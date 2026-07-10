スペインvsベルギーを無料で見る方法は？｜ワールドカップ準々決勝

2026年北中米ワールドカップ(W杯)準々決勝のスペイン代表vsベルギー代表が、7月11日(土)に行われる。

本記事では、スペインvsベルギーのお得な視聴方法、TVer無料配信の有無を紹介する。

スペインvsベルギーを無料で見る方法は？

日本時間2026年7月11日(土)午前4:00キックオフ予定のスペインvsベルギーは、『DAZN』でライブ＆見逃し配信される。また、地上波『フジテレビ』でも生中継。その他、『NHK』や『日本テレビ』などでの生放送は予定されていない。そのため、無料で見る場合はテレビでの視聴が唯一のパターンとなる。

試合の生中継は、ネット『DAZN』とフジテレビで実施。その他、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では録画放送を実施予定だ。

ラウンド：ワールドカップ2026・準々決勝

開始日時：2026年7月11日(土)午前4:00 (日本時間)

対戦カード：スペイン代表 vs ベルギー代表

テレビ放送：フジテレビ、NHK BSプレミアム4K（録）

ネット配信：DAZN

スペインvsベルギーをライブ配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

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DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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