Dramma in Sudafrica, Jayden Adams si sarebbe tolto la vita: aveva appena giocato i Mondiali con i Bafana Bafana

Addolorata Brendine Johnson, considerata una mentore di Adams, che ha parlato a Siya per conto della famiglia:

"In questo momento è tutto ancora molto doloroso. La famiglia non vorrebbe essere contattata ora, non sarebbe in grado di rispondere a nessuno. Questa scomparsa ha sconvolto tutti, tornare dai Mondiali e poi ricevere una notizia del genere. Ho parlato a lungo con lui giovedì, era davvero positivo riguardo al suo ritorno, e al poter tornare dopo i Mondiali, sapendo cosa lo aspettava. Era preparato. Non perdeva tempo lontano da casa, era a casa con la sua famiglia.

In questo momento non ho nemmeno le parole da dire. Chiediamo che venga rispettata la privacy della famiglia. Sì, posso dirvi che è venuto a mancare. Nessuno se lo aspettava".

Così ha invece parlato Gayton McKenzie, Ministro dello Sport, delle Arti e della Cultura del Sudafrica:

"Il calcio sudafricano ha perso uno dei suoi giovani talenti più brillanti e la nostra nazione è in lutto insieme alla sua famiglia, ai suoi compagni di squadra e ai milioni di tifosi che lo hanno visto crescere da promettente giovane promessa delle giovanili a giocatore della nazionale sudafricana".