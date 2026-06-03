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Italy 2006Getty
Francesco Schirru

Chi ha vinto più Mondiali? L'albo d'oro delle Nazionali con più successi

Coppa del Mondo
Brasile
Giappone
Algeria
Argentina
Australia
Austria
Belgio
Bosnia ed Erzegovina
Canada
Capo Verde
Colombia
Croazia
Curaçao
Cechia
RD Congo
Ecuador
Egitto
Inghilterra
Francia
Germania
Ghana
Haiti
Iran
Iraq
Costa d'Avorio
Giordania
Messico
Marocco
Olanda
Nuova Zelanda
Norvegia
Panama
Paraguay
Portogallo
Qatar
Arabia Saudita
Scozia
Senegal
Sudafrica
Corea del Sud
Spagna
Svezia
Svizzera
Tunisia
Turchia
Uruguay
USA
Uzbekistan

Non sono molte le Nazionali che dal 1930 al 2022 hanno conquistato la Coppa del Mondo, tra l'altro provenienti solamente da Europa e Sudamerica.

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Dal 1930 al 2022, ventidue edizioni del Mondiale. Il torneo globale ha visto solamente una manciata di Nazionali sul tetto del globo, tra l'altro provenienti solamente da Europa e Sudamerica.

Il 2026 sarà la volta di un team asiatico, africano o proveniente da un altro continente? Milioni di tifosi sperano da ogni parte del pianeta, così da entrare nella limitata lista delle squadre capaci di portare a casa la Coppa del Mondo.

Fin qui solamente otto Nazionali hanno conquistato i Mondiali, con cinque colleghe che al massimo hanno ottenuto un secondo posto.

  • BRASILE DAVANTI A TUTTE

    Nonostante non vinca un Mondiale dal 2002, il Brasile è ancora la Nazionale con più coppe conquistate.

    Per la selezione verdeoro i successi in Coppa del Mondo sono arrivati nel 1958, nel 1962, nel 1970, nel 1994 e appunto nel 2002.

    Nelle ultime edizioni dei Mondiali il Brasile non è mai arrivato in finale, deludendo soprattutto in casa propria, nel torneo 2014 in cui fece i conti con la famosa disfatta per 7-1 contro la Germania in semifinale, rappresentativa poi laureatasi Campione del Mondo qualche giorno più tardi.

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  • GERMANIA E ITALIA

    Qualora vincesse il Mondiale 2026, la Germania aggancerebbe il Brasile come rappresentativa più vincente della storia.

    La Germania, infatti, ha conquistato la Coppa del Mondo nel 1954, nel 1974, nel 1990 e recentemente nel 2014.

    Anche l'Italia, che ha fallito l'accesso al Mondiale per tre edizioni consecutive, non potrà incrementare il proprio numero di quattro medaglie d'oro, vinte nel 1934, 1938, 1982 e 2006.

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  • LE ALTRE SQUADRE SUL TETTO DEL MONDO

    Vincendo la Coppa del Mondo qatariota del 2022, l'Argentina è diventata l'unica Nazionale con tre trofei, ottenuti anche nel 1978 e nel 1986.

    L'Uruguay è la Nazionale che non vince il torneo da più tempo, avendo conquistato i Mondiali nel 1930 e nel 1950, gli stessi trofei della Francia, vincitrice nel 1998 e nel 2018.

    Le uniche rappresentative con una sola Coppa del Mondo conquistata sono invece Inghilterra e Spagna, vincitrici nel 1966 e nel 2010.