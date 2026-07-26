Palpite Grêmio x Fluminense

Veja os palpites para a partida entre Grêmio x Fluminense, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (26), às 18h30.

Palpites para Grêmio x Fluminense

Brazino777: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 466/2025

Veja o ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil.

Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.

Nossa análise: Momentos das equipes

Poderia ter sido muito pior — esse foi o sentimento do Grêmio na derrota para o Bolívar por 3-2 em um jogo no qual o Tricolor Gaúcho foi completamente bombardeado, contando com a pontaria ruim da equipe boliviana e as intervenções decisivas de Weverton.

Classificado às oitavas de final da Copa Libertadores da América, justamente por conta de um deslize do Bolívar, adversário do Grêmio, o Flu não entrou em campo no meio de semana.

A última aparição do Tricolor das Laranjeiras veio pelo Brasileirão, empatando fora de casa com o Bragantino em confronto direto na briga dentro do G6.

Prováveis escalações de Grêmio e Fluminense

Grêmio: Weverton, Pavón, L. Eduardo, W. Leonardo, P. Gabriel, Pérez, Dodi, Tetê, Villasanti, Enamorado e C. Vinícius;

Fluminense: Fábio, Guga, Jemmes, J. Millán, Renê, Martinelli, Hércules, Serna, Savarino, Acosta e J. Kennedy.

Desgaste gremista é um fator importante

A diferença no nível de descanso entre essas equipes é grande demais para não ter um impacto no confronto deste domingo (26). Enquanto o Flu teve mais de uma semana para se preparar para esse jogo, o Grêmio foi com o que tinha de melhor à disposição para um desgastante embate diante do Bolívar em La Paz.

O retrospecto do Tricolor Gaúcho, rotineiramente sofrendo múltiplos gols, evidencia que os problemas apresentados contra o Bolívar foram além da capacidade da equipe brasileira de lidar com os desafios da altitude. O Tricolor Gaúcho sofreu dois ou mais gols em cinco partidas consecutivas.

Palpite 1 Grêmio x Fluminense: (Empate anula a aposta) Fluminense com odds de 1.83 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Grêmio x Fluminense nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025, Betano: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 246/2025, Superbet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.090/2024, Sportingbet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 247/2025, VBet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 254/2025, BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Reforço no ataque para o Tricolor Gaúcho

Embora o ataque gremista tenha conseguido aparecer de maneira competitiva para manter o time no duelo contra o Bolívar — marcando duas vezes na derrota por 3-2 —, o retorno de Carlos Vinícius, que não atuou neste último jogo, cumprindo suspensão, oferece um grande reforço para a equipe de Luis Castro diante do Fluminense.

Titular em 18 dos 19 jogos do Grêmio no Campeonato Brasileiro, Carlos Vinícius é responsável por quase metade dos gols de sua equipe na competição, marcando 10 dos 21 gols gremistas. Por sua vez, o Fluminense está acostumado a ser vazado em vitórias, sofrendo um gol em cada um dos últimos quatro triunfos.

Palpite 2 Grêmio x Fluminense: Sim para ambas as equipes marcar com odds de 1.70 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Expectativa de muitos gols em Porto Alegre

O número maior de chances para os dois lados em uma partida na altitude simplesmente ampliou o que já era uma tendência do Grêmio em partidas recentes. O Bolívar está longe de ser o primeiro time a penetrar a defesa gremista com certa facilidade.

Enquanto o Grêmio tem em Carlos Vinícius a sua figura goleadora, o Fluminense também tem um artilheiro com bons números nesta edição do Brasileirão, liderando esse que é o quarto melhor ataque da competição. John Kennedy participou diretamente de 10 gols em 18 aparições no Brasileirão, marcando nove e dando uma assistência.

Palpite 3 Grêmio x Fluminense: Mais de 2.5 gols com odds de 1.86 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.