Chi ha vinto più Mondiali? L'albo d'oro delle Nazionali con più successi

Dal 1930 al 2022, ventidue edizioni del Mondiale. Il torneo globale ha visto solamente una manciata di Nazionali sul tetto del globo, tra l'altro provenienti solamente da Europa e Sudamerica.
Il 2026 sarà la volta di un team asiatico, africano o proveniente da un altro continente? Milioni di tifosi sperano da ogni parte del pianeta, così da entrare nella limitata lista delle squadre capaci di portare a casa la Coppa del Mondo.
Fin qui solamente otto Nazionali hanno conquistato i Mondiali, con cinque colleghe che al massimo hanno ottenuto un secondo posto.