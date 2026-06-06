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VSG Altglienicke

VSG Altglienicke Panoramica

Yaya Toure

Touré asume su primer cargo como entrenador tras ser nombrado por el club de la Liga de Campeones

La leyenda del Manchester City, Yaya Touré, ha conseguido por fin su primer puesto como entrenador principal, saliendo de las sombras para ponerse al frente del Slovan de Bratislava, uno de los grandes del fútbol eslovaco. El emblemático centrocampista, que ha pasado los últimos cinco años perfeccionando sus habilidades en diversos puestos dentro del cuerpo técnico, está ahora listo para guiar al gigante eslovaco hacia una nueva era.

Yaya TouréLiga de Campeones
Jack Grealish Everton 2025-26

Que Grealish «se tome una pinta» resulta «refrescante», mientras se barajan las esperanzas de un traspaso

«Tomarse una pinta» con Jack Grealish resulta, en realidad, «bastante estimulante» en los tiempos que corren, según ha declarado a GOAL la leyenda del Everton Peter Reid, mientras los aficionados de Merseyside esperan que se cierre un acuerdo durante el mercado de fichajes de verano que devuelva a este personaje tan carismático al Hill Dickinson Stadium. Grealish, propiedad del Manchester City, vio cómo una productiva cesión con los Toffees en la temporada 2025-26 se veía truncada por una lesión.

J. GrealishEverton
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Classifiche

Premier League crestPremier League

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Arsenal crestArsenal38267571274485
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2Manchester City crestManchester City38239677354278
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V
V
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3Manchester United crestManchester United382011769501971
V
V
D
V
V
4Aston Villa crestAston Villa38198115649765
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S
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5Liverpool crestLiverpool381791263531060
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