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أحمد مجدي

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جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2026

كأس العالم

تعرف على جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2026

انطلقت النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم 2026 وتعد بمباريات مثيرة حافلة بالأهداف.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد حصد لقب المونديال في 2022، لكن لا أحد من لاعبيه حصد لقب الهداف.

لكنه قد يشهد منافسة من نجوم كبار أمثال ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وروميلو لوكاكو وهاري كين وآخرين.

ونرصد في الجدول التالي قائمة هدافي كأس العالم 2026.. المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ترتيب هدافي كأس العالم 2026: كينيونيس وخيمينيز يقصان الشريط

الترتيباللاعبالمنتخبعدد الأهداف
=1خوليان كينيونيس المكسيك1
=1راؤول خيمينيزالمكسيك1
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