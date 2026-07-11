Chi era Jayden Adams, il centrocampista del Sudafrica e del Mamelodi Sundowns morto dopo i Mondiali

Una notizia sconvolgente, una perdita che lascia tutti nel dolore. Il calcio sudafricano piange la morte di Jayden Adams, uno dei componenti della rosa dei Bafana Bafana ai Mondiali appena disputati in Nord America.
Adams si sarebbe tolto la vita nelle ultime ore, proprio qualche giorno dopo l'eliminazione del Sudafrica per mano del Canada: stando a quanto riportano i media locali, avrebbe sofferto di depressione. L'associazione calciatori sudafricani ha confermato la triste notizia della sua scomparsa, rendendo omaggio al giocatore.
Ma chi era Jayden Adams? La vita e la carriera di un calciatore la cui scomparsa ha lasciato nel lutto e nel dolore non solo il Mamelodi Sundowns, il suo club, ma il Sudafrica tutto.
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