2026年北中米ワールドカップ(W杯)のラウンド32で、ベルギー代表とセネガル代表が対戦する。

本記事では、ベルギーvsセネガルのテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。

ベルギーvsセネガルは何時から？試合日程・キックオフ時刻

FIFAワールドカップ・ラウンド32のベルギーvsセネガルは、日本時間2026年7月2日(木)午前5:00にキックオフを予定している。

ベルギーはグループGを1勝2分けの首位、セネガルはグループIを1勝2敗の3位で通過していた。

大会・ラウンド 開始日時 対戦カード 会場 FIFAワールドカップ2026

ラウンド32 2026/7/2(木)

5:00 ベルギーvsセネガル シアトルスタジアム

(シアトル／アメリカ)

※すべて日本時間。

ベルギーvsセネガルはどこで見られる？地上波テレビ放送は？

ベルギーvsセネガルは、テレビ放送が地上波『NHK総合』で生放送され、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』とネット『NHK ONE』でも同時中継。また、ネット『DAZN』でもライブ＆見逃し配信される。

その他、『日本テレビ』、『フジテレビ』、『TVer』での中継は予定されていない。

チャンネル 形態 実況・解説 DAZN ネット 解説：岩政大樹

実況：原大悟 NHK総合 地上波 現地解説：林陵平

現地実況：曽根優

スタジオ解説：チョン テセ

スタジオアナウンサー：大村和輝、岩﨑果歩 NHK ONE ネット NHK総合と同様 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 NHK総合と同様

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