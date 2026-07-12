Ayyoub Bouaddi, Gilberto Mora e altre 10 stelle dei Mondiali sono in procinto di cambiare squadra quest’estate dopo aver impressionato in Nord America

Quest’estate non sarà da meno. I Mondiali 2026 saranno i più grandi della storia del calcio: più partite e più squadre vuol dire più giocatori sotto gli occhi di scout, allenatori e club di tutto il mondo.
Un esempio? Il Newcastle ha già pagato 51,5 milioni di sterline (69 milioni di dollari) al Friburgo per Johan Manzambi, ventenne attaccante versatile protagonista del percorso svizzero fino ai quarti.
Ma chi altro potrebbe aver fatto abbastanza in Nord America da meritarsi un trasferimento quest’estate? GOAL seleziona 10 giocatori che si sono distinti e che probabilmente cambieranno squadra nei prossimi giorni, settimane e mesi…