Ayyoub Bouaddi, Gilberto Mora e altre 10 stelle dei Mondiali sono in procinto di cambiare squadra quest’estate dopo aver impressionato in Nord America

Il Motherwell non ha fretta di vendere Elijah Just, acquistato l’estate scorsa dall’Horsens. Tuttavia, dopo i tre gol ai Mondiali che, come ha detto Chris Sutton, hanno «aggiunto qualche zero» al suo valore, la prospettiva di una cessione è più allettante.

Secondo le ultime notizie, Celtic e Tolosa lo stanno valutando. Nella sua stagione d’esordio al Fir Park ha segnato sette volte e potrebbe fruttare 4 milioni di sterline, contro i 400.000 spesi un anno fa.