歳 29歳 マインツ 8 MF/FW 久保建英 2001年6月4日 25歳 29歳 レアル・ソシエダ 17 MF/FW 鈴木唯人 2001年10月25日 24歳 28歳 フライブルク 26 MF/FW 塩貝健人 2005年3月26日 21歳 25歳 ヴォルフスブルク 9 MF/FW 後藤啓介 2005年6月3日 21歳 25歳 シント＝トロイデンVV 6 MF/FW 町野修斗 1999年9月30日 26歳 30歳 ボルシアMG

※所属クラブは2026年5月15日時点。

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