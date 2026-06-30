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Tsutomu Maeda

サッカー日本代表 今回のメンバーは次のワールドカップで何歳になる？

ワールドカップ
日本

サッカー日本代表で北中米ワールドカップ(W杯)2026に出場した選手は次回大会で何歳になる？伊東純也や前田大然、久保建英は？

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本記事では、今大会の日本代表メンバーが次回大会で何歳になるかを紹介する。

今回の日本代表は次回ワールドカップで何歳？

ワールドカップは次回、2030年にスペイン・ポルトガル・モロッコに加えてウルグアイ・アルゼンチン・パラグアイで1試合ずつが行われる形で開催。開幕日は現地時間2030年6月13日予定となっている。

現地時間2026年6月11日から始まったワールドカップ2026に参加した日本人選手の、ワールドカップ2030時点での年齢は以下の通り。なお、年齢は開幕日で揃えている。

背番号(2026年大会)ポジション選手名生年月日開幕時点の年齢所属クラブ
2026年大会
2026/6/11時点		2030年大会
2030/6/13時点
23GK早川友基1999年3月3日27歳31歳鹿島アントラーズ
12GK大迫敬介1999年7月28日26歳30歳サンフレッチェ広島
1GK鈴木彩艶2002年8月21日23歳27歳パルマ・カルチョ
5DF長友佑都1986年9月12日39歳43歳FC東京
3DF谷口彰悟1991年7月15日34歳38歳シント＝トロイデンVV
4DF板倉滉1997年1月27日29歳33歳アヤックス
16DF渡辺剛1997年2月5日29歳33歳フェイエノールト
22DF冨安健洋1998年11月5日27歳31歳アヤックス
21DF伊藤洋輝1999年5月12日27歳31歳バイエルン・ミュンヘン
20DF瀬古歩夢2000年6月7日26歳30歳ル・アーブル
2DF菅原由勢2000年6月28日25歳29歳ヴェルダー・ブレーメン
25DF鈴木淳之介2003年7月12日22歳26歳FCコペンハーゲン
14MF/FW伊東純也1993年3月9日33歳37歳ゲンク
15MF/FW鎌田大地1996年8月5日29歳33歳クリスタル・パレス
19MF/FW小川航基1997年8月8日28歳32歳NECナイメヘン
11MF/FW前田大然1997年10月20日28歳32歳セルティック
10MF/FW堂安律1998年6月16日27歳31歳フランクフルト
18MF/FW上田綺世1998年8月28日27歳31歳フェイエノールト
7MF/FW田中碧1998年9月10日27歳31歳リーズ・ユナイテッド
13MF/FW中村敬斗2000年7月28日25歳29歳スタッド・ランス
24MF/FW佐野海舟2000年12月30日25歳29歳マインツ
8MF/FW久保建英2001年6月4日25歳29歳レアル・ソシエダ
17MF/FW鈴木唯人2001年10月25日24歳28歳フライブルク
26MF/FW塩貝健人2005年3月26日21歳25歳ヴォルフスブルク
9MF/FW後藤啓介2005年6月3日21歳25歳シント＝トロイデンVV
6MF/FW町野修斗1999年9月30日26歳30歳ボルシアMG

※所属クラブは2026年5月15日時点。

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