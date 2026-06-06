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VSG Altglienicke Panoramica
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Premier League
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|Arsenal
|38
|26
|7
|5
|71
|27
|44
|85
|2
|Manchester City
|38
|23
|9
|6
|77
|35
|42
|78
|3
|Manchester United
|38
|20
|11
|7
|69
|50
|19
|71
|4
|Aston Villa
|38
|19
|8
|11
|56
|49
|7
|65
|5
|Liverpool
|38
|17
|9
|12
|63
|53
|10
|60