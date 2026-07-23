بعد دعمه لإتمام صفقة محمد صلاح.. عضو مجلس بشكتاش يفاجئ الجماهير بقرار صادم

أعلن نادي بشكتاش التركي بشكل رسمي عن تقديم أحمد شاغلار، عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم استقالته من منصبه، وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على جماهير النادي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن كان شاغلار أحد أكثر الداعمين والمتحمسين لإتمام صفقة التعاقد مع محمد صلاح، حيث نشر في الأيام الماضية عدة تدوينات وتصريحات توحي بقرب التوصل إلى اتفاق نهائي مع "الملك المصري".

وعلى الرغم من نفي النادي في بيان رسمي سابق لبعض التقارير التي تحدثت عن ميركاتو الفريق، إلا أن رحيل شاغلار أعاد الجدل حول مدى جدية التحركات لضم صلاح، خصوصًا أن العضو المستقيل كان يوصف بأنه "مهندس" التواصل الأولي في هذه العملية المعقدة.