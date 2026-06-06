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Waldhof Mannheim Panoramica
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Classifiche
Altro
Liga III
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|8
|Monaco TSV 1860
|38
|15
|11
|12
|54
|53
|1
|56
|9
|Wehen Wiesbaden
|38
|15
|8
|15
|54
|52
|2
|53
|10
|Waldhof Mannheim
|38
|15
|7
|16
|59
|72
|-13
|52
|11
|Viktoria Koeln 1904
|38
|15
|6
|17
|51
|53
|-2
|51
|12
|Ingolstadt
|38
|13
|10
|15
|65
|56
|9
|49