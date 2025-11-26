このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
iPhone 16がセール対象に！Amazonブラックフライデー2025で安くなるモデルは？

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

2025年の「Amazonブラックフライデー」でiPhoneシリーズがセール対象に該当するか注目が集まっている。

本記事では、Amazonブラックフライデー2025でのお買い得なiPhone機種について紹介する。

Amazonブラックフライデー2025でiPhoneは安くなる？

Amazonブラックフライデー2025の先行セールでは、iPhoneシリーズも注目度の高いカテゴリーだ。今年は本セールの11月24日(月)からiPhone 16とiPhone 14が割引対象に例年、iPhoneは値下げ幅が大きくなりにくいカテゴリだが、ブラックフライデー期間中はポイントアップとセットで実質価格が動きやすい。最新世代の購入を検討している場合も、旧モデルの割引幅が大きくなるケースが多いため、ラインナップを事前に確認しておくことが重要だ。

2025年のブラックフライデーは、ポイントアップの最大還元率も高く、iPhoneのような高額商品ほど恩恵が大きい。プライム会員特典やAmazon Mastercardによる還元と組み合わせることで、実質価格が大きく下がる可能性があるため、本セール直前の在庫動向も含めて注意したい。

iPhoneの魅力は？

iPhoneの最大の魅力は、ハードとソフトの完成度の高さにある。同じApple製のチップやOSを前提に設計されているため、タッチ操作の滑らかさやアプリの起動スピード、ゲームや動画視聴時の安定感まで、一連の体験がストレスなくつながる。処理性能と省電力性のバランスが優れており、日常使いから写真・動画編集まで1台でこなせる汎用性の高さも強みだ。

カメラ性能の高さもiPhoneを選ぶ理由になっている。ナイトモードやポートレートモードをはじめとした撮影機能により、難しい設定をしなくてもSNSにそのまま投稿できるレベルの写真が撮れる。動画ではシネマティックモードや手ブレ補正が充実しており、旅行やライブの記録からVlog撮影まで幅広く対応できる。

また、Apple WatchやAirPods、iPad、Macとの連携もiPhoneならではの魅力だ。AirDropで写真や資料を一瞬で共有したり、iCloudでメモやカレンダーを自動同期したりと、複数デバイスをまたいで作業しても情報が途切れない。Apple Payや各種サブスクリプションサービスと組み合わせれば、キャッシュレス決済や音楽・動画視聴、クラウドストレージまでを1つのApple IDでまとめて管理できる。

長期的なソフトウェアアップデートも見逃せないポイントだ。iPhoneは発売から数年間にわたって最新のiOSアップデートが提供されるため、セキュリティ面の安心感が高く、新機能も継続的に受け取れる。中古市場でのリセールバリューも比較的高く、買い替えの際に下取りに出す前提で考えるとトータルコストを抑えやすいスマートフォンでもある。

iPhone一覧

1 amazon blackfriday 2025 iphone 1125Apple iPhone 16 (256 GB) - ピンク SIMフリー 5G対応 12 amazon blackfriday aap;e 2025 1120iPhone 14 128GB ミッドナイト 1 amazon blackfriday iphone 20251120Apple iPhone Air 1TB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；クラウドホワイト
11 amazon blackfriday aap;e 2025 1120Apple iPhone 16 (256 GB) - ティール SIMフリー 5G対応 3 amazon blackfriday ipad 2025 1120Apple iPhone 16 (128 GB) - ブラック SIMフリー 5G対応 2 amazon blackfriday 2025 iphone 1125iPhone 15 256GB グリーン
8 amazon blackfriday ipad 2025 1120【整備済み品】 Apple iPhone 12 mini 128GB ブラック SIMフリー (整備済み品) 6 amazon blackfriday ipad 2025 1120【整備済み品】 Apple iPhone SE（第2世代） 64GB ホワイト SIMフリー (整備済み品) 7 amazon blackfriday ipad 2025 1120【整備済み品】 Apple iPhone 13 mini 128GB ミッドナイト SIMフリー (整備済み品)
5 amazon blackfriday ipad 2025 1120【整備済み品】 Apple iPhone 14 128GB スターライト SIMフリー 5G対応 (整備済み品) 9 amazon blackfriday ipad 2025 1120【整備済み品】 Apple iPhone 13 Pro 128GB グラファイト SIMフリー (整備済み品) 10 amazon blackfriday ipad 2025 1120【整備済み品】 Apple iPhone 14 Pro 128GB スペースブラック SIMフリー 5G対応 (整備済み品)
14 amazon blackfriday ipad 2025 1120【整備済み品】 Apple iPhone 11 64GB ホワイト SIMフリー (整備済み品) 12 amazon blackfriday ipad 2025 1120【整備済み品】 Apple iPhone 14 Plus 256GB ミッドナイト SIMフリー 5G対応 (整備済み品) 13 amazon blackfriday ipad 2025 1120【整備済み品】 Apple iPhone 12 Pro 256GB グラファイト SIMフリー (整備済み品)
11 amazon blackfriday ipad 2025 1120【整備済み品】 Apple iPhone 11 128GB ブラック SIMフリー (整備済み品) 15 amazon blackfriday ipad 2025 1120【整備済み品】 Apple iPhone 12 Pro Max 256GB パシフィックブルー SIMフリー (整備済み品) 16 amazon blackfriday ipad 2025 1120【整備済み品】Apple iPhone X 64GB シルバー SIMフリー

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

amazon black friday 2025 daily pickup productsAmazon

Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。

