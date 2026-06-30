日本代表の北中米ワールドカップ(W杯)2026は、惜しくもラウンド32で終了した。
本記事では、今大会の日本代表メンバーが次回大会で何歳になるかを紹介する。
今回の日本代表は次回ワールドカップで何歳？
ワールドカップは次回、2030年にスペイン・ポルトガル・モロッコに加えてウルグアイ・アルゼンチン・パラグアイで1試合ずつが行われる形で開催。開幕日は現地時間2030年6月13日予定となっている。
現地時間2026年6月11日から始まったワールドカップ2026に参加した日本人選手の、ワールドカップ2030時点での年齢は以下の通り。なお、年齢は開幕日で揃えている。
|背番号(2026年大会)
|ポジション
|選手名
|生年月日
|開幕時点の年齢
|所属クラブ
|2026年大会
2026/6/11時点
|2030年大会
2030/6/13時点
|23
|GK
|早川友基
|1999年3月3日
|27歳
|31歳
|鹿島アントラーズ
|12
|GK
|大迫敬介
|1999年7月28日
|26歳
|30歳
|サンフレッチェ広島
|1
|GK
|鈴木彩艶
|2002年8月21日
|23歳
|27歳
|パルマ・カルチョ
|5
|DF
|長友佑都
|1986年9月12日
|39歳
|43歳
|FC東京
|3
|DF
|谷口彰悟
|1991年7月15日
|34歳
|38歳
|シント＝トロイデンVV
|4
|DF
|板倉滉
|1997年1月27日
|29歳
|33歳
|アヤックス
|16
|DF
|渡辺剛
|1997年2月5日
|29歳
|33歳
|フェイエノールト
|22
|DF
|冨安健洋
|1998年11月5日
|27歳
|31歳
|アヤックス
|21
|DF
|伊藤洋輝
|1999年5月12日
|27歳
|31歳
|バイエルン・ミュンヘン
|20
|DF
|瀬古歩夢
|2000年6月7日
|26歳
|30歳
|ル・アーブル
|2
|DF
|菅原由勢
|2000年6月28日
|25歳
|29歳
|ヴェルダー・ブレーメン
|25
|DF
|鈴木淳之介
|2003年7月12日
|22歳
|26歳
|FCコペンハーゲン
|14
|MF/FW
|伊東純也
|1993年3月9日
|33歳
|37歳
|ゲンク
|15
|MF/FW
|鎌田大地
|1996年8月5日
|29歳
|33歳
|クリスタル・パレス
|19
|MF/FW
|小川航基
|1997年8月8日
|28歳
|32歳
|NECナイメヘン
|11
|MF/FW
|前田大然
|1997年10月20日
|28歳
|32歳
|セルティック
|10
|MF/FW
|堂安律
|1998年6月16日
|27歳
|31歳
|フランクフルト
|18
|MF/FW
|上田綺世
|1998年8月28日
|27歳
|31歳
|フェイエノールト
|7
|MF/FW
|田中碧
|1998年9月10日
|27歳
|31歳
|リーズ・ユナイテッド
|13
|MF/FW
|中村敬斗
|2000年7月28日
|25歳
|29歳
|スタッド・ランス
|24
|MF/FW
|佐野海舟
|2000年12月30日
|25歳
|29歳
|マインツ
|8
|MF/FW
|久保建英
|2001年6月4日
|25歳
|29歳
|レアル・ソシエダ
|17
|MF/FW
|鈴木唯人
|2001年10月25日
|24歳
|28歳
|フライブルク
|26
|MF/FW
|塩貝健人
|2005年3月26日
|21歳
|25歳
|ヴォルフスブルク
|9
|MF/FW
|後藤啓介
|2005年6月3日
|21歳
|25歳
|シント＝トロイデンVV
|6
|MF/FW
|町野修斗
|1999年9月30日
|26歳
|30歳
|ボルシアMG
※所属クラブは2026年5月15日時点。
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