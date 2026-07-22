دليل النجاة من "اكتئاب ما بعد كأس العالم" .. فرصة لعشاق محمد صلاح، رحلة ليونيل ميسي مستمرة وبطولة كبرى على وشك الانطلاق

"ماذا نحن بفاعلين؟!" .. أكثر سؤال يتردد حاليًا بين جمهور كرة القدم بعد نهاية كأس العالم 2026، فالجرعة المكثفة من أحداث المونديال، تركت فراغًا كبيرًا خلفها، خاصةً وأن أمامنا شهر تقريبًا على انطلاق أقرب دوري محلي.

فئة رفعت شعار "اكتئاب ما بعد المونديال"، بالتأكيد المقصود ليس الاكتئاب المرضي، بل الإحساس العابر الذي يشعر به البعض في ظل سيطرة الفراغ بعد مرحلة مليئة بالأحداث .. وأي مرحلة لعاشق المستديرة أهم من كأس العالم؟!

لكن نحن وعبر هذه السطور جئنا لنقول لتلك الفئة "وداعًا لاكتئاب ما بعد كأس العالم!"، فهناك قائمة من الأحداث الرياضية يمكنكم الانشغال بها لحين انطلاق الدوريات الأوروبية، حيث ستكون البداية مع الدوري الإسباني في يوم 15 أغسطس، لكن قبلها كذلك ستبدأ إثارة دوري روشن السعودي في 13 من أغسطس المقبل.

فماذا يمكنك أن تفعل لحين حلول يوم 13 أغسطس؟، دعني أخبرك في السطور التالية بمجموعة من الأحداث الرياضية نحن على موعد معها في الأيام القليلة المقبلة..



