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Jayden AdamsGOAL
Stefano Silvestri

Chi era Jayden Adams, il centrocampista del Sudafrica e del Mamelodi Sundowns morto dopo i Mondiali

Sudafrica
J. Adams
Mamelodi Sundowns FC

Il calcio sudafricano piange la morte di Jayden Adams, centrocampista che aveva appena partecipato al torneo con i Bafana Bafana: chi era, la sua carriera, i suoi successi.

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Una notizia sconvolgente, una perdita che lascia tutti nel dolore. Il calcio sudafricano piange la morte di Jayden Adams, uno dei componenti della rosa dei Bafana Bafana ai Mondiali appena disputati in Nord America.

Adams si sarebbe tolto la vita nelle ultime ore, proprio qualche giorno dopo l'eliminazione del Sudafrica per mano del Canada: stando a quanto riportano i media locali, avrebbe sofferto di depressione. L'associazione calciatori sudafricani ha confermato la triste notizia della sua scomparsa, rendendo omaggio al giocatore.

Ma chi era Jayden Adams? La vita e la carriera di un calciatore la cui scomparsa ha lasciato nel lutto e nel dolore non solo il Mamelodi Sundowns, il suo club, ma il Sudafrica tutto.


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  • STELLA DEL MAMELODI SUNDOWNS

    Adams ha iniziato la propria carriera nello Stellenbosch, formazione dell'omonima città sudafricana. E si è messo in mostra tanto da guadagnarsi la chiamata del Mamelodi Sundowns, che nel gennaio del 2025, nel bel mezzo della stagione, lo hanno portato a Pretoria.

    "Quando sono arrivato avevo paura di sbagliare - ha detto qualche tempo fa - perché sapevo che qualcun altro sarebbe entrato e avrebbe fatto il lavoro al posto mio. Non ho giocato molto, ero sempre in panchina, ma non ho pensato 'no, è finita, non ho una possibilità': ho continuato a impegnarmi finché non ho avuto la mia occasione".



    A maggio, con il proprio club, Adams ha vissuto l'emozione più grande: vincere la Champions League africana, grazie al successo complessivo nella doppia finale contro i marocchini dell'AS FAR. Jayden è rimasto in campo per tutti i 90 minuti sia nella gara d'andata che in quella di ritorno. In totale ha collezionato 10 presenze in coppa nel 2025/26, più 17 in campionato.

    Un anno fa anche Adams aveva vissuto l'ebbrezza di partecipare al Mondiale per Club, sempre con il Mamelodi Sundowns. Aveva giocato da subentrato le tre partite del girone, ma i sudafricani avevano chiuso al terzo posto, venendo eliminati.

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  • JOLLY DI CENTROCAMPO

    Un metro e 75 d'altezza, Adams era una sorta di jolly di centrocampo. Il suo ruolo base sarebbe stato quello del trequartista, ma in realtà in carriera ha giocato praticamente ovunque.

    Nell'ultima stagione al Mamelodi Sundowns, ad esempio, Jayden ha trovato maggiore stabilità tattica sotto la guida di Miguel Cardoso: ha arretrato il proprio raggio d'azione, si è piazzato davanti alla difesa in un reparto a due, ha cambiato modo di intendere il calcio.

    "Non mi piace parlare di me stesso, ma credo di dare stabilità alla squadra a centrocampo - ha detto in un'intervista di qualche mese fa - Cerco sempre di giocare in base a ciò che vedo: ad esempio se il mio compagno si spinge in avanti, io resto a proteggere la seconda palla, o i difensori centrali. Insomma, mi occupo di tutto ciò che riguarda la gestione della palla".

    Nel corso della propria carriera, Adams ha giocato anche come esterno sulle due fasce. E al Mondiale ha fatto pure il terzo di centrocampo.

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  • I GUAI E LA RIAPPACIFICAZIONE CON BROOS

    Per quanto riguarda il rapporto con la Nazionale sudafricana, e in particolare quello con il commissario tecnico Hugo Broos, non è stato sempre contrassegnato da episodi positivi. Anzi.

    Il belga, sulla panchina dei Bafana Bafana anche ai recenti Mondiali, aveva addirittura escluso Adams dalle convocazioni nel 2024 e praticamente per tutto il 2025, Coppa d'Africa compresa: nel mirino la mancanza di disciplina del calciatore, accusato di impegnarsi troppo poco e di pensare più al denaro che alla crescita negli allenamenti e in partita.

    I due, alla fine, hanno fatto pace. Adams si è rimesso in riga, è tornato sulla retta via e negli ultimi mesi è tornato a far parte del giro della Nazionale, provocando un moto di soddisfazione da parte dello stesso Broos.

    "Ha preso coscienza di sé stesso - diceva il ct a marzo - Si è guardato allo specchio dicendo: 'Jayden, se continui così la tua carriera è finita'. E di questo sono molto felice".

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  • IL MONDIALE COL SUDAFRICA

    Dopo le tre partite di un anno fa al Mondiale per Club, Adams quest'anno ne ha collezionate altre tre nella competizione più importante di tutte: il Mondiale vero, quello delle nazionali.



    Broos lo ha schierato dall'inizio nella gara inaugurale contro il Messico, e non è andata bene: il Sudafrica ha meritatamente perso 2-0. Poi altri 45 minuti contro la Repubblica Ceca, alla seconda partita, ma entrando dalla panchina. E infine, sempre da subentrato, una manciata contro la Corea del Sud nella sfida che ha regalato ai Bafana Bafana la storica qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

    Contro il Canada, invece, Adams è rimasto in panchina per tutto l'incontro. Broos non gli ha regalato neppure un minuto diversamente da quanto aveva fatto contro la Repubblica Ceca, partita che Jayden aveva accettato di giocare nonostante la morte della nonna, avvenuta il giorno prima.

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