Dramma in Sudafrica, Jayden Adams si sarebbe tolto la vita: aveva appena giocato i Mondiali con i Bafana Bafana

Pochi giorni dopo l'eliminazione del Sudafrica per mano del Canada, una notizia ben più grave di un'eliminazione dai Mondiali ha sconvolto il paese africano: è morto Jayden Adams, uno dei protagonisti della spedizione in Nord America.
25 anni, trequartista del Mamelodi Sundowns, Adams si sarebbe tolto la vita. Secondo i media locali soffriva di depressione, una malattia che lo avrebbe portato a compiere l'estremo gesto.
Adams era sceso in campo per tre volte durante i Mondiali, tutte nella fase a gironi. Le ultime partite di una carriera e di una vita spezzate troppo presto.
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