FIFAワールドカップ2026・グループJ第3節で、アルジェリア代表とオーストリア代表が対戦する。

本記事では、アルジェリアvsオーストリアの試合日程・テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

アルジェリアvsオーストリアは日本時間の何時から？

FIFAワールドカップ2026・グループJ第3節のアルジェリア代表vsオーストリア代表は、日本時間2026年6月28日(日)午前11時にキックオフを迎える。

試合会場は、アメリカ・ミズーリ州のカンザスシティ・スタジアムで開催される。

項目 内容 対戦カード アルジェリア代表vsオーストリア代表 開催日 2026年6月28日(日) キックオフ(日本時間) 11:00 会場 カンザスシティ・スタジアム 開催地 アメリカ・ミズーリ州

アルジェリアvsオーストリアは地上波中継なし！どこで見られる？

FIFAワールドカップ2026・グループL第3節のアルジェリア代表vsオーストリア代表は、『DAZN』で独占ライブ配信される。リアルタイムで観戦できるのはネット配信のみとなる。

DAZNでは安永聡太郎氏が解説、永田実氏が実況を担当する。試合終了後には見逃し配信も予定されているため、万が一ライブ視聴できない場合でも、後からフルマッチを楽しめる。

一方、地上波での生中継は予定されていない。

放送・配信サービス 放送・配信内容 開始時間 実況・解説 DAZN 独占ライブ配信・見逃し配信 6月28日(日)11:00 解説：安永聡太郎

実況：永田実 NHK BSプレミアム4K 録画放送 6月29日(月)1:30 未発表 地上波 放送予定なし － －

アルジェリアvsオーストリアを独占ライブ配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

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DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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