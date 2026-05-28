Wuerzburger Kickers Panoramica

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Saudi U-15 Premier League crestSaudi U-15 Premier League

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
14Al Batin U15 crestAl Batin U153479183755-1830
S
V
S
S
S
15Ohod U15 crestOhod U153479182564-3930
D
S
V
D
S
16Al Khaleej U15 crestAl Khaleej U153467212267-4525
V
S
S
S
D
17Al Fayha U15 crestAl Fayha U153455242395-7220
S
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18Al Tai U15 crestAl Tai U1534362524100-7615
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