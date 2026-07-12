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World Cup stars transfers GFXGOAL
Mark Doyle

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Ayyoub Bouaddi, Gilberto Mora e altre 10 stelle dei Mondiali sono in procinto di cambiare squadra quest’estate dopo aver impressionato in Nord America

Analysis
Coppa del Mondo
A. Bouaddi
Y. Diomande
G. Mora
B. Guimaraes
E. Just
A. Nusa
M. Mbokazi
T. Muharemovic
J. Quinones
C. Summerville
Marocco
Costa d'Avorio
Olanda
Messico
Sudafrica
Norvegia
Brasile
Nuova Zelanda
Bosnia ed Erzegovina
Storie

I Mondiali possono cambiare le carriere. È il palcoscenico più prestigioso del calcio: qui le prestazioni eccezionali attirano consensi e attenzione impossibili altrove. Per questo, durante e dopo i Mondiali il mercato dei trasferimenti impazzisce, con i club che corrono ad acquistare talenti sconosciuti o nuove stelle.

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Quest’estate non sarà da meno. I Mondiali 2026 saranno i più grandi della storia del calcio: più partite e più squadre vuol dire più giocatori sotto gli occhi di scout, allenatori e club di tutto il mondo.

Un esempio? Il Newcastle ha già pagato 51,5 milioni di sterline (69 milioni di dollari) al Friburgo per Johan Manzambi, ventenne attaccante versatile protagonista del percorso svizzero fino ai quarti.

Ma chi altro potrebbe aver fatto abbastanza in Nord America da meritarsi un trasferimento quest’estate? GOAL seleziona 10 giocatori che si sono distinti e che probabilmente cambieranno squadra nei prossimi giorni, settimane e mesi…

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Elijah Just (Nuova Zelanda)

    Il Motherwell non ha fretta di vendere Elijah Just, acquistato l’estate scorsa dall’Horsens. Tuttavia, dopo i tre gol ai Mondiali che, come ha detto Chris Sutton, hanno «aggiunto qualche zero» al suo valore, la prospettiva di una cessione è più allettante.

    Secondo le ultime notizie, Celtic e Tolosa lo stanno valutando. Nella sua stagione d’esordio al Fir Park ha segnato sette volte e potrebbe fruttare 4 milioni di sterline, contro i 400.000 spesi un anno fa.

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  • Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mbekezeli Mbokazi (Sudafrica)

    L'agente di Mbekezeli Mbokazi, Basia Michaels, ha confermato l'interesse di alcune "squadre prestigiose" per il suo assistito.

    Il ventenne difensore del Chicago Fire ha giocato ogni minuto della storica cavalcata del Sudafrica fino alla fase a eliminazione diretta dei Mondiali, e sia il Napoli che il Nottingham Forest sarebbero tra i club interessati al prodotto degli Orland Pirates.

    «Non avrei mai immaginato di poter parlare con alcune delle persone con cui sto parlando in questo momento», ha dichiarato Michaels aSportsboom. «Ma, per me, la cosa più importante è trovargli un posto in uno dei cinque campionati più importanti. Credo che Mbokazi meriti di giocare in Champions League, non c’è alcun dubbio al riguardo».

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina)

    Poco prima dei Mondiali la “Gazzetta dello Sport” aveva scritto che Inter e Juventus seguivano il difensore bosniaco Tarik Muharemovic, già venduto dalla Juve al Sassuolo.

    Ora, però, i due club si pentono di non aver agito prima, quando il prezzo era più basso. Il Sassuolo ha infatti alzato le richieste per il difensore, che con le sue prestazioni ai Mondiali ha attirato anche club della Premier League come il Sunderland.

    Il giocatore preferirebbe ancora l’Inter, ma la Juve incasserebbe comunque il 50% della rivendita. Tuttavia, i soldi comandano il mercato e oggi il ventitreenne sembra destinato alla Premier League.

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  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    Julian Quinones (Messico)

    Julian Quinones ha già dato una forte spinta alle sue speranze di trasferimento estivo vincendo la Scarpa d’Oro della Saudi Pro League con 33 gol in 31 presenze, superando Ivan Toney e Cristiano Ronaldo. L’ala sinistra messicano potrebbe ora aver fatto abbastanza per meritarsi il passaggio in Inghilterra, avendo segnato in quattro delle cinque partite del Messico ai Mondiali.

    A maggio ha firmato un nuovo contratto con l’Al-Qadsiah, perciò il club saudita non ha fretta di cederlo e potrebbe chiedere una cifra considerevole per il 29enne, sbocciato tardi. Lui però sogna la Premier League.

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  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gilberto Mora (Messico)

    Il Liverpool vuole Gilberto Mora, ma non sarà facile: il diciassettenne è ormai tra i centrocampisti più promettenti.

    Ha esordito in panchina al Mondiale messicano, ma dopo l’ottima prova contro la Repubblica Ceca è diventato titolare contro Ecuador e Inghilterra.

    Nonostante sia ancora grezzo, il suo potenziale attira l’interesse di club come Manchester City, Arsenal, Barcellona e Real Madrid, con un valore di mercato che, secondo indiscrezioni, raggiungerebbe i 40 milioni di euro.


  • FBL-WC-2026-MATCH78-CIV-NORAFP

    Antonio Nusa (Norvegia)

    Erling Haaland ha conquistato gli Stati Uniti quest’estate, in campo e fuori, ma non è stato l’unico norvegese a farsi notare. Antonio Nusa, con alcune prestazioni brillanti sulla fascia sinistra di Stale Solbakken, ha ricordato a tutti perché si parla da tempo di un suo passaggio in Premier League.

    Dopo aver deciso di non prenderlo a gennaio, il Tottenham sembra ora pronto a offrire all’RB Leipzig il ventunenne, ma l’Arsenal potrebbe soffiarglielo, come già fatto con Eberechi Eze la scorsa estate.

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  • FBL-WC-2026-MATCH35-NED-SWEAFP

    Crysencio Summerville (Paesi Bassi)

    Al West Ham è già iniziata la svendita: Matheus Fernandes è passato al Tottenham per 85 milioni di sterline e presto Crysencio Summerville potrebbe seguirlo. L’unica nota positiva per gli Hammers è che l’olandese, con le sue prestazioni ai Mondiali, ha aumentato il proprio valore.

    Titolare solo in due delle quattro gare dell’Olanda, ha comunque partecipato a quattro gol (due segnati) e ora, secondo i rumors, potrebbe trasferirsi per 50 milioni di sterline al Liverpool campione della Premier 2024-2025, dopo essere stato corteggiato dal Fulham.


  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ayyoub Bouaddi (Marocco)

    La calma con cui Ayyoub Bouaddi ha dominato il Brasile all’esordio del Marocco al MetLife Stadium ha stupito chi non lo conosceva. Nonostante i suoi 18 anni, il centrocampista del Lille è da tempo indicato come un talento destinato ai vertici e il suo passaggio a un club europeo di élite sembra ormai imminente.

    Ora è molto richiesto in Inghilterra: Arsenal, Liverpool e Manchester United lo seguono. L’ex nazionale francese Under 21 è partito titolare in quattro delle cinque gare del Marocco in Nord America.

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  • FBL-WC-2026-MATCH76-BRA-JPNAFP

    Bruno Guimaraes (Brasile)

    Il Mondiale di Bruno Guimaraes si è chiuso con un rigore sbagliato nel primo tempo contro la Norvegia, eliminando il Brasile agli ottavi. Ma il capitano del Newcastle non è il colpevole: senza i suoi quattro assist, la Seleção non sarebbe nemmeno arrivata lì.

    La sua valutazione è anzi cresciuta, tanto che ora l’Arsenal, fresco campione d’Inghilterra, vorrebbe ingaggiarlo a un prezzo di favore, sfruttando la sua voglia di lasciare il progetto in crisi a St. James’ Park. Ma il Newcastle dovrebbe comunque incassare almeno 80 milioni di sterline.

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yan Diomande (Costa d'Avorio)

    Yan Diomande ha dissipato ogni dubbio sul suo valore durante il Mondiale con la Costa d’Avorio. L’ala dell’RB Leipzig non ha segnato in Nord America e ha fornito un solo assist, ma ha impressionato per le sue finte e la velocità nei primi cinque metri.

    Prima del torneo sembrava favorito il Liverpool, ma ora il giocatore propenderebbe per il Paris Saint-Germain. Il Lipsia vuole tenerlo un altro anno, ma l’ipotesi più probabile è una cessione al Parc des Princes per una cifra a nove cifre.


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