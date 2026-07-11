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Jayden Adams
Stefano Silvestri

Dramma in Sudafrica, Jayden Adams si sarebbe tolto la vita: aveva appena giocato i Mondiali con i Bafana Bafana

Sudafrica
J. Adams
Coppa del Mondo
Mamelodi Sundowns FC

Il trequartista del Mamelodi Sundowns è morto al rientro dal Nord America: avrebbe sofferto di depressione. Era stato schierato per tre volte durante i Mondiali.

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Pochi giorni dopo l'eliminazione del Sudafrica per mano del Canada, una notizia ben più grave di un'eliminazione dai Mondiali ha sconvolto il paese africano: è morto Jayden Adams, uno dei protagonisti della spedizione in Nord America.

25 anni, trequartista del Mamelodi Sundowns, Adams si sarebbe tolto la vita. Secondo i media locali soffriva di depressione, una malattia che lo avrebbe portato a compiere l'estremo gesto.

Adams era sceso in campo per tre volte durante i Mondiali, tutte nella fase a gironi. Le ultime partite di una carriera e di una vita spezzate troppo presto.

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  • LA CONFERMA DAL SUDAFRICA

    A confermare la morte di Adams è stato il South African Football Players Union, l'associazione dei calciatori sudafricani, con un post sui social:

    "La morte ci ha crudelmente portato via uno dei nostri.

    Ha privato la nostra nazione di un calciatore straordinario, ma non potrà mai cancellare l'eredità che Jayden Adams ci lascia. Ricorderemo per sempre la sua umiltà, il suo straordinario talento e l'orgoglio con cui ha rappresentato il Sudafrica.

    Riposa in pace, Jayden. Non ti dimenticheremo mai".



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  • "ERA POSITIVO E PREPARATO"

    Addolorata Brendine Johnson, considerata una mentore di Adams, che ha parlato a Siya per conto della famiglia:

    "In questo momento è tutto ancora molto doloroso. La famiglia non vorrebbe essere contattata ora, non sarebbe in grado di rispondere a nessuno. Questa scomparsa ha sconvolto tutti, tornare dai Mondiali e poi ricevere una notizia del genere. Ho parlato a lungo con lui giovedì, era davvero positivo riguardo al suo ritorno, e al poter tornare dopo i Mondiali, sapendo cosa lo aspettava. Era preparato. Non perdeva tempo lontano da casa, era a casa con la sua famiglia.

    In questo momento non ho nemmeno le parole da dire. Chiediamo che venga rispettata la privacy della famiglia. Sì, posso dirvi che è venuto a mancare. Nessuno se lo aspettava".

    Così ha invece parlato Gayton McKenzie, Ministro dello Sport, delle Arti e della Cultura del Sudafrica:

    "Il calcio sudafricano ha perso uno dei suoi giovani talenti più brillanti e la nostra nazione è in lutto insieme alla sua famiglia, ai suoi compagni di squadra e ai milioni di tifosi che lo hanno visto crescere da promettente giovane promessa delle giovanili a giocatore della nazionale sudafricana".

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  • AVEVA APPENA PERSO LA NONNA

    Adams era reduce da un lutto: la morte della nonna Marianna, venuta a mancare lo scorso 17 giugno, proprio mentre il calciatore del Mamelodi Sundowns si trovava in Nord America con la propria Nazionale.

    La notizia ha raggiunto Adams il giorno prima della gara del girone contro la Repubblica Ceca. Il giocatore è sceso in campo lo stesso dal primo minuto nonostante il dolore, venendo sostituito dal ct Broos all'intervallo.

    “Questa è una perdita enorme per la famiglia, gli amici e i parenti di Jayden - diceva in quell'occasione Danny Jordaan, presidente della Federazione sudafricana - ci uniamo al dolore per la perdita di sua nonna. Noi della SAFA porgiamo le nostre più sentite condoglianze e che la sua anima riposi in pace”.

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  • PROMESSA DEL CALCIO SUDAFRICANO

    Dal 2025 Adams faceva parte della rosa del Mamelodi Sundowns, uno dei club più titolati del Sudafrica e una delle formazioni guida dell'intero continente africano: nella stagione conclusa prima dei Mondiali aveva collezionato 37 presenze e due reti tra tutte le competizioni.

    Nell'estate del 2025, un anno prima di disputare i Mondiali con il Sudafrica, Adams si era tolto un'altra soddisfazione: partecipare al Mondiale per Club proprio con il Mamelodi Sundowns. Era sceso in campo in tutte e tre le partite del girone, non riuscendo a evitare la precoce eliminazione.

    Per quanto riguarda la competizione a cui ha appena partecipato il Sudafrica, Adams ha messo assieme tre presenze: ha giocato dall'inizio contro Messico e Repubblica Ceca ed è entrato a gara in corso contro la Corea del Sud, rimanendo in panchina per tutti i 90 minuti nel sedicesimo perso contro il Canada.

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