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زهيرة عادل

دليل النجاة من "اكتئاب ما بعد كأس العالم" .. فرصة لعشاق محمد صلاح، رحلة ليونيل ميسي مستمرة وبطولة كبرى على وشك الانطلاق

فقرات ومقالات
كأس العالم
محمد صلاح
ليونيل ميسي
جوزيه مورينيو
ريال مدريد
بيشكتاش
إنتر ميامي
باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا
باريس سان جيرمان
أستون فيلا
السوبر الأوروبي
آرسنال
الاتحاد
الجزيرة
التصفيات التأهيلية
دوري السوبر التركي
الدوري الأمريكي

الإجابة على السؤال الأبرز حاليًا..

"ماذا نحن بفاعلين؟!" .. أكثر سؤال يتردد حاليًا بين جمهور كرة القدم بعد نهاية كأس العالم 2026، فالجرعة المكثفة من أحداث المونديال، تركت فراغًا كبيرًا خلفها، خاصةً وأن أمامنا شهر تقريبًا على انطلاق أقرب دوري محلي.

فئة رفعت شعار "اكتئاب ما بعد المونديال"، بالتأكيد المقصود ليس الاكتئاب المرضي، بل الإحساس العابر الذي يشعر به البعض في ظل سيطرة الفراغ بعد مرحلة مليئة بالأحداث .. وأي مرحلة لعاشق المستديرة أهم من كأس العالم؟!

لكن نحن وعبر هذه السطور جئنا لنقول لتلك الفئة "وداعًا لاكتئاب ما بعد كأس العالم!"، فهناك قائمة من الأحداث الرياضية يمكنكم الانشغال بها لحين انطلاق الدوريات الأوروبية، حيث ستكون البداية مع الدوري الإسباني في يوم 15 أغسطس، لكن قبلها كذلك ستبدأ إثارة دوري روشن السعودي في 13 من أغسطس المقبل.

فماذا يمكنك أن تفعل لحين حلول يوم 13 أغسطس؟، دعني أخبرك في السطور التالية بمجموعة من الأحداث الرياضية نحن على موعد معها في الأيام القليلة المقبلة..


  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-ATLETICOAFP

    وديات الأندية .. كأس الإمارات

    تلك الفترة هي فترة خوض الأندية عدة مباريات ودية قبل انطلاق الموسم الجديد (2026-27)، لكن هناك بطولة خاصة ينظمها آرسنال كل عام، ربما تكون جديرة بالمتابعة، كونه بطل الدوري الإنجليزي هذه المرة..

    في التاسع من أغسطس المقبل، يلتقي آرسنال بضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، ضمن كأس الإمارات الودي 2026.


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  • Mohamed SalahGetty Images

    التصفيات الأوروبية .. فرصة من أجل محمد صلاح

    أعلم أنك ربما غير مهتم بالتصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، في ظل عدم قوة الفرق المشاركة في تلك المرحلة من البطولتين.

    لكن الوضع في 2026 مختلف بعض الشيء، وربما عليك أن تتابع تصفيات الدوري الأوربي إن كنت من عشاق النجم المصري محمد صلاح..

    بشكتاش؛ الفريق الذي على وشك التعاقد مع الفرعون المصري في الصيف الجاري، ينافس في تصفيات الدوري الأوروبي، وسيخوض مباراة غدًا الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، أمام ميتيلاند الدنماركي، ضمن ذهاب المرحلة الثانية.

    فرصة جيدة للتعرف على الفريق التركي والتشكيلة التي قد يزاملها مو في الموسم المقبل (2026-27).


  • paris⒞Getty Images

    كأس السوبر الأوروبي

    استمرارًا مع الحديث عن الكرة الأوروبية، فأول مباراة "كبرى" رسمية بها ستكون في 12 من أغسطس المقبل، حيث كأس السوبر.

    السوبر الأوروبي هذا العام سيجمع بين باريس سان جيرمان؛ بطل دوري الأبطال، وأستون فيلا؛ بطل الدوري الأوروبي.


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  • FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport

    ليونيل ميسي .. رحلة إنتر ميامي مستمرة

    إن كنت تريد أن تعرف كيف سيعود ليونيل ميسي للملاعب بعد خسارة كأس العالم 2026؟ .. فالدوري الأمريكي مسيرته مستمرة!

    إنتر ميامي على موعد مع مواجهة شيكاغو في الساعات الأولى من صباح غدٍ الخميس – بتوقيت مكة المكرمة – ثم سيلتقي بمونتريال في 26 من يوليو، فكولومبوس في الثاني من أغسطس المقبل.

    إنتر ميامي لم يكشف عن موعد رسمي لعودة النجم الأرجنتيني للمشاركة في مبارياته، لكن ليو رفض العودة للأرجنتين وفضل البقاء في الولايات المتحدة الأمريكية بعد خسارة النهائي أمام إسبانيا (1-0)، لذا بعض التقارير الصحفية تزعم أن عودته للمباريات لن تتأخر عن بداية أغسطس.

  • Muhannad Shanqeeti Abdulrahman Al Oboud IttihadGetty

    تصفيات النخبة الآسيوية .. الاتحاد والجزيرة

    على الصعيد الآسيوي، هناك التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27، حيث يشارك الثلاثي العربي الاتحاد السعودي، الجزيرة الإماراتي والحسين الأردني..

    الثنائي السعودي والإماراتي من المقرر أن يلتقيا، فيما يواجه الأردني باختاكور الأوزبكي، في 11 من أغسطس المقبل.


  • بطولة كبرى على وشك الانطلاق.. كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026

    بالانتقال للحديث عن الكرة النسائية، فهو الوسط الوحيد في كرة القدم الذي يشهد إقامة بطولة مجمعة كبرى خلال هذه الفترة..

    البطولة الأفريقية للسيدات من المقرر أن تقام خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 16 أغسطس المقبل.

    وتشهد مشاركة الثلاثي العربي المغرب "منظم البطولة"، مصر والجزائر.


  • mourinhoGetty Images

    لعشاق الأفلام .. وثائقي جوزيه مورينيو

    قبل أن نغلق صفحة كرة القدم وننتقل للرياضات الأخرى، لنختم هذا الفصل بفيلم لأحد أساطير التدريب في كرة القدم؛ البرتغالي جوزيه مورينيو..

    الفيلم الوثائقي لـ"سبيشل وان" من المقرر أن يُعرض على شبكة "نتفلكس" في 11 من أغسطس الجاري، على أن يكون من ثلاثة أجزاء؛ تشمل حياته الخاصة ومسيرته مع كرة القدم.


  • التنس .. بطولات الماسترز للرجال

    إن كنت من عشاق التنس، فيتزامن التوقف الحالي في كرة القدم مع إقامة بطولات الماسترز للرجال..

    في الفترة من 2 إلى 13 أغسطس، تقام بطولة كندا للماسترز.

    ومن 13 إلى 23 من أغسطس، تقام سينسيناتي للماسترز.


  • فورمولا 1

    أما في سباقات السرعة، فنحن على موعد مع "جائزة المجر الكبرى"، حيث يقام السباق على خمسة مراحل بين ثلاث تجارب حرة والتصفيات والسباق النهائي، خلال الفترة من 24 إلى 26 من يوليو الجاري.


  • ألعاب القوى .. بطولة أوروبا

    الختام مع محبي ألعاب القوى، حيث تقام بطولة أوروبا لألعاب القوى في مدينة برمنجهام، خلال الفترة من 10 إلى 16 أغسطس المقبل.


السوبر الأوروبي
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
بي إس جي
أستون فيلا crest
أستون فيلا
أستون فيلا