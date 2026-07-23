فوز يشعل الضوء الأحمر: إلى بشكتاش.. محمد صلاح يراقبك فـ"احذر من الصدمة الأوروبية"!

ربما يكون اسم العملاق التركي بشكتاش، من بين "الأكثر بحثًا عالميًا" عبر شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، في سوق الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك بسبب نجم واحد أكثر من غيره، وهو الفرعون المصري محمد صلاح.

صلاح البالغ من العمر 34 سنة، أعلن الرحيل عن نادي ليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ وذلك بعدما كتب تاريخًا "شخصيًا وجماعيًا" معه، على مدار 9 سنواتٍ كاملة.

لكن.. صلاح لم يُحدد وجهته القادمة، أثناء إعلانه الرحيل عن ليفربول بشكلٍ رسمي؛ إلا أن الأخبار تزايدت في الأيام القليلة الماضية، بشأن اقترابه من الانضمام إلى فريق بشكتاش الأول لكرة القدم.

ووفقًا للمصادر العالمية الموثوقة؛ كثف بشكتاش من اتصالاته مع الفرعون المصري ووكيله، لحسم الصفقة في أسرع وقتٍ ممكن.

ووسط التفاوض مع صلاح؛ خاض بشكتاش أولى مبارياته الرسمية في الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا خلال السطور القادمة..