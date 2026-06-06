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Waldhof Mannheim

Waldhof Mannheim Panoramica

Pafos FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7

Chelsea legend presents gifts to defender and legendary staff member

Former Chelsea favourite David Luiz made an emotional return to Stamford Bridge on Wednesday night, despite injury ruling him out of the Champions League clash. The Brazilian star used the trip to reconnect with old friends, handing over touching gifts to a current Blues defender and a legendary staff member who served the club for nearly 56 years before retiring in 2024.

ChelseaD. Luiz
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Pafos manager bizarrely quizzed on Beckham’s public row with son Brooklyn

Pafos manager Albert Celades was left baffled during his post-match press conference at Stamford Bridge after being asked to comment on the ongoing family feud involving his former team-mate David Beckham. Following his side's narrow 1-0 Champions League defeat to Chelsea, the Spaniard was blindsided by a question regarding the "saga" between the Manchester United legend and his son, Brooklyn.

ChelseaChampions League
Cole Palmer Liam Rosenior

'It's tiny!' - Rosenior explains Palmer's UCL absence

Cole Palmer has been left out of the Chelsea squad to face Pafos in the Champions League on Wednesday night, with head coach Liam Rosenior explaining why the Blues will have to cope without their talisman at Stamford Bridge. The Blues come into the match in 14th place in the standings but know that a victory will see them firmly in the battle to finish in the top eight.

C. PalmerChelsea
CORRECTION / FBL-ENG-PR-FULHAM-CHELSEA

Rosenior reveals latest illness victim as 'bad' virus hits Chelsea

Liam Rosenior has confirmed that the virus sweeping through the Chelsea squad has claimed yet another victim. The Blues have seen several players ruled out due to illness over the last week and it continues to be an issue for the new Chelsea head coach as he prepares to take charge of his team in the Champions League for the first time on Wednesday night at Stamford Bridge.

L. RoseniorChelsea
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Classifiche

Liga III crestLiga III

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
8Monaco TSV 1860 crestMonaco TSV 1860381511125453156
S
S
D
V
D
9Wehen Wiesbaden crestWehen Wiesbaden38158155452253
V
S
S
D
D
10Waldhof Mannheim crestWaldhof Mannheim38157165972-1352
S
V
S
D
D
11Viktoria Koeln 1904 crestViktoria Koeln 190438156175153-251
D
S
V
S
S
12Ingolstadt crestIngolstadt381310156556949
V
V
S
V
S
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