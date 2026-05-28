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Wuerzburger Kickers Panoramica
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Classifiche
Altro
Saudi U-15 Premier League
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|14
|Al Batin U15
|34
|7
|9
|18
|37
|55
|-18
|30
|15
|Ohod U15
|34
|7
|9
|18
|25
|64
|-39
|30
|16
|Al Khaleej U15
|34
|6
|7
|21
|22
|67
|-45
|25
|17
|Al Fayha U15
|34
|5
|5
|24
|23
|95
|-72
|20
|18
|Al Tai U15
|34
|3
|6
|25
|24
|100
|-76
|15