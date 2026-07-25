طلب هذا الأمر من اللاعب .. رئيس بشكتاش يصدم الجمهور بخصوص صفقة محمد صلاح

وتحدث رئيس العملاق التركي مع الصحفي مورات أوزين وقال: "نحن نتحدث مع اللاعب ومحيطه كما يعرف العامة، وذلك من أجل تغطية كل تفاصيل الاتفاق".

وأكمل: "قمنا مؤخرًا بتقديم عرضنا الرسمي لجانب اللاعب، وطلبنا منه الرد في وقت قصير، وذلك بعد أن قمنا بتجهيز عرض يغطي كل الزوايا المطلوبة".

وختم: "جهودنا تمضي بأقصى سرعة، هذا هو الجديد ومنذ بداية المفاوضات ونحن نحاول تلبية كل المطالب بما يحافظ على مصالح بشكتاش، والآن دور اللاعب للرد".







