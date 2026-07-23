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أحمد فرهود

فوز يشعل الضوء الأحمر: إلى بشكتاش.. محمد صلاح يراقبك فـ"احذر من الصدمة الأوروبية"!

فقرات ومقالات
محمد صلاح
بيشكتاش
أوركون كوكتشو
بيشكتاش ضد ميتييلاند
ميتييلاند
التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي

محمد صلاح هدف بشكتاش الأكبر في الصيف الحالي؛ وعليه الحذر جيدًا..

ربما يكون اسم العملاق التركي بشكتاش، من بين "الأكثر بحثًا عالميًا" عبر شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، في سوق الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك بسبب نجم واحد أكثر من غيره، وهو الفرعون المصري محمد صلاح.

صلاح البالغ من العمر 34 سنة، أعلن الرحيل عن نادي ليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ وذلك بعدما كتب تاريخًا "شخصيًا وجماعيًا" معه، على مدار 9 سنواتٍ كاملة.

لكن.. صلاح لم يُحدد وجهته القادمة، أثناء إعلانه الرحيل عن ليفربول بشكلٍ رسمي؛ إلا أن الأخبار تزايدت في الأيام القليلة الماضية، بشأن اقترابه من الانضمام إلى فريق بشكتاش الأول لكرة القدم.

ووفقًا للمصادر العالمية الموثوقة؛ كثف بشكتاش من اتصالاته مع الفرعون المصري ووكيله، لحسم الصفقة في أسرع وقتٍ ممكن.

ووسط التفاوض مع صلاح؛ خاض بشكتاش أولى مبارياته الرسمية في الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا خلال السطور القادمة..

  • Orkun KökçüGetty

    بشكتاش.. انتصار "متواضع" رغم نقص الخصم

    فريق بشكتاش الأول لكرة القدم أنهى الموسم الماضي 2025-2026، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب الدوري التركي؛ وهو ما قاده لخوض "التصفيات" المؤهلة إلى مسابقة الدوري الأوروبي، للعام الرياضي الحالي.

    وأساسًا.. لكي يصعد بشكتاش، إلى مرحلة الدوري من مسابقة الدوري الأوروبي 2026-2027؛ عليه أن يتخطى 3 مراحل في التصفيات، على النحو التالي:

    * 1/ الدور التمهيدي الثاني.

    * 2/ الدور التمهيدي الثالث.

    * 3/ الملحق المؤهل لمرحلة الدوري.

    ومساء يوم 23 يوليو 2026؛ خاض العملاق التركي مواجهة ضد نادي ميتييلاند الدنماركي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

    المباراة أُقيمت على أرضية ملعب بشكتاش؛ مع لعب الخصم ناقصًا منذ الدقيقة 16، عقب "طرد" نجمه فريداي إيتيم.

    ورغم ذلك؛ لم يستغل فريق بشكتاش الأول لكرة القدم الفرصة بأفضل طريقة ممكنة، مكتفيًا بالانتصار (1-0) فقط.

    هذه النتيجة لا تضمن للفريق التركي، التأهُل إلى الدور التمهيدي الثالث حتى؛ حيث سيكون مطالبًا للذهاب إلى الدنمارك لمواجهة ميتييلاند "إيابًا"، يوم 30 يوليو 2026.

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  • Besiktas JK v Midtjylland - UEFA Europa League 2026/27 Second Qualifying Round First LegGetty Images Sport

    الصفقات الجديدة.. البعض شارك مع بشكتاش ضد ميتييلاند

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر، يجب الإشارة إلى أن العملاق التركي بشكتاش، أشرك بعض صفقاته الصيفية الجديدة؛ وذلك خلال مواجهة نادي ميتييلاند الدنماركي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي 2026-2027.

    وتعاقد فريق بشكتاش الأول لكرة القدم، مع عديد الصفقات المهمة، في صيف العام الحالي؛ وذلك على النحو التالي:

    * التركي أوركون كوكو: القادم من نادي بنفيكا البرتغالي؛ مقابل 30 مليون يورو.

    * البلجيكي لياندرو تروسارد: القادم من نادي آرسنال الإنجليزي؛ مقابل 18 مليون يورو.

    * الفرنسي قاسم واتارا: القادم من النادي المحلي موناكو؛ مقابل 8 ملايين يورو.

    * الألماني ألكساندر نوبل: القادم من نادي بايرن ميونخ الألماني؛ مقابل 6.25 مليون يورو.

    * التركي إلهان فكيلي: القادم من نادي كليرمونت فوت الفرنسي؛ مقابل 2.7 مليون يورو.

    * التركي دوغان أليمدار: القادم من نادي بشاك شهير؛ مقابل 2 مليون يورو.

    * التركي صالح أوزكان: القادم من نادي بوروسيا دورتموند الألماني؛ في صفقة مجانية.

    ومن بين كل هذه الصفقات؛ شاهدنا نجوم أمثال "نوبل، فكيلي، واتارا وكوكو"، يشاركون ضد نادي ميتييلاند في الدور التمهيدي الثاني.

    بل أن كوكو، أعلن عن نفسه بقوة خلال هذه المواجهة الأوروبية؛ بعدما سجل هدف بشكتاش الوحيد، في شباك الفريق الدنماركي.

  • Mohamed Salah Egypt(C)Getty Images

    محمد صلاح.. ماذا لو لم يتأهل بشكتاش إلى الدوري الأوروبي؟

    الآن.. لنعود بحديثنا إلى الفرعون المصري محمد صلاح؛ والذي يحاول العملاق التركي بشكتاش حسم التعاقد معه، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    ووسط المفاوضات المكثفة لضمه؛ بالطبع.. صلاح يُتابع مباريات بشكتاش الآن، للوقوف على مشروع الفريق ومصيره من المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي 2026-2027.

    وكما ذكرنا.. بشكتاش أثار مخاوف عشاقه، في ظهوره الرسمي الأول بموسم 2026-2027؛ فهو اكتفى بالفوز (1-0) على أرضه ضد نادي ميتييلاند الدنماركي، الذي لعب ناقصًا منذ الدقيقة 16.

    أي أن احتمالية عدم تأهُل بشكتاش، إلى الدوري الأوروبي للموسم الرياضي الحالي، أو حتى الدور التمهيدي الثالث من الأساس، واردة للغاية.

    نعم.. هذه لا تزال المباراة الأولى في الموسم، والصفقات الجديد لم تندمج بعد مع الفريق الأول؛ لكن يبقى السؤال هُنا: "ماذا لو فشل بشكتاش في التأهُل إلى مرحلة الدوري من مسابقة الدوري الأوروبي؟!".

    بالطبع؛ النادي سيتعرض لخسائر مالية كبيرة جدًا، بالإضافة إلى غموض موقف صلاح نفسه من القدوم للنادي.

    اختيار صلاح لبشكتاش أثار الجدل أساسًا؛ لذا.. هل سيقبل الفرعون المصري اللعب مع الفريق محليًا فقط؟!، وهل سيتحمل النادي راتبه وقتها إذ لم يجلب شركة راعية تتكفل بذلك؟!.

    كل هذه أسئلة تستحق الطرح؛ بعد ما شاهدناه في المباراة الرسمية الأولى للفريق التركي، والتي أشعلت "الضوء الأحمر" بالفعل.

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  • Besiktas JK v Midtjylland - UEFA Europa League 2026/27 Second Qualifying Round First LegGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. خسائر بالجملة إذا فشل بشكتاش في التأهُل الأوروبي!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن العملاق التركي بشكتاش يبقى المرشح الأكبر لتجاوز عقبة نادي ميتييلاند الدنماركي، في الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي 2026-2027.

    ويمتلك بشكتاش أفضلية الفوز (1-0) ذهابًا، مع خبرة نجومه الكبار، وكذلك الجودة التي يتمتعون بها؛ خاصة الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

    إلا أنه رغم ذلك؛ المفاجآت واردة في عالم كرة القدم، والفريق الذي صمد منذ الدقيقة 16 وهو ناقص العدد - أي ميتييلاند -، قد يُحقق المفاجأة إيابًا.

    المفاجأة إذا تحققت، وفشل بشكتاش في تجاوز عقبة الدور التمهيدي الثاني؛ فهنا نحن نتحدث عن خسائر بالجملة، أبرزها:

    * أولًا: خسائر مالية من عدم المشاركة الأوروبية.

    * ثانيًا: خسارة العائدات المتوقعة من مشاركة الفرعون المصري محمد صلاح مع الفريق أوروبيًا، حال التعاقد معه.

    أو حتى الخسارة الأكبر؛ قد تتمثّل في تراجع صلاح عن الانضمام إلى فريق بشكتاش الأول لكرة القدم، حال عدم المشاركة الأوروبية في الموسم الجديد.

    ولكننا لا نستطيع أن نجزم بذلك؛ لأننا لا نعرف أساسًا سبب اختيار الفرعون المصري لبشكتاش بالذات، إذا صحت تقارير الاقتراب من ضمه.

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