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Sudafrica

Sudafrica Panoramica

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June 2026
Amichevoli
Giamaica badge
Giamaica
JAM
0
Sudafrica badge
Sudafrica
SDA
1
FIN
Coppa del Mondo
Messico badge
Messico
MEX
Sudafrica badge
Sudafrica
SDA
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Cechia
CEC
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Sudafrica
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Classifiche

Premier League crestPremier League

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Barcelona crestBarcelona38311695365994
S
V
S
V
V
2Real Madrid crestReal Madrid38275677354286
V
V
V
S
V
3Villarreal crestVillarreal382261072462672
V
S
S
D
V
4Atletico Madrid crestAtletico Madrid382161162441869
S
V
V
S
V
5Real Betis crestReal Betis381515859481160
V
S
V
D
V
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