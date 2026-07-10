"رونالدو ليس ميسي والعمر له أحكامه".. برونو فيرنانديش يهرب من جماهير كريستيانو

تعرض النجم البرتغالي برونو فيرنانديش، قائد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لحملة هجوم إلكتروني عنيفة ووابل من الإساءات عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب وداع منتخب بلاده لنهائيات كأس العالم 2026.
وجاءت هذه الحملة الشرسة من قبل عشاق زميله في المنتخب كريستيانو رونالدو، الذين وجهوا اتهامات مباشرة لفيرنانديش وعدد من زملائه بتعمد تخريب الرقصة المونديالية الأخيرة للدون وإفساد حلمه في إنهاء مسيرته الدولية بلقب عالمي.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد اضطر اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا إلى إغلاق خاصية الردود بشكل مؤقت على منشوره الأول عقب الإقصاء لتفادي سيل الانتقادات الحاد.