كشف رئيس بشكتاش سردار أدالي في تصريحات إعلامية عن آخر مستجدات صفقة انتقال محمد صلاح إلى النادي التركي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
طلب هذا الأمر من اللاعب .. رئيس بشكتاش يصدم الجمهور بخصوص صفقة محمد صلاح
ماذا قال الرئيس؟
وتحدث رئيس العملاق التركي مع الصحفي مورات أوزين وقال: "نحن نتحدث مع اللاعب ومحيطه كما يعرف العامة، وذلك من أجل تغطية كل تفاصيل الاتفاق".
وأكمل: "قمنا مؤخرًا بتقديم عرضنا الرسمي لجانب اللاعب، وطلبنا منه الرد في وقت قصير، وذلك بعد أن قمنا بتجهيز عرض يغطي كل الزوايا المطلوبة".
وختم: "جهودنا تمضي بأقصى سرعة، هذا هو الجديد ومنذ بداية المفاوضات ونحن نحاول تلبية كل المطالب بما يحافظ على مصالح بشكتاش، والآن دور اللاعب للرد".
تطورات الصفقة
ذكرت "فاناتيك" صباح الجمعة أن وكيل صلاح رامي عباس قد وافق على تقليص مطالبه المادية الخاصة بالصفقة، والتي كانت بحسب التقارير 35٪ كعمولة من قيمة الصفقة.
وأوضح التقرير أن عقب إزالة العقبة الأساسية المتعلقة بمطالب عباس، أصبح بشكتاش جاهزًا لإتمام التعاقد مع النجم المصري، ودخل في مرحلة تجهيز العقد الورقي، وتوضيح مطلب الوكيل فيما يخص العمولة.
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عقبة رامي عباس وصراع العمولات المالية
رغم التفاؤل السياسي والفني، لا تزال الأمور المادية تشكل حجر عثرة في طريق "الفرعون"، حيث اصطدمت إدارة بشكتاش بشروط وكيل أعماله رامي عباس.
ووفقًا لمصادر مقربة من النادي، فإن بشكتاش يحاول جلب شركة راعية للتكفل بصفقة صلاح بالكامل لتفادي الأزمات المالية.
ومع ذلك، يصر رامي عباس على تقاضي عمولة مرتفعة وصلت حسب بعض التسريبات إلى 35% من قيمة الصفقة، وهو ما رفضه رئيس النادي سردال عدلي جملة وتفصيلاً، معتبراً أن هذه الأرقام مبالغ فيها ولا تتناسب مع ميزانية النادي الحالية. المفاوضات دخلت في مرحلة شد وجذب، حيث وجهت الإدارة دعوة رسمية لرامي عباس للحضور إلى إسطنبول وعقد جلسة "وجهاً لوجه" لمحاولة تخفيض هذه المطالب، ويدرك بشكتاش أن التأخير ليس في مصلحته، خاصة مع ظهور أنباء عن محاولات من الغريم التقليدي جلطة سراي للدخول في الخط، رغم نفي مصادر من الأخير لجدية هذا الاهتمام حتى الآن.
بشكتاش يفوز أوروبيًا
وفي سياق آخر، حقق بشكتاش انتصارًا مهمًا بالدور التمهيدي الثاني للدوري الأوروبي على ضيفه ميتيلاند الدنماركي بهدف نظيف رغم لعب الأخير منذ الدقيقة السادسة عشر بعشرة لاعبين إثر تعرض أحد لاعبيه للطرد.
ويعول بشكتاش على حسم عبوره للدور الثالث التمهيدي والأخير الخميس المقبل في لقاء العودة بالدنمارك، وتأمين مشاركته بصفة رسمية بالمسابقة القارية لإقناع صلاح بالتواجد مع الفريق الموسم القادم.
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