Chi era Jayden Adams, il centrocampista del Sudafrica e del Mamelodi Sundowns morto dopo i Mondiali

Dopo le tre partite di un anno fa al Mondiale per Club, Adams quest'anno ne ha collezionate altre tre nella competizione più importante di tutte: il Mondiale vero, quello delle nazionali.









Broos lo ha schierato dall'inizio nella gara inaugurale contro il Messico, e non è andata bene: il Sudafrica ha meritatamente perso 2-0. Poi altri 45 minuti contro la Repubblica Ceca, alla seconda partita, ma entrando dalla panchina. E infine, sempre da subentrato, una manciata contro la Corea del Sud nella sfida che ha regalato ai Bafana Bafana la storica qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Contro il Canada, invece, Adams è rimasto in panchina per tutto l'incontro. Broos non gli ha regalato neppure un minuto diversamente da quanto aveva fatto contro la Repubblica Ceca, partita che Jayden aveva accettato di giocare nonostante la morte della nonna, avvenuta il giorno prima.