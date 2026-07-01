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belgium senegal(C)Getty images
FIFAワールドカップ2026はDAZNで全試合ライブ配信！7/20まで視聴料割引キャンペーン実施中
Tsutomu Maeda

ベルギーvsセネガルの地上波テレビ放送は？試合中継はどこで見られる？

ワールドカップ
ベルギー
セネガル
ベルギー 対 セネガル

2026年北中米ワールドカップ(W杯)のラウンド32、ベルギー代表対セネガル代表の地上波テレビ放送はある？試合の中継・配信局はどこ？視聴方法を紹介。

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2026年北中米ワールドカップ(W杯)のラウンド32で、ベルギー代表とセネガル代表が対戦する。

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本記事では、ベルギーvsセネガルのテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。

ベルギーvsセネガルは何時から？試合日程・キックオフ時刻

FIFAワールドカップ・ラウンド32のベルギーvsセネガルは、日本時間2026年7月2日(木)午前5:00にキックオフを予定している。

ベルギーはグループGを1勝2分けの首位、セネガルはグループIを1勝2敗の3位で通過していた。

大会・ラウンド開始日時対戦カード会場
FIFAワールドカップ2026
ラウンド32		2026/7/2(木)
5:00		ベルギーvsセネガルシアトルスタジアム
(シアトル／アメリカ)

※すべて日本時間。

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ベルギーvsセネガルはどこで見られる？地上波テレビ放送は？

ベルギーvsセネガルは、テレビ放送が地上波『NHK総合』で生放送され、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』とネット『NHK ONE』でも同時中継。また、ネット『DAZN』でもライブ＆見逃し配信される。

その他、『日本テレビ』、『フジテレビ』、『TVer』での中継は予定されていない。

チャンネル形態実況・解説
DAZNネット解説：岩政大樹
実況：原大悟
NHK総合地上波現地解説：林陵平
現地実況：曽根優
スタジオ解説：チョン　テセ
スタジオアナウンサー：大村和輝、岩﨑果歩
NHK ONEネットNHK総合と同様
NHK BSプレミアム4K衛星放送NHK総合と同様

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FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

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FIFAワールドカップ2026｜最新情報

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【視聴方法】

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