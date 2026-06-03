Chi ha vinto più Mondiali? L'albo d'oro delle Nazionali con più successi

Vincendo la Coppa del Mondo qatariota del 2022, l'Argentina è diventata l'unica Nazionale con tre trofei, ottenuti anche nel 1978 e nel 1986.

L'Uruguay è la Nazionale che non vince il torneo da più tempo, avendo conquistato i Mondiali nel 1930 e nel 1950, gli stessi trofei della Francia, vincitrice nel 1998 e nel 2018.

Le uniche rappresentative con una sola Coppa del Mondo conquistata sono invece Inghilterra e Spagna, vincitrici nel 1966 e nel 2010.



